ພວກໄອຍະການສະຫະລັດ ໄດ້ປະກາດຂໍ້ກ່າວຫາທາງອາຍາໃໝ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍດ້ານສືບລັບຕໍ່ທ້າວຈູລຽນ ອາຊຊາງຈ໌ (Julian Assange), ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງເວັບໄຊທ໌ WikiLeaks ທີ່ຖືກຂັງຄຸກຢູ່ນັ້ນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງຜູ້ກ່ຽວທີ່ຖືກກ່າວຫາ ຢູ່ໃນເລື້ອງທີ່ພວກເພິ່ນເວົ້າວ່າ "ການຮົ່ວໄຫລຂໍ້ມູນລັບຂອງທາງການ ທີ່ຫລາຍທີ່ສຸດ" ໃນປະຫວັດສາດຂອງສະຫະລັດ.
ຂໍ້ກ່າວຫາດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບບົດບາດຂອງ WikiLeaks ທີ່ຖືກກ່າວຫາ ໃນການເຜີຍແຜ່ອີເມລຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ ໃນໄລຍະທີ່ມີການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດປີ 2016 ນັ້ນແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ.
ຄຳຟ້ອງຮ້ອງທີ່ນອກເໜືອເລື້ອງນັ້ນໄປ ຈຳນວນ 18 ກະທົງ ທີ່ນຳເອົາກັບມາຟ້ອງໂດຍຄະນະຕຸລາການໃຫຍ່ ຂອງລັດຖະບານກາງ ຢູ່ໃນເຂດພາກຕາເວັນອອກຂອງລັດເວີຈີເນຍນັ້ນ ໄດ້ກ່າວຫາທ້າວ ອາຊຊາງຈ໌ (Assange) ວ່າໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມມືກັນ ກັບອະດີດຜູ້ຊ່ຽວຊານ ທາງທະຫານແຊລເຊຍ ແມນນິງ (Chelsea Manning) ເພື່ອເຂົ້າໄປເອົາບົດລາຍງານກ່ຽວກັບສົງຄາມຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ ແລະ ອີຣັກ ພ້ອມທັງຄຸກທີ່ອ່າວກວານຕານາໂມ (Guantanamo) ທີ່ມີຄວາມສຳຄັນສູງສຸດຂອງລັດຖະບານຫລາຍຮ້ອຍພັນສະບັບ ແລະເອົາມາພິມເຜີຍແຜ່ຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ WikiLeaks.
ໃນຈຳນວນເອກະສານດັ່ງກ່າວ, ບາງອັນກໍຖືກຈັດໄວ້ວ່າເປັນເອກະສານລັບ ຊຶ່ງ ມີຊື່ຂອງນັກຂ່າວ, ຊື່ຂອງພວກຕ້ານລັດຖະບານ ແລະຄົນອື່ນໆ ທີ່ເປັນແຫລ່ງ ໃຫ້ຂໍ້ມູນ ແກ່ກຳລັງທະຫານ ຂອງສະຫະລັດຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ ແລະ ອີຣັກ ພ້ອມທັງໃຫ້ແກ່ບັນດານັກການທູດຂອງສະຫະລັດ ຢູ່ທົ່ວໂລກ.
ພວກໄອຍະການກ່າວຫາວ່າ ທ້າວ ອາຊຊາງຈ໌ (Assange) ຮູ້ຈັກວ່າການເຜີຍແຜ່ຊື່ຂອງພວກຄົນດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄົນທີ່ເປັນແຫລ່ງບອກຂໍ້ມູນ ຕົກຢູ່ໃນໄພອັນຕະລາຍ ແລະກ່າວຫາວ່າ ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ສືບຕໍ່ເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ ເຖິງແມ່ນວ່າ ໄດ້ຖືກເຕືອນຈາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໃນທ້າຍປີ 2010 ແລ້ວກໍຕາມ.
ໃນປີກາຍນີ້ ທ້າວ ອາຊຊາງຈ໌ (Assange) ໄດ້ຖືກ່າວຫາ 1 ກະທົງໃນເລື້ອງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຮັດວຽກ ຮ່ວມກັນກັບແມນນິງນັ້ນ ວ່າຮ່ວມຫົວກັນທໍາການ ບຸກລຸກເຂົ້າໄປໃນຄອມພີວເຕີ. ຄຳຟ້ອງຮ້ອງດັ່ງກ່າວຖືກເປີດເຜີຍອອກໃນເດືອນເມສາຜ່ານມາ ພາຍຫລັງທີ່ທ້າວ ອາຊຊາງຈ໌ (Assange) ໄດ້ຖືກຂັບໄລ່ອອກ ຈາກສະຖານທູດເອກົວດໍ ໃນນະຄອນຫລວງລອນດອນ ບ່ອນທີ່ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ໄປຫລົບໄພຢູ່ ໃນປີ 2012 ນັ້ນ ແລະຖືກຕຳຫລວດອັງກິດຈັບ.
ຜູ້ກ່ຽວຍັງຖືກຂັງຄຸກຢູ່ໃນຂໍ້ຫາລະເມີດເງື່ອນໄຂໃນການປະກັນຕົວ ແລະອາດຈະປະເຊີນກັບການສົ່ງຕົວ ມາໃຫ້ແກ່ສະຫະລັດ ແລະສະວີເວັນອີກກໍເປັນໄດ້.
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