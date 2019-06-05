ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ລາດຕະເວນຊາຍແດນສະຫະລັດ ໄດ້ຈັບຄົນເຂົ້າເມືອງຊາວອາຟຣິກາ
ຫຼາຍກວ່າ 150 ຄົນ ທີ່ພະຍາຍາມຂ້າມຊາຍແດນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ເຂົ້າມາສູ່ລັດ
ເທັກຊັສ ຊຶ່ງເປັນຊາຍແດນສະຫະລັດທາງພາກໃຕ້ລະຫວ່າງອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ອີງຕາມ
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີແລະປ້ອງກັນຊາຍແດນ ຫຼື CBP.
ໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ຈັບກຸ່ມນຶ່ງ ມີ 37 ຄົນ ທີ່ເປັນຄົນເຂົ້າເມືອງບໍ່ມີ
ເອກກະສານຈາກອາຟຣິກາກາງ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຂ້າມແມ່ນ້ຳ Rio Grande ເຂົ້າສູ່ດິນແດນສ
ຫະລັດ ທີ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ CBP ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງຂ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້. ອົງການ
ດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ ພວກຄົນເຂົ້າເມືອງປະກອບດ້ວຍ ກຸ່ມຄອບຄົວ ຮວມທັງພວກເດັກນ້ອຍ
ຈາກສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕຄອງໂກ ແລະສາທາລະນະລັດຄອງໂກ.
ໃນຕອນແລງວັນພະຫັດແລ້ວນີ້ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ຈັບຄົນເຂົ້າເມືອງທີ່ເປັນຊາວ ອາຟຣິ
ກາກຸ່ມນຶ່ງ 116 ຄົນ ຂ້າມແມ່ນ້ຳໃນເຂດ Del Rio ທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ CBP ກ່າວຢູ່ໃນຖະ
ແຫຼງຂ່າວເມື່ອວັນທີ 31 ພຶດສະພາ. ຮູບພາບຈາກອົງການ CBP ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ
ພວກຜູ້ຊາຍແລະແມ່ຍິງ ພາກັນຍ່າງຂ້າມນ້ຳເລິກພຽງແອວ ຫຼາຍຄົນພາກັນອູ້ມພວກ
ເດັກນ້ອຍ ແລະເຄື່ອງຂອງ. ຖະແຫຼງຂ່າວກ່າວຕື່ມວ່າ ພວກຄົນເຂົ້າເມືອງ ຮວມທັງ
ຊາວອັງໂກລາ ກາເມຣູນ ແລະຄອງໂກ ປະກອບເປັນຄົນກຸ່ມໃຫຍ່ຈຸທຳອິດຈາກອາຟຣິ
ກາ ທີ່ຖືກຈັບຢູ່ຊາຍແດນພາກໃຕ້ ໃນປີນີ້.
ນອກນັ້ນ ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງເປັນຄົນກຸ່ມໃຫຍ່ ຈຸທຳອິດ ທີ່ຖືກຈັບຢູ່ໃນເຂດ Del Rio
ອີງຕາມຄຳຖະແຫຼງຂອງອົງການດັ່ງກ່າວ. ເຂດ Del Rio-Acuna ຕັ້ງຢູ່ເກືອບ 260
ກິໂລແມັດ ຫ່າງຈາກເມືອງ San Antonio ໃນລັດເທັກຊັສ ໄປທາງກ້ຳຕາເວັນຕົກ.
ອີງຕາມຫົວໜ້າເຂດ ທ່ານຣອລ ໂອຣຕິສ ກ່າວວ່າ “ກຸ່ມໃຫຍ່ດັ່ງກ່າວ ຈາກອາຟຣິກາ
ຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສະລັບຊັບຊ້ອນແລະຄວາມຮ້າຍແຮງດ້ານຄວາມ
ປອດໄພຊາຍແດນ ແລະວິກິດການມະນຸດສະທຳຢູ່ໃນເຂດຊາຍແດນທາງ ພາກຕາ
ເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງພວກເຮົາ."
ພວກຄົນເຂົ້າເມືອງທີ່ຖືກຈັບໃນວັນເສົາໄດ້ຖືກນຳໂຕໄປປ້ອມ Eagle Pass ຢູ່ ພາກ
ໃຕ້ຂອງຊາຍແດນ ປະມານ 240 ກິໂລແມັດ ຫ່າງຈາກເມືອງ San Antonio ໄປທາງ
ຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ ໃກ້ກັບເມືອງ Piedras Negras ຂອງເມັກຊິໂກ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ