ວັນຄົບຮອບຂີດໝາຍ 73 ປີ ຂອງການຖີ້ມ ລະເບີດປະລະມານູ ໃສ່ນະຄອນ ຮີໂຣຊິມາ

ເຈົ້າເມືອງ ເມືອງຮີໂຣຊິມາ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນໄດ້ເຕືອນໃນວັນຈັນມື້ນີວ່າ ການລຸກ ຮືຂຶ້ນ
ຂອງຄວາມເປັນຊາດນິຍົມ ພວມຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ສັນຕິພາບໂລກ ເວລາທ່ານກ່າວຢູ່ໃນພິທີຄົບ
ຮອບຂີດໝາຍ 73 ປີ ຂອງການຖີ້ມລະເບີດໃສ່ເມືອງຂອງທ່ານໂດຍສະຫະລັດ.
ຢູ່ໃນຄຳປາໄສຂອງທ່ານທີ່ອະນຸສາວາລີໄວ້ອາໄລສັນຕິພາບຮີໂຣຊິມາ ເຈົ້າເມືອງ
ກາຊຸມິ ມັຕຊຸຍ ກ່າວວ່າ ບັນດາປະເທດຈຳນວນນຶ່ງ “ກຳລັງຟື້ນຟູຄວາມເຄັ່ງຕືງ ທີ່ໄດ້
ຜ່ອນເບົາລົງ ໃນຕອນທ້າຍຂອງສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ່ສອງ” ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ເອີ່ຍ
ເຖິງບັນດາປະເທດເຫລົ່ານັ້ນກຕາມ. ທ່ານມັຕຊຸຍ ກ່າວວ່າ ບັນດາປະເທດເຫລົ່ານີ້
“ກຳລັງສະແດງຕົນເອງອອກມາຢ່າງຈະແຈ້ງຢູ່ໃຈກາງ
ຄວາມເປັນຊາດນິຍົມ” ໃນຂະນະທີ່ພັດທະນາອາວຸດນິວເຄຼຍຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່.
ແຕ່ທ່ານມັຕຊຸຍ ກໍໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຍີ່ປຸ່ນເອງນຳພາໃນການເຮັດວຽກໄປສູ່ການລົບລ້າງອາວຸດນິວເຄລຍ. ໂຕກຽວແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງຂອງສະຫະລັດ ອັນ
ທີ່ຮ້ອງວ່່າ “ຂັ່ນຮົມນິວເຄລຍ” ແລະບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນສົນທິສັນຍາລົງນາມເກືອດຫ້າມອາວຸດ
ນິວເຄລຍ.
ການຖີ້ມລະເບີດໃສ່ເມືອງຮີໂຣຊິມາ ໃນວັນທີ 6 ເດືອນສິງຫາ ປີ 1945 ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີ
ຜູ້ເສຍຊີວິດ 170,000 ຄົນ ທີ່ເປັນການໃຊ້ອາວຸດນິວຄເລຍຂອງໂລກເທື່ອທຳອິດ ຕິດ
ຕາມມາດ້ວຍອີກສາມວັນຕໍ່ມາ ໂດຍການຖີ້ມລະເບີດໃສ່ເມືອງນາກາຊາກີ ຊຶ່ງໄດ້ເຮັດ
ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າ 70,000 ກວ່າຄົນເສຍຊີວິດ ແລະນຳໄປສູ່ການຍອມຈຳນົນຂອງຍີ່ປຸ່ນ
ໂດຍບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ ແລະສິ້ນສຸດສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີສອງ.
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