ຄອບຄົວອາເມຣິກັນ ການາດາ ກັບຄືນປະເທດ ຫຼັງຈາກ ຖືກຄຸມຂັງ 5 ປີ ຢູ່ ອັຟການິສຖານ

ຜົວເມຍຄູ່ນຶ່ງ ທີ່ເປັນຊາວອາເມຣິກັນ ການາດາ ແລະລູກນ້ອຍເຂົາເຈົ້າສາມຄົນ ໄດ້ກັບ
ຄືນໄປປະເທດການາດາແລ້ວ ຫລັງຈາກໄດ້ທົນທຸກທໍລະມານມາເປັນເວລາຫ້າປີ ຈາກ
ການກັກຂັງຂອງຕາໜ່າງ Haqqani ທີ່ເປັນເຄືອຂ່າຍກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍຕາລີບານ ໃນປາ
ກິສຖານ.
ຄອບຄົວດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເດີນທາງໄປເຖິງນະຄອນ Toronto ໃນຕອນແລງວັນສຸກວານນີ້
ໂດຍສາຍການບິນການາດາ ຈາກນະຄອນລອນດອນ.
ນາງ Caitlan Coleman ຊຶ່ງເປັນສັນຊາດອາເມຣິກັນ ແລະສາມີຂອງນາງ ເປັນຄົນ
ການາດາ ທ້າວ Joshua Boyle ໄດ້ຖືກລັກພາໂຕໃນຂະນະທີ່ເປ້ຖົງຍ່າງ ຢູ່ໃນອັຟ
ການິສຖານ ໃນປີ 2012. ນາງ Coleman ໄດ້ຖືພາຢູ່ໃນເວລານັ້ນ. ນາງໄດ້ອອກລູກ
ສີ່ຄົນໃນຂະນະທີ່ຖືກກັກຂັງ.
ການທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຖືກຊ່ວຍອອກມາ ພາໃຫ້ມີການສະແດງຄວາມໂລ່ງໃຈໂດຍ ບັນດາ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ແລະການາດາ. ຢູ່ໃນຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງ ລັດ ຖະບານການາດາກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ເປັນ “ທີ່ຊື່ນຊົມ ໃນການກັບຄືນມາຂອງຄອບຄົວດັ່ງກ່າວ ທີ່ມີການ
ລໍຖ້າມາເປັນເວລາດົນນານແລ້ວນັ້ນ.”
ແຕ່ວ່າບັດນີ້ ລາຍລະອຽດກຳລັງປາກົດໂຕອອກມາໃຫ້ເຫັນກ່ຽວກັບກັບສິ່ງທີ່ທາງຄອບ
ຄົວ ທີ່ໄດ້ປະສົບພົບພໍ້ ໃນລະຫວ່າງທີ່ຖືກກັກຂັງ ໂດຍສະມາຊິກ ຂອງຕາໜ່າງ Haqqani.
ຢູ່ໃນຖະແຫຼງການຢູ່ທີ່ສະໜາມບິນນະຄອນ Toronto ແລະ ລາຍງານໂດຍອົງການຂ່າວ
AP ໃນຕອນແລງວັນສຸກວານນີ້ ທ້າວ Joshua Boyle ເວົ້າວ່າ ພວກສະມາຊິກຕາໜ່າງ Haqqani ໄດ້ສັງ ຫານລູກເຂົາເຈົ້າຄົນນຶ່ງ ທີ່ເປັນເດັກນ້ອຍແມ່ຍິງ ແລະຂົ່ມຂືນພັນລະ
ຍາຂອງລາວ ລະຫວ່າງທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກກັກຂັງ.
ທ້າວ Boyle ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການທີ່ລາຍງານຈາກອົງການຂ່າວ AP ວ່າ “ພະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ຄວາມກ້າຫານເປັນພິເສດ ແລະຄວາມອົດທົນແກ່ຄອບຄົວ ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.”
ທ້າວ Boyle ກ່າວວ່າ “ຄວາມຊົ່ວຊ້າ ແລະຜີມານຂອງຕາໜ່າງ Haqqani ໃນການລັກ
ພາໂຕຜູ້ສະແຫວງບຸນ ແລະພັນລະຍາຂອງລາວທີ່ຖືພາມານ ທີ່ໄດ້ພົວພັນກັບການຊ່ວຍ
ເຫລືອພວກຊາວບ້ານທຳມະດາສາມັນ ຢູ່ໃນເຂດຄວບຄຸມຂອງພວກຕາລິບານ ຂອງອັຟການິສຖານນັ້ນ ໄດ້ບົດບັງພຽງແຕ່ຄວາມຊົ່ວຊ້າ ແລະຜີມານ ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຂ້າລູກ
ສາວນ້ອຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.”
ກ່ອນການເດີນທາງໄປເຖິງການາດາຂອງເຂົາເຈົ້າໃນວັນສຸກວານນີ້ ຄວາມເວົ້າກ່ຽວກັບ
ການເກີດລູກຜູ້ທີ່ສີ່ບໍ່ໄດ້ມີການປະກາດໃຫ້ຮູ້. ລາວກ່າວວ່າ ລູກຄົນນຶ່ງທີ່ລອດຊີວິດຂອງ
ລາວ ມີສຸຂະພາບບໍ່ດີ ແລະຕ້ອງໄດ້ຖືກປ້ອນເຂົ້າໂດຍພວກກູ້ໄພປາກິສຖານ.
ໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍປະຕິບັດຕາມລາຍງານທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຈາກໜ່ວຍສືບລັບສະຫະລັດ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ປາກິສຖານກ່າວວ່າ ກອງທະຫານຂອງຕົນ ໄດ້ບຸກ ເຂົ້າໄປຊ່ວຍຄອບຄົວ
ດັ່ງກ່າວ ບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກພວກກັກໂຕໄດ້ສົ່ງເຂົາ ເຈົ້າໂດຍທາງລົດ ຂ້າມຊາຍ
ແດນອັຟການິສຖານ ເຂົ້າໄປໃນປາກິສຖານ.
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