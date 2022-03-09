ສະຫະລັດ ໄດ້ຫ້າມການນຳເຂົ້ານໍ້າມັນແລະແກັສທັງໝົດຂອງຣັດເຊຍ ອີງຕາມການປະກາດ ຂອງປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ຊຶ່ງເປັນການເຄື່ອນໄຫວ ທີ່ທ່ານກ່າວວ່າ “ຈະເປັນການສ້າງຄວາມເສຍຫາຍທີ່ຮ້າຍແຮງອີກຢ່າງນຶ່ງ ຕໍ່ກົງຈັກສົງຄາມຂອງປູຕິນ” ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງຣັດເຊຍທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການບັງຄັບບັນຊາຂອງປະທານາທິບໍດີວລາດີເມຍ ປູຕິນ ຍັງສືບຕໍ່ການບຸກໂຈມຕີໃນຢູເຄຣນ ຢູ່ນັ້ນ.
“ນີ້ແມ່ນບາດກ້າວທີ່ພວກເຮົາກຳລັງເຮັດເພື່ອສ້າງຄວາມເຈັບປວດຕື່ມຂຶ້ນໃຫ້ແກ່ ປູຕິນ” ປະທານາ
ທິບໍດີໄບເດັນໄດ້ກ່າວ “ແຕ່ກໍຈະມີລາຄາແພງຄືກັນຢູ່ທີ່ນີ້ ໃນສະຫະລັດ.”
ລາຄານໍ້າມັນໄດ້ສູງຂຶ້ນຢູ່ແລ້ວກາຍ 4 ໂດລາສະຫະລັດ ຕໍ່ນຶ່ງກາລອນ ສູງທີ່ ສຸດເທົ່າທີ່ໄດ້ເຫັນມາຢູ່ໃນສະຫະລັດ ນັບແຕ່ປີ 2008. ໂຄສົກທຳນຽບຂາວ ທ່ານນາງເຈັນ ຊາກິ ກ່າວວ່າ ລາຄາແພງເຫຼົ່ານີ້ ສາມາດຖີິ້ມໂທດ ໃສ່ຜູ້ຊາຍພຽງຄົນດຽວ.
ທ່ານນາງກ່າວວ່າ “ຊາວອາເມຣິກັນພາກັນຈ່າຍເງິນຫຼາຍຂຶ້ນຢູ່ປໍ້ານໍ້າມັນ ເພາະ ການກະທຳຂອງປະທານາທິບໍດີິປູຕິນ. ນີ້ແມ່ນການກະທຳຂອງປູຕິນທີ່ເຮັດໃຫ້ລາຄານ້ຳມັນ ຢູ່ຕາມປໍ້າແພງຂຶ້ນ ບໍ່ແມ່ນເກີດຈາກການລົງໂທດຂອງພວກເຮົາ.”
ແຕ່ວ່າ ສະມາຊິກສະພາຕໍ່າພັກຣີພັບບລິກັນ ທ່ານແຄວິນ ແມັກຄາທີ ຈາກ ລັດຄາລີຟໍເນຍ ໄດ້ຕຳນິ ທ່ານໄບເດັນ ທີ່ບໍ່ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການຜະລິດນໍ້າມັນຂອງອາເມ ຣິກັນຫຼາຍຂຶ້ນ.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ພັກເດໂມແຄຣັດຢາກຖີ້ມໂທດລາຄານໍ້າມັນແພງໃສ່ຣັດເຊຍ. ແຕ່ ຄວາມຈິງແລ້ວແມ່ນ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍວ່າ ແຕ່ກ່ອນອື່ນເປັນຫຍັງພວກເຮົາຢູ່ທີ່ນີ້. ຕັ້ງແຕ່ມື້ທຳອິດ ປະທານາທິບໍດີໄດ້ຍົກເລີກ ທໍ່ສົ່ງນໍ້າມັນຄີສະໂຕນ ແລະໄດ້ຢຸດສັນຍາໃໝ່ ໃນການເຊົ່າດິນຂຸດນໍ້າມັນ ແລະແກັສ ຢູ່ດິນ ຂອງລັດຖະບານກາງແລະເຂດແຄມທະເລ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ທ່ານກໍໄດ້ເປີດ
ໄຟຂຽວໃຫ້ທໍ່ສົ່ງນໍ້າມັນແກ່ປູຕິນ. ການຕັດສິນໃຈເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດປະຕິກິລຍາເປັນຜົນກະທົບທີ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ຕໍ່ຕ່ອງໂສ້ອຸບປະທານ.”
ການຫ້າມນຳເຂົ້ານໍ້າມັນ ໄດ້ວາງອອກຢູ່ໃນດຳລັດຝ່າຍບໍລິຫານນັ້ນ ເປັນການ ເຄື່ອນໄຫວຫລ້າສຸດາຂອງວໍຊິງຕັນ ເພື່ອບີບປູຕິນ ແລະຈຳກັດຄວາມສາມາດຂອງທ່ານ ໃນການໃຫ້ທຶນເພື່ອໂຈມຕີຕໍ່ຢູເຄຣນທີ່ເປັນເພື່ອນບ້ານ ປູຕິນ ແມ່ນນຶ່ງໃນບັນດາສ່ວນບຸກຄົນທີ່ຮັ່ງສຸດຂອງໂລກ ໄດ້ຖືກກ່າວຫາໂດຍພວກຕຳນິໃນການເອົາເງິນເຂົ້າຖົງຕົນເອງ ດ້ວຍການກະທຳຜິດຈາກການສົ່ງພະລັງງານອອກໄປຂາຍຢູ່ຕ່າງປະເທດຂອງທ່ານ.
ພາຍໃຕ້ດຳລັດຝ່າຍບໍລິຫານສະບັບນີ້ ສະຫະລັດຍັງໄດ້ຫ້າມການນຳເຂົ້ານໍ້າມັນດິບ ຜະລິດຕະພັນເປໂຕຣລຽມ ແກັສທຳມະຊາດ ແລະຜະລິດຕະພັນຖ່ານຫີນ ແລະຫ້າມຊາວ ອາເມຣິກັນໃດໆລົງທຶນ ຢູ່ໃນຂະແໜງພະລັງງານຂອງຣັດເຊຍ. ການຫ້າມແມ່ນ ມີຜົນບັງຄັບໃນທັນທີ ຕໍ່ສັນຍາທີ່ມີຢູ່ນັ້ນຈະໃຊ້ເວລາ 45 ມື້ໃນການເຮັດໃຫ້ເສັດສິ້ນ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງທຳນຽບຂາວທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້.
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