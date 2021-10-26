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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ສຫລ ​ແລະ​ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ພັນທະ​ມິດ ​ຕຳ​ໜິ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ດ້ານ​ການ​ຄ້າ​ຂອງ​ຈີນ ​ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ອົງ​ການ​ການ​ຄ້າ​ໂລກ

ເຄື່ອງ​ໝາຍອົງ​ການ​ການ​ຄ້າ​ໂລກ​ຢູ່ທາງ​ໜ້າ​ຂອງ​ຕຶກ​ສຳ​ນັກ​ງານ​ໃຫຍ່​ຂອງ WTO ໃນ​ນະ​ຄອນ​ເຈ​ເນ​ວາ​ຂອງ​ສະ​ວິດ​ເຊີ​ແລນ, ວັນ​ທີ 2 ຕຸ​ລາ, 2020

ສະຫະລັດ​ແລະ​ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ພັນທະ​ມິດ​ທີ່​ໃກ້ຊິດ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ຕົນ​ໄດ້​ໃຊ້​ການ​ທົບ​ທວນ​ນະ​ໂຍບາຍ​ການ​ຄ້າ​ຂອງ​ຈີນ​ຄືນເປັນ​ແຕ່​ລະໄລຍະຂອງ​ອົງການ​ການ​ຄ້າ​ໂລກ​ ຫລື WTO ເພື່ອ​ສະ​ແດງຄວາມ​ໂກດ​ແຄ້ນ​ຂອງເຂົາ​ເຈົ້າ​ຕໍ່​ປັກ​ກິ່ງ​ທີ່​ບໍ່​ຍິນ​ດີ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໃຫ້ສອດຄ່ອງ​ກັບ​ກົດ​ລະບຽບ​ທີ່ແນ​ໃສ່ການ​ສ້າງ​ເວ​ທີທີ່ຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມໃນ​ການ​ແລກປ່ຽນ​ສິນຄ້າ ແລະການບໍລິການຂອງ​ໂລກປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ກະ​ຕິ​ກາ​ອັນ​ດຽວ​ກັນ.

ການ​ທົບ​ທວນ​ຄືນນະ​ໂຍບາຍ​ການ​ຄ້າເປັນ​ປະຈຳຕາມ​ກຳ​ນົດ ​ເຊິ່ງ​ເປັນ​ການ​ອະນຸຍາດ​ໃຫ້​ຄູ່​ຄ້າ​ຂອງ​ຈີນ​ອອກ​ຖະ​ແຫຼງການ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ນະ​ໂຍບາຍ​ທີ່​ຕົນ​ຄັດຄ້ານ, ແມ່ນ​ໄດ້​ມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ອາທິດ​ແລ້ວນີ້ຂະນະ​ທີ່​ຈີນ​ສະ​ເຫຼີ​ມ ສະຫຼອງວັນ​ຄົບ​ຮອບ 20 ປີ​ແຫ່ງ​ການ​ເຂົ້າ​ເປັນ​ສະມາຊິກຂອງ​ WTO ຊຶ່ງ​ເປັນ​ກຸ່ມ​ທີ່​ປະ​ຕິ​ບັດ​ວຽກ​ງານ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ກົດ​ລະ​ບຽບ​ສຳ​ລັບ​ການ​ຄ້າ​ລະ​ຫວ່າງປະເທດ ສະ​ມາ​ຊິກ​ທີ່​ມີ​ທັງ​ໝົດ 164 ປະ​ເທດນັ້ນ.

ທຸ​ລະ​ກິດ​ຕ່າງໆ​ຕັ້ງລຽນ​ກັນຢູ່​ໃກ້​ທາງ​ເຂົ້າ​ຫ້ອງ​ການ​ທ່າ​ເຮືອຢູ່​ເມືອງ​ແດນ​ດົງທີ​່​ມີ​ຊາຍ​ແດນຕິດ​ກັບ​ເກົາ​ຫລີ​ເໜືອຢູ່​ໃນ​ແຂວງ​ຫລຽວ​ໜິງ​ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່ທາງ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ເໜືອ​ຂອງ​ຈີນ, ວັນ​ທີ 23 ກຸມ​ພາ, 2019
ທຸ​ລະ​ກິດ​ຕ່າງໆ​ຕັ້ງລຽນ​ກັນຢູ່​ໃກ້​ທາງ​ເຂົ້າ​ຫ້ອງ​ການ​ທ່າ​ເຮືອຢູ່​ເມືອງ​ແດນ​ດົງທີ​່​ມີ​ຊາຍ​ແດນຕິດ​ກັບ​ເກົາ​ຫລີ​ເໜືອຢູ່​ໃນ​ແຂວງ​ຫລຽວ​ໜິງ​ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່ທາງ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ເໜືອ​ຂອງ​ຈີນ, ວັນ​ທີ 23 ກຸມ​ພາ, 2019

“ເມື່ອ​ຈີນ​ເຂົ້າ​ເປັນ​ສະມາຊິກ WTO ​ໃນ 20 ປີ​ກ່ອນ, ບັນດາ​ສະມາຊິກຂອງ WTO ຄາດ​ວ່າ​ຂໍ້​ກຳນົດຕ່າງ​ທີ່ວາງ​ອອກ​ໃນ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ການ​ເຂົ້າ​ເປັນ​ສະມາຊິກ​ຂອງ​ຈີນຈະທັງ​ມ້າງບັນດາ​ນະ​ໂຍບາຍ ແລະການ​ປະຕິບັດ​ຂອງ​ຈີນ​ທີ່​ບໍ່​ສອດຄ່ອງ​ກັບ​ລະບົບ​ການ​ຄ້າ​ສາກົນ​ທີ່​ອີງ​ໃສ່ນະ​ໂຍບາຍ​ເປີດ​ກວ້າງ​, ຫັນ​ໄປ​ຫາຕະຫຼາດໄດ້ຢ່າງ​ຖາວອນ, ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງທ່ານເດ​ວິດ ບິ​ສ​ບີ (David Bisbee), ຜູ້​ຮັບ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ເປັນ​ວ່າ​ການແທນ​ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າສະ​ຫະ​ລັດປະ​ຈຳ WTO ໃນ​ນະ​ຄອນ​ເຈ​ນີ​ວາ.
ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປຢູ່ໃນຄຳ​ປາ​ໄສ​ທີ່​ກະ​ກຽມ​ໄວ້​ແລ້ວນັ້ນວ່າ "ແຕ່ຄວາມຄາດຫວັງ ເຫຼົ່ານັ້ນບໍ່​ເປັນ​ດັ່ງ​ຄິດ​ໄວ້​ເລີຍ, ແລະປະກົດວ່າຈີນບໍ່ມີທ່າທີທີ່ຈະປ່ຽນແປງແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ​.” "ກົງ​ກັນ​ຂ້າມ ຈີນໄດ້ໃຊ້ສະ​ພາບ​ຂອງເປັນສະມາຊິກ WTO ທີ່​ຍັງບໍ່ ທັນ​ເຕີບ​ໂຕ​ເຕັມ​ສ່ວນນັ້ນໃຫ້ກາຍເປັນຜູ້ຄ້າລາຍໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ WTO, ໃນຂະ ນະທີ່ເພີ້ມ​ທະ​ວີວິທີການທີ່ລັດນໍາພາໃນ​ການ​ເຮັດ​ການຄ້າ, ບໍ່ແມ່ນໄປ​ຕາມ​ກົນ​ໄກຕະຫຼາດ, ສ້າງຄວາມ​ເສຍຫາຍຕໍ່ແຮງງານ ແລະທຸລະກິດໃນສະຫະລັດ ແລະປະເທດອື່ນໆ."

ບໍ່​ມີ​ແຕ່​ສະ​ຫະ​ລັດ​ປະ​ເທດດຽວເທົ່າ​ນັ້ນ​ທີ່​ບໍ່​ພໍ​ໃຈຕໍ່​ການ​ທີ່​ຈີນ​ບໍ່ປະຕິບັດໄດ້​ຕາມ​ພັນທະ​ຂອງ​ຕົນ​ພາຍ​ໃຕ້ WTO. ຜູ້​ຕາງ​ຫນ້າ​ຈາກ​ລັດ​ຖະ​ບານຫລາຍ​ປະ​ເທດໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ​ໄດ້​ຈັດ​ບັນ​ຊີ​ລາຍ​ການ​ອັນ​ຍາວຢຽດ​ທີ່​ເວົ້າ​ເຖິງວິ​ທີ​ການ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເວົ້າ​ວ່າ​ຈີນ​ບິດ​ເບືອນ​ ຫຼືລະ​ເມີດ​ລະ​ບຽບ​ການຕ່າງໆ​.

ໃນບັນດາຫລາຍໆ​ຢ່າງນັ້ນ ພວກເຂົາເຈົ້າ​ເວົ້າວ່າຈີນບິດເບືອນຕະຫຼາດ ໂດຍການໃຫ້​ເງິນອຸດຫນູນບໍລິສັດຂອງລັດ, ບໍ່ສົນໃຈຕໍ່ສິດໃນ​ດ້ານຊັບສິນ ທາງປັນຍາ, ຈໍາກັດການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດຂອງປະ​ເທດຕົນ, ການນໍາໃຊ້ ແຮງງານບັງຄັບໃນບາງຂະແຫນງການຜະລິດ ແລະການກະສິກໍາ, ບັງຄັບໃຫ້ ລັດຖະບານຂອງ​ປະ​ເທດ​ທີ່ນ້ອຍກວ່າ ຍອມຮັບເອົາການປະຕິບັດໃນດ້ານ ການຄ້າທີ່ບໍ່ຍຸດຕິທໍາ. ແລະອື່ນໆອີກ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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