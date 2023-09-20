ສະຫະລັດໄດ້ທຳການລົງໂທດຕໍ່ 7 ຄົນແລະ 4 ບໍລິສັດ ຢູ່ໃນປະເທດຈີນ ຣັດເຊຍ ແລະເທີກີ ຊຶ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວຫາວ່າ ມີສ່ວນພົວພັນກັບການພັດທະນາໂຄງການເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຫຼືໂດຣນຂອງອີຣ່ານ ອີງຕາມລາຍງານ ອົງການຂ່າວເອພີ.
ການລົງໂທດ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກປະທານາທິບໍດີອີຣ່ານ ທ່ານອີບຣາຮິມ ຣາຍຊີ ໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາປະຕິເສດວ່າ ປະເທດຂອງທ່ານບໍ່ໄດ້ສົ່ງໂດຣນໄປໃຫ້ຣັດເຊຍ ເພື່ອໃຊ້ໃນການໂຈມຕີຢູ່ ຢູເຄຣນ.
ຄວາມເຄັ່ງຕຶງລະຫວ່າງສະຫະລັດກັບອີຣ່ານ ແມ່ນຍັງສູງຢູ່ ເຖິງແມ່ນໄດ້ມີການປ່ອຍໂຕຊາວອາເມຣິກັນທີ່ຖືກຄຸມຂັງຈາກອີຣ່ານ 5 ຄົນໃນອາທິດນີ້ ເພື່ອແລກປ່ຽນກັບການປ່ອຍຊັບສິນເກືອບ 6 ຕື້ໂດລາ ທີ່ຖືກກັກຂອງອີຮ່ານກໍຕາມ.
WASHINGTON (AP) — The U.S. has imposed sanctions on seven people and four companies in China, Russia and Turkey who officials allege are connected with the development of Iran's drone program. Tuesday's sanctions come after Iran's President Ebrahim Raisi on Monday denied his country had sent drones to Russia for use in the war in Ukraine. Tensions between the U.S. and Iran remain high, despite the release of five American detainees from Iran this week in exchange for the release of nearly $6 billion in frozen Iranian assets.