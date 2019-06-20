ນຶ່ງວັນຫຼັງຈາກສະພາສູງ ເມັກຊິໂກ ໄດ້ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ ຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າສະບັບ
ໃໝ່ ກັບປະເທດ ການາດາ ແລະ ສະຫະລັດ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ການາດາ ທ່ານ ຈັສ
ຕິນ ທຣູໂດ ກໍຈະມາຢ້ຽມຢາມນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ເພື່ອປຶກສາ
ຫາລື ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ບັນຫາການຄ້າອື່ນໆກັບປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ
ດໍໂນລ ທຣຳ.
ການລົງຄະແນນສຽງ 114 ຕໍ່ 4 ໃນ ເມັກຊິໂກ ເມື່ອວັນພຸດວານນີ້ ແມ່ນໄດ້ສະໜັບສະ
ໜູນຂໍ້ຕົກລົງ ສະຫະລັດ-ເມັກຊິໂກ-ການາດາ ຢ່າງຖ້ວມລົ້ນ, ເຖິງແມ່ນຈະມີຄວາມສົງ
ໄສຈາກຝ່າຍເສລີນິຍົມຢູ່ທີ່ນັ້ນ ແລະ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງກັບ ສະຫະລັດ ກ່ຽວກັບ ຄົນເຂົ້າ
ເມືອງກໍຕາມ.
ເມັກຊິໂກ ເປັນປະເທດທຳອິດທີ່ໄດ້ຮັບຮອງເອົາຂໍ້ຕົກລົງ USMCA, ເປັນຂໍ້ຕົກລົງ ທີ່
ມາແທນຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າເສລີ ໃນອາເມຣິກາເໜືອ ປີ 1994.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ເອີ້ນ NAFTA ວ່າແມ່ນນຶ່ງ “ໃນຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າທີ່ຂີ້ຮ້າຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່
ເຄີຍເຮັດມາ,” ໂດຍເວົ້າວ່າ ມັນໄດ້ທຳລາຍວຽກງານ ຂອງ ສະຫະລັດ ແລະ ມອບ
ຄວາມໄດ້ປຽບທັງໝົດໃຫ້ ເມັກຊິໂກ.
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບໃໝ່ ແມ່ນເກືອບວ່າ ຄ້າຍຄືກັບສະບັບເກົ່າທັງໝົດ. ຄວາມແຕກຕ່າງ
ຫຼັກຂອງມັນລວມມີ ເງື່ອນໄຂທີ່ລົດທີ່ຖືກສົ່ງເຂົ້າມາ ສະຫະລັດ ຕ້ອງປະກອບມີອາ
ໄຫຼ່ທີ່ເຮັດໃນ ສະຫະລັດ ຫຼາຍຂຶ້ນ, ແລະ ເຈົ້າຂອງຟາມຜະລິດຕະພັນນົມ ສະຫະລັດ
ຈະສາມາດຂາຍສິນຄ້າໃນ ການາດາ ໄດ້.
ສະມາຊິກສະພາ ເມັກຊິໂກ ບາງຄົນເວົ້າວ່າ ເຂົາເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າ ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ບັງຄັບ
ໃຫ້ ເມັກຊິໂກ ຮັບເອົາຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າສະບັບໃໝ່, ແຕ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ລົງຄະແນນສະ
ໜັບສະໜູນມັນຍ້ອນວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເວົ້າວ່າ ມັນບໍ່ມີທາງເລືອກອື່ນ.
ສະພາແຫ່ງຊາດ ການາດາ ບໍ່ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງນີ້ເທື່ອ ແລະ ຂໍ້ຕົກ
ລົງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ປະເຊີນກັບການຄັດຄ້ານ ໃນສະພາຕ່ຳ ສະຫະລັດ ທີ່ນຳພາໂດຍພັກ
ເດໂມແຄຣັດ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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