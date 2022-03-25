ໃນຂະນະທີ່ສະມາຊິກຂອງອົງການ NATO ແລະກຸ່ມ G-7 ໄດ້ພົບປະກັນທີ່ນະ ຄອນຫຼວງບຣັສເຊີລສ໌ ເພື່ອປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບສົງຄາມຢູ່ໃນຢູເຄຣນນັ້ນ, ລັັດ ຖະບານຂອງທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ປະກາດການລົງໂທດທາງດ້ານເສດຖະກິດຕໍ່ ຣັດເຊຍ ຮອບໃໝ່ ໃນມື້ວັນພະຫັດວານນີ້.
ເປົ້າໝາຍກໍຄື ສະມາຊິກສະພາທັງໝົດຂອງຣັດເຊຍ 328 ຄົນ ແລະບໍລິສັດລັດວິສາຫະກິດຂອງລັດຖະບານຣັດເຊຍຫຼາຍໆບໍລິສັດ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງລັດຖະບານກ່າວກັບອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌ວ່າ “ເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາຢູ່ນະທີ່ນີ້ກໍຄື ລຶບລ້າງຜົນປະໂຫຍດຕ່າງໆ ແລະສິດທິພິເສດທັງ ຫຼາຍ ຊຶ່ງໃນຄັ້ງນຶ່ງ ຣັດເຊຍເຄີຍຊົມໃຊ້ ໃນຖານະເປັນຜູ້ເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນລະບຽບຂອງເສດຖະກິດລະຫວ່າງປະເທດ.”
ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງ, ມາດຕະການລົງໂທດແມ່ນແນໃສ່ສະມາຊິກຂອງສະຖາບັນຊັ້ນນໍາທາງດ້ານການເງິນຂອງ ຣັດເຊຍ 17 ຄົນ, ຮວມທັງ ທະນາຄານ ໂຊບວ໌ຄອມ (Sovcombank), ແລະ ບໍລິສັດປ້ອງກັນປະເທດ 48 ບໍລິສັດ ທີ່ມີລາຍງານວ່າ ກໍາລັງດໍາເນີນການຜະລິດອຸປະກອນສໍາລັບປະຕິບັດງານທີ່ພວມດຳເນີນຢູ່ຂອງຣັດເຊຍ ໃນຢູເຄຣນ.
ນອກນັ້ນ ເປົ້າໝາຍກໍຍັງແນໃສ່ ເຮີແມນ ເກຣັຟ (Herman Gref), ຜູ້ທີ່ເປັນຫົວໜ້າທະນາຄານ ສເບີ (Sberbank), ແລະ ເກັນນາດີ ທິມເຊັນໂກ (Gennady Timchenko) ເພື່ອນຜູ້ຮັ່ງມີ ຂອງປະທານາທິບໍດີ ວລາດີເມຍ ປູຕິນ.
ທໍານຽບຂາວກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການວ່າ “ເມື່ອໃດທີ່ປູຕິນ ຍັງຄົງເຮັດສົງຄາມນີ້ຢູ່ຕໍ່ໄປ, ສະຫະລັດ ແລະປະເທດພັນທະມິດ ພ້ອມດ້ວຍຄູ່ຮ່ວມພາຄີ ກໍຍັງຄົງມີຄວາມມຸ້ງໝັ້ນທີ່ຈະໃຫ້ການຄ້ຳປະກັນວ່າ ລັດຖະບານຣັດເຊຍ ຮູ້ສຶກໄດ້ເຖິງຜົນກະທົບຫຼາຍໆຢ່າງຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆທາງລະບົບເສດຖະກິດຂອງພວກເຮົາ ທັງໃນປັດຈຸບັນ ແລະໃນອະນາຄົດ.”
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ