ສະຫະລັດ ປະກາດຂາຍ ອາວຸດຮ້າຍແຮງ ຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ ຢູເຄຣນ

ກະຊວງຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ໄດ້ອະນຸມັດການຂາຍລູກສອນໄຟຕໍ່ຕ້ານລົດຖັງໃຫ້
ແກ່ຢູເຄຣນ ຊຶ່ງເປັນອາວຸດຮ້າຍແຮງທີ່ສະຫະລັດໄດ້ຂາຍໃຫ້ແກ່ຢູເຄຣນ ນັບແຕ່ຣັດ
ເຊຍໄດ້ຮຸກຮານແຫລມໄຄຣເມຍໃນປີ 2014.
ກະຊວງຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ໄດ້ອະນຸມັດ ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໃຫ້ຂາຍລູກສອນໄຟຕໍ່ຕ້ານລົດຖັງຈາເວີລິນ 210 ລູກ ໃຫ້ແກ່ຢູເຄຣນ ໃນການເຄື່ອນ
ໄຫວ ທີ່ມີການຄາດໝາຍມາດົນນານແລ້ວ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຣັດເຊຍບໍ່ພໍໃຈ.
ອົງການໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື ກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພດ້ານປ້ອງກັນປະເທດ ທີ່ເປັນສ່ວນ
ນຶ່ງ ຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ຢູເຄຣນໄດ້ຂໍຊື້ລູກສອນໄຟ
ແລະຖານຍິງ 37 ອັນ ໃນລາຄາປະມານ 47 ລ້ານໂດລາ.
ກີອຽຟ ໄດ້ຂໍໃຫ້ວໍຊິງຕັນຊ່ວຍເຫຼືອອາວຸດທີ່ຮ້າຍແຮງ ນັບແຕ່ຣັດເຊຍໄດ້ຮຸກຮານ ແຕ່
ວ່າລັດຖະບານທ່ານໂອບາມາ ໄດ້ສະເໜີພຽງແຕ່ໃຫ້ການເຝິກແອບ ແລະສະ ໜັບສະ
ໜູນດ້ານອຸບປະກອນ ແທນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມຮຸນແຮງເພີ້ມທະວີຂຶ້ນ.
ໃນທ້າຍປີກາຍນີ້ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ທ່ານຈະເຫັນພ້ອມໃນ
ການເຄື່ອນໄຫວ ກ່ຽວກັບການຂາຍລູກສອນໄຟຈາເວີລີນແກ່ກີອຽຟ.
ລັດຖະສະພາຕ້ອງເຊັນຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບການຂາຍ ກ່ອນຈະສາມາດເປັນທີ່ສຳເລັດ ຊຶ່ງ
ໝາຍຄວາມວ່າ ຈຳນວນເງິນໂດລາ ແລະຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຂາຍທີ່ສາ ມາດປ່ຽນ
ແປງໄດ້. ແຕ່ນັ້ນມາ ບັນດາສະມາຊິກສະພາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີການສະໜັບສະ
ໜູນຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ. ນະໂຍບາຍງົບປະມານດ້ານປ້ອງກັນປະເທດປີ 2018
ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ເພີ້ມທຶນສະໜັບສະໜູນແກ່ຢູເຄຣນ.
ສະມາຊິກສະພາສູງລັດໄອໂອວາ ທ່ານໂຈນີ ເອີນສ໌ ປະທານອະນຸຄະນະກຳມະການ
ກອງທັບສະພາສູງ ກ່ຽວກັບໄພຂົ່ມຂູ່ ແລະສະມັດຕະພາບ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ຖະແຫລງການ
ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ “ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອອາວຸຮ້າຍແຮງໃຫ້ແກ່ຢູເຄຣນ ສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນວ່າສະຫະລັດມີຄວາມຈິງໃຈກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງປະເທດຊາດພວກເຮົາ
ແລະພັນທະມິດຂອງພວກເຮົາ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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