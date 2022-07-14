ດ້ວຍມາດຕະການລົງໂທດຫຼາຍພັນຢ່າງຖືກວາງໃສ່ ຣັດເຊຍ ແລ້ວເພື່ອໂຈມຕີເສດຖະກິດຂອງເຂົາເຈົ້ານັ້ນ, ສະຫະລັດ ແລະ ພັນທະມິດຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນກຳລັງເຮັດວຽກ ກ່ຽວກັບ ມາດຕະການໃໝ່ເພື່ອມອດເຄື່ອງຈັກສົງຄາມຂອງ ຣັດເຊຍ ໃນຂະນະດຽວກັນ ຢຸດການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄານ້ຳມັນ ແລະ ນ້ຳມັນແອັດຊັງ ທີ່ສາມາດທຳລາຍເສດຖະກິດໂລກ.
ເສົາຫຼັກໃນລາຍໄດ້ທາງການເງິນຂອງວັງເຄຣັມລິນ ແມ່ນນ້ຳມັນ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດ ຣັດເຊຍ ລອຍຕົວໄດ້ ເຖິງແມ່ນຈະມີການຫ້າມສົ່ງອອກ, ມາດຕະການລົງໂທດ ແລະ ການຍຶດຊັບສິນຂອງທະນາຄານກາງກໍ່ຕາມ. ບັນດາພັນທະມິດຢູໂຣບຂອງ ອາເມຣິກາ ມີແຜນທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມລັດຖະບານທ່ານ ໄບເດັນ ແລະ ຈະເອົາບາດກ້າວເພື່ອຢຸດການນຳໃຊ້ນ້ຳມັນ ຣັດເຊຍ ຂອງເຂົາເຈົ້າໃນທ້າຍປີນີ້, ເຊິ່ງແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວ ທີ່ບັນດານັກເສດຖະສາດບາງຄົນເວົ້າວ່າ ອາດກໍ່ໃຫ້ການສະໜອງນ້ຳມັນໃນໂລກຫຼຸດລົງ ແລະ ຈະດັນລາຄາສູງເຖິງ 200 ໂດລາຕໍ່ຖັງ.
ວໍຊິງຕັນ ແລະ ພັນທະມິດຂອງເຂົາເຈົ້າຢາກທີ່ຈະຕັ້ງລະບົບຜູ້ຊື້ຜູກຂາດເພື່ອບັງຄັບໃຫ້ ຣັດເຊຍ ຍອມຮັບເອົາລາຄາຕ່ຳກວ່າຕະຫຼາດສຳລັບນ້ຳມັນ. ກຸ່ມຂອງຜູ້ນຳ 7 ປະເທດໄດ້ຕົກລົງກັນຊົ່ວຄາວ ເພື່ອໜູນຫຼັງການຈຳກັດລາຄາສຳລັບນ້ຳມັນ ຣັດເຊຍ. ຖ້າຈະເວົ້າແບບງ່າຍໆ, ບັນດາປະເທດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຈະຕົກລົງເພື່ອຊື້ນ້ຳມັນໃນລະດັບທີ່ຕ່ຳກວ່າຕະຫຼາດ.
ຣັດເຊຍ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ໃຫ້ສັນຍານວ່າເຂົາເຈົ້າຈະເຮັດຕາມຫຼືບໍ່. ວັງເຄຣັມລິນຍັງມີທາງເລືອກ ກ່ຽວກັບ ການຕອບໂຕ້ຄືນ ດ້ວຍການເອົານ້ຳມັນຂອງເຂົາເຈົ້າອອກຈາກຕະຫຼາດ, ເຊິ່ງຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມວຸ້ນວາຍຕື່ມອີກ.
ລາຄາພະລັງງານທີ່ສູງແມ່ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຕຶງຄຽດ ແລະ ສ້າງໄພຂົ່ມຂູ່ຄວາມແຕກແຍກໃນບັນດາປະເທດທີ່ຄັດຄ້ານປະທານາທິບໍດີ ຣັດເຊຍ ທ່ານ ວລາດິເມຍ ປູຕິນ ສຳລັບການບຸກລຸກຢູເຄຣນ ໃນເດືອນກຸມພາທີ່ຜ່ານມາ. ຄວາມເຫັນຊອບຂອງສາທາລະນະສຳລັບປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ແມ່ນໄດ້ຕົກລົງສູ່ລະດັບ ທີ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ໂອກາດຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ ໃນການເລືອກຕັ້ງກາງສະໄໝ, ໃນຂະນະທີ່ບັນດາຜູ້ນຳໃນຣາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ, ເຢຍຣະມັນ ແລະ ອິຕາລີ ແມ່ນກຳລັງຮັບມືກັບຄວາມເສຍຫາຍຂອງເສດຖະກິດທີ່ມີສາເຫດມາຈາກການພະຍາຍາມທີ່ຈະຫັນໜີອອກຈາກແກັສທຳມະຊາດ ແລະ ນ້ຳມັນເປໂຕຣລຽມຂອງ ຣັດເຊຍ.
ຄວາມຄິດຢູ່ເບື້ອຫຼັງການຈຳກັດລາຄາ ແມ່ນເພື່ອຫຼຸດລາຄາຂອງນ້ຳມັນສຳລັບຜູ້ບໍລິໂພກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສົງຄາມໃນຢູເຄຣນຢຸດລົງ. ຫົວໜ້າທະນາຄານກາງ ສະຫະລັດ ທ່ານນາງ ຈາເນັດ ແຢລເລັນ ປັດຈຸບັນນີ້ ແມ່ນກຳລັງເດີນທາງໄປບັນດາປະເທດ ອິນໂດ-ປາຊີຟິກ ເພື່ອທຳການຊັກຊວນສຳລັບຂໍ້ສະເໜີນັ້ນ. ໃນປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ ເມື່ອວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ, ທ່ານນາງ ແຢລເລັນ ແລະ ລັດຖະມົນຕີການເງິນ ຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານ ຊູຊູກິ ຊູນິຈິ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການຮ່ວມວ່າ ປະເທດດັ່ງກ່າວໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະຊອກຫາ “ຄວາມເປັນໄປໄດ້ກ່ຽວກັບການຈຳກັດລາຄາ ເມື່ອມັນມີຄວາມເໝາະສົມ.”
ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຈີນ ແລະ ອິນເດຍ, ສອງປະເທດທີ່ຍັງຄົງຮັກສາສາຍພົວພັນດ້ານທຸລະກິດກັບ ຣັດເຊຍ ໃນລະຫວ່າງສົງຄາມນັ້ນ, ແມ່ນຈະຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມນຳ. ລັດຖະບານແມ່ນໝັ້ນໃຈວ່າ ຈີນ ແລະ ອິນເດຍ, ທີ່ໄດ້ຊື້ນ້ຳມັນໃນລາຄາທີ່ຖືກຫຼຸດລົງຈາກ ຣັດເຊຍ ແລ້ວນັ້ນ, ສາມາດຖືກລໍ້ໃຫ້ຮັບເອົາແຜນການສຳລັບການຈຳກັດລາຄາດັ່ງກ່າວ.