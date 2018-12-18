ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ໂລກ

ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ແລະ​ກຸ່ມ​ຕາ​ລີ​ບານ ​ພົບ​ປະ​ກັບ ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ ສ​ຫລ ຢູ່ ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ ອາ​ຣັບ ເອເ​ມີ​ເຣ​ສ

ທູດ​ພິ​ເສດ​ຂອ​ງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ກ່ຽວ​ກັບ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ທ່ານແຊ​ລ​ເມ ຄາ​ລີ​ຊາດ ກ່າວ​ຕໍ່​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ ​ໃນສະ​ຖານ​ທູດ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ຢູ່​ອັຟກາ​ນິ​ສ​ຖານ,18 ພະ​ຈິກ 2018.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ຂອງອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ແລະ​ກຸ່ມ​ຕາ​ລີ​ບານ ໄດ້​ພົບ​ປະ​ກັນ​ກັບເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​
ສະ​ຫະ​ລັດ ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້ ທີ່​ທ່າມ​ກາງ​ທີ່​ມີ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ໄປ​ສູ່​ການ​ກົດ​ດັນ
ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້​ມີ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາຍຸ​ຕິ​ສົງ​ຄາມ​ໃນ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສາ ​ທີ່​ດຳ​ເນີນ​ມາ​ເປັນ
ເວ​ລາ 17 ປີ ແລ້ວນັ້ນ.

ການເຈ​ລະ​ຈາ​ທີ່​ມີ​ການ​ຈັດ​ແຈງ​ໂດຍປາ​ກິ​ສ​ຖານ ​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ທີ່​ສະ​ຫະ​ລັດ​ອາ​ຣັບເອ​ມິ
​ເຣ​ສ. ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ທີ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວ​ມ ແມ່ນ​ບໍ່​ທັນ​ພ້ອມ​ທີ່​ຈະ​ໃຫ້​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ໃດໆ
ທັງ​ນັ້ນ.

ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ພິ​ເສດ ​ເພື່ອ​ການ​ສ້າງ​ຄວາມ​ປອງດອງ​ຊາດ​ໃນ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ, ທ່ານ
ແຊ​ລ​ເມ ຄາ​ລີ​ຊາດ ​ໄດ້ນຳ​ພາຄະນະ​ຂ​ອງສະ​ຫະ​ລັດ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ
ທີ່​ຮວມ​ທັງທູດ​ພິ​ເສດ​ຈາກປາ​ກິ​ສ​ຖານ, ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ, ຊາ​ອຸ​ດີ ອາຣາ​ເບຍ ແລະ
​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ປະ​ເທດ​ເຈົ້າ​ພາບ, ​ກຸ່ມ​ຕາ​ລີ​ບານ ແລະເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ປາ​ກິ​ສ​ຖານ ໄດ້​ບອກ​ກັບ
​ວີ​ໂອ​ເອ​ໄວ້.

ໂຄ​ສົກ​ຂອງ ກຸ່ມ​ຕາ​ລີ​ບານ ທ່ານ ຊາ​ບີ​ຮູ​ລ​ລາ ​ມູ​ຈາ​ຮີດ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ຜູ້ຕາງ​ໜ້າຂອງ​ຕົນ
ຈະ​ໂອ້​ລົມ​ແຕ່​ກັບ​ຄະ​ນະ​ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າສະ​ຫະ​ລັດ ເທົ່າ​ນັ້ນ ແລະ​ບໍ່​ມີ​ການ​ວາງ​ແຜນ ທີ່​ຈະ​
ໂອ້​ລົມກັບ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ຊາດ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ຫຼື NUG. ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ກຸ່ມ​ຕາ​ລີ​ບານ
ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ລາຍ​ງານ​ທັງ​ຫຼາຍ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ອອກ​ມາ​ໃນ​ທາງ​ກົງ​ກັນ​ຂ້າມ ເປັນ​ການ “ໂຄ​ສະ​ນາ
​ຊວນ​ເຊື່ອ.”

ທ່ານ​ມູ​ຈາ​ຮີດ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ພົບ​ປະ​ກັບ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາສັນ​ຕິ​ພາບ ຈະດຳ​ເນີນ
​ຕໍ່​ໄປ ​ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ມື້​ນີ້. ທ່ານ​ໄດ້ ກ່າວ​ເຖິງການ​ເຈ​ລະ​ຈາ “ຮອບ​ທຳ​ອິດ” ກັບ​ຄະ​ນະ
​ຂອງທ່ານ ຄາ​ລີ​ຊາດ ທີ່​ເພັ່ງ​ເລັງ​ໃສ່ ການ​ຖອນ​ຕົວຂອງ​ກຳ​ລັງ “ຍຶດ​ຄອງ” ຕ່າງ​ຊາດ
ອອກຈາກ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ແລະ​ຍຸ​ຕິ “ການ​ກົດ​ຂີ່” ທີ່ກຳ​ລັງມີ​ຂຶ້ນ​ໂດຍອ​າ​ເມ​ຣິ​ກັນ
ແລະພັນ​ທະ​ມິດຂອງ​ຕົນ ໃນ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖ​ານ.”

​ເມື່ອ​ຖືກ​ຖາມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ກັນ​ນັ້ນ, ໂຄ​ສົກ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ໄດ້​ບອກ​
ກັບ​ວີ​ໂອ​ເອ​ ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້ວ່າ ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ທັງ​ຫຼາຍ ແມ່ນ​ສ່ວນ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​
ຍາມ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ​ເພື່ອ​ຈະ​ຊຸກ​ຍູ້ ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ຫາ​ລືກ່ຽວ​ກັບອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ
ເພື່ອ​ການ​ນຳ​ໄປ​ສູ່​ການ​ຍຸ​ຕິ​ບັນ​ຫາ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

“ພວ​ກ​ເຮົາ​ຍິນ​ດີ​ກັບ​ການ​ເອົາ​ບາດ​ກ້າວ​ໃດໆ ກໍ​ຕາມ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ປາ​ກິ​ສ​ຖານ
ທີ່ໃຫ້​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ, ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ ແລະ​ການ​ຮ່ວມ​ມື ​
ໃນ​ເຂດ​ເອ​ເຊຍ​ໃຕ້ ທີ່​ຮວມ​ທັງ ການ​ຊຸກ​ຍູ້​ໃຫ້​ມີ​ການເຈ​ລະ​ຈາ ລະ​ຫວ່າງ​ກຸ່ມ​ຕາ​ລີ​ບານ,
ລັດ​ຖະ​ບານ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ແລະປະ​ຊາ​ຊົນ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ, ​ນັນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງໂຄ​ສົກ​
ທີ່​ໄດ້​ກ່າ​ວໄວ້.”

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG