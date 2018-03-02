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ສະຫະລັດ ປະກາດຂາຍ ອາວຸດຮ້າຍແຮງ ຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ ຢູເຄຣນ

ທະຫານແອັສໂທເນຍ ເຝິກຊ້ອມຍິງລູກສອນໄຟ ຕໍ່ຕ້ານລົດຖັງ ຈາເວີລິນ ທີ່ເມືອງກູຊາລູ ແອັສໂທເນຍ ວັນທີ 22, ມັງກອນ 2016.

ກະຊວງ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ສະຫະລັດ ​ໄດ້​ອະນຸມັດ​ການ​ຂາຍ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ລົດ​ຖັງ​ໃຫ້​
ແກ່​ຢູ​ເຄຣນ ຊຶ່ງ​ເປັນອາວຸດຮ້າຍ​ແຮງ​ທີ່​ສະຫະລັດ​ໄດ້​ຂາຍ​ໃຫ້​ແກ່​ຢູ​ເຄຣນ ນັບ​ແຕ່ຣັດ
​ເຊຍ​ໄດ້​ຮຸກ​ຮານ​ແຫລມໄ​ຄຣ​ເມຍ​ໃນ​ປີ 2014.

ກະຊວງ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສະຫະລັດ ໄດ້​ອະນຸມັດ ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ວານ​ນີ້ ໃຫ້ຂາຍລູກ​ສອນ​ໄຟຕໍ່ຕ້ານ​ລົດຖັງຈາ​ເວີ​ລິນ ​210 ລູກ ໃຫ້​ແກ່​ຢູ​ເຄຣນ ​ໃນ​ການ​ເຄື່ອນ
​ໄຫວ ​ທີ່​ມີການຄາດໝາຍ​ມາ​ດົນນານແລ້ວ ທີ່​ຈ​ະ​ເຮັດ​ໃຫ້ຣັດ​ເຊຍ​ບໍ່​ພໍ​ໃຈ.

ອົງການໃຫ້​ຄວາມ​ຮ່ວມ​ມື ກ່ຽວກັບ​ຄວາມປອດ​ໄພດ້ານປ້ອງກັນປະເທດ ທີ່​ເປັນ​ສ່ວນ
ນຶ່ງ ​ຂອງກະຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ສະຫະລັດ ກ່າວ​ວ່າ ຢູ​ເຄຣນ​ໄດ້​ຂໍ​ຊື້​ລູກ​ສອນ​ໄຟ ​
ແລະ​ຖານ​ຍິງ 37 ອັນ ໃນ​ລາຄາປະມານ 47 ລ້ານ​ໂດ​ລາ.

ກີ​ອຽຟ ​ໄດ້​ຂໍໃຫ້​ວໍຊິ​ງຕັນຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ອາວຸດ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ ນັບ​ແຕ່ຣັດ​ເຊຍ​ໄດ້​ຮຸກ​ຮານ ​ແຕ່​
ວ່າ​ລັດຖະບານ​ທ່ານ​ໂອ​ບາ​ມາ ​ໄດ້​ສະ​ເໜີ​ພຽງ​ແຕ່ໃຫ້​ການ​ເຝິ​ກ​ແອບ ​ແລະ​ສະ ໜັບສະ
ໜູນດ້ານ​ອຸ​ບປະກອນ ​ແທນ​ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງເພີ້ມທະວີຂຶ້ນ.

​ໃນ​ທ້າຍ​ປີ​ກາຍ​ນີ້ ປະທານາທິບໍດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທຣໍາ ​ໄດ້​ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ ​ທ່ານ​ຈະເຫັນພ້ອມ​ໃນ​
ການ​ເຄື່ອນໄຫວ ກ່ຽວກັບ​ການ​ຂາຍ​ລູກ​ສອນ​ໄຟຈາ​ເວີ​ລີ​ນ​ແກ່​ກີ​ອຽຟ.

ສະມາຊິກ ​ສະພາ​ສູງ​ ພັກຣີພັບບລິກັນ ຈາກລັດໄອ​ໂອວາ ທ່ານນາງ​ໂຈ​ນີ ​ເອີນ​ສ໌ ຕອບຄຳຖາມ ຢູ່ກອງປະຊຸມເມືອງ.
ສະມາຊິກ ​ສະພາ​ສູງ​ ພັກຣີພັບບລິກັນ ຈາກລັດໄອ​ໂອວາ ທ່ານນາງ​ໂຈ​ນີ ​ເອີນ​ສ໌ ຕອບຄຳຖາມ ຢູ່ກອງປະຊຸມເມືອງ.

ລັດຖະສະພາ​ຕ້ອງ​ເຊັນ​ຮັບ​ຮູ້​ກ່ຽວກັບການ​ຂາຍ ​ກ່ອນຈະສາມາດ​ເປັນ​ທີ່ສຳ​ເລັດ ຊຶ່ງ
​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ ​ຈຳນວນ​ເງິນ​ໂດ​ລາ ​ແລະ​ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າຂອງການ​ຂາຍທີ່ສາ ມາດ​ປ່ຽນ​
ແປງ​ໄດ້. ​ແຕ່​ນັ້ນ​ມາ ບັນດາ​ສະມາຊິກ​ສະພາ​ໄດ້​ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີການສະໜັບສະ
ໜູນ​ຕໍ່​ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ. ນະ​ໂຍບາຍ​ງົບປະມານດ້ານປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດປີ 2018
ໄດ້ອະນຸຍາດ​ໃຫ້ເພີ້​ມທຶນ​ສະ​ໜັບສະ​ໜູນ​ແກ່​ຢູ​ເຄຣນ.

ສະມາຊິກ​ສະພາ​ສູງ​ລັດໄອ​ໂອວາ ທ່ານ​ໂຈ​ນີ ​ເອີນ​ສ໌ ປະທານ​ອະນຸຄະນະ​ກຳມະການ
ກອງທັບ​ສະພາ​ສູງ ກ່ຽວ​ກັບ​ໄພ​ຂົ່ມຂູ່​ ແລະ​ສະມັດ​ຕະພາບ ​ໄດ້​ເຜີຍ​ແຜ່​ຖະ​ແຫລ​ງການ
​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ວານ​ນີ້​ວ່າ “​ໃຫ້ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ອາວຸຮ້າຍ​ແຮງ​ໃຫ້ແກ່​ຢູເຄຣນ ສະ​ແດງ
ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ​ສະຫະລັດ​ມີ​ຄວາມ​ຈິງ​ໃຈ​ກ່ຽວກັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດຂອງ​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ພວກ​ເຮົາ
​ແລະ​ພັນທະ​ມິດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ.”

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