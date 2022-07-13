ຄະນະກຳມະການໃນລັດຖະສະພາ ທີ່ສືບສວນການກໍ່ຈາລະຈົນໃນວັນທີ 6 ມັງ ກອນ ທີ່ຫໍລັດຖະສະພາສະຫະລັດ ໃນປີກາຍນີ້ ໄດ້ກ່າວຫາ ໃນວັນອັງຄານ ວານນີ້ວ່າ ອະດີດປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດເຫດການຮ້າຍແຮງນີ້ດ້ວຍ "ການເຊື້ອເຊີນ ທີ່ພາໃຫ້ຄວາມວຸ້ນວາຍລະເບີດຂຶ້ນ" ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນທ່ານມານະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ ເພື່ອພະຍາຍາມສະກັດການຢັ້ງຢືນ ການເສຍໄຊໃນການເລືອກຕັ້ງປີ 2020 ຂອງທ່ານໃຫ້ແກ່ທ່ານໂຈ ໄບເດັນທີ່ມາຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ.
ຄະນະກໍາມະການກ່າວວ່າ ຂໍ້ຄວາມທີ່ຂຽນໃນທວີດເຕີໂດຍທ່ານທຣຳ ທີ່ອອກໄປ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 19 ທັນວາ, 2020 ແມ່ນມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກທ່ານບໍ່ສົນໃຈຕໍ່ ຄໍາແນະນໍາທີ່ບອກທ່ານເລື້ອຍໆ ຈາກບັນດາທີ່ປຶກສາຂອງທ່ານໃນທໍານຽບຂາວ ທີ່ບອກໃຫ້ທ່ານຍອມຮັບຄວາມເປັນຈິງ ທີ່ທ່ານໄດ້ເສຍໄຊ ແລະ ບໍ່ມີຫຼັກ ຖານຂອງການສໍ້ໂກງພຽງພໍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຜົນການເລືອກຕັ້ງ ປ່ຽນແປງໄດ້.
ກົງກັນຂ້າມ ຫຼັງຈາກກອງປະຊຸມທີ່ຍືດຍາວ ແລະໃຊ້ຄຳເວົ້າທີ່ຫຍາບຄາຍ ຢູ່ທີ່ທຳນຽບຂາວ ກັບທີ່ປຶກສາທີ່ສະໜັບສະໜຸນການສືບຕໍ່ ໃນຕໍ່ສູ້ເພື່ອຄັດຄ້ານ ຜົນການເລືອກຕັ້ງຂອງທ່ານ ກັບຜູ້ທີ່ແນະນຳໃຫ້ທ່ານຍອມຮັບເອົາການເສຍໄຊ ຂອງທ່ານແລ້ວ ທ່ານທຣຳກໍໄດ້ສົ່ງຂໍ້ຄວາມທາງທວີດເຕີທີ່ຂຽນວ່າ "ເວົ້າຕາມສະຖິຕິແລ້ວ ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະເສຍໄຊໃນການເລືອກຕັ້ງປີ 2020. ການປະທ້ວງຄັ້ງຍິ່ງໃຫຍ່ ໃນດີຊີ (D.C.) ໃນວັນທີ 6 ມັງກອນ. ຈົ່ງໄປທີ່ນັ້ນ, ຈະມີ ເຫດການເກີດຂຶ້ນ!
ຄະນະກໍາມະການດັ່ງກ່າວໄດ້ສະແດງວິດີໂອຈາກພວກສະໜັບສະໜຸນທ່ານທຣຳ ຈາກຝ່າຍຂວາ ທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນຈຳນວນນຶ່ງ ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເພື່ອນທີ່ເຫັນພ້ອມນຳໄປພົບກັນທີ່ນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ ເພື່ອພະຍາຍາມຂັດຂວາງລັດຖະສະພາບໍ່ໃຫ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງ.
ໃນຄລິບຂອງວີດິໂອສາກນຶ່ງ, ນັກທິດສະດີສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ, ທ້າວອາເລັກສ໌ ຈອນສ໌ (Alex Jones) ບອກຜູ້ຊົມຂອງລາວວ່າ "ຕອນນີ້ທ່ານ ກໍາລັງຮຽກຮ້ອງຫາປະຊາຊົນ, ເວລາສໍາລັບການເຮັດຫລິ້ນແມ່ນຫມົດລົງແລ້ວ."
ສະມາຊິກລັດຖະສະພາ, ທ່ານເຈມມີ ແຣສກິນ (Jamie Raskin), ຊຶ່ງເປັນສະມາຊິກຜູ້ນຶ່ງໃນຄະນະກຳມະ ການນີ້ ກ່າວວ່າ ຂໍ້ຄວາມໃນທວີດເຕີຂອງທ່ານທຣຳ "ໄດ້ກ້ອງກັງວານແຜ່ລາມໄປທົ່ວທາງອິນເຕີແນັດ."
ຄະນະກໍາມະການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສະແດງຄລິບວີດິໂອຈາກທ່ານສຕີບ ແບນນອນ (Steve Bannon), ທີ່ປຶກສາໃນທໍານຽບຂາວຄົນນຶ່ງຂອງທຣຳ ທີ່ກ່າວໃນ ມື້ ກ່ອນການມີການຈາລະຈົນ ໃນວັນທີ 6 ມັງກອນນັ້ນວ່າ "ນະລົກທັງຫມົດແມ່ນ ຈະແຕກອອກມາໃນມື້ອື່ນນີ້. ຂ້າພະເຈົ້າກໍມີແຕ່ເວົ້າໄດ້ວ່າ, 'ໃສ່ສາຍແອວຮັດໄວ້ເດີ້."
ຄະນະກຳມະການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເປີດຄລິບວີດິໂອທີ່ມີການດັດແປງສຽງທີ່ມາຈາກພະນັກງານໃນບໍລິສັດທວີດເຕີຄົນນຶ່ງທີ່ກ່າວວ່າ ຂໍ້ຄວາມໃນທວີດເຕີຂອງທ່ານ ທຣຳ “ແມ່ນບອກວ່າ ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງກຳລັງຖືກຈັດຕັ້ງຂຶ້ນ. ຜູ້ນຳຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າຮ່ວມເຮັດນຳທ່ານ.”