ຫລາຍກວ່າສອງທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ ຫລັງຈາກໜ່ວຍປະຕິບັດງານຂອງພວກກໍ່ການຮ້າຍ ອາລ-ກາອິດາ ໄດ້ນຳເອົາເຮືອບິນໂດຍສານ ບິນເຂົ້າຕຳໃສ່ຕຶກແຝດສູນກາງການຄ້າໂລກ ທີ່ນະຄອນນິວຢອກ ທຳນຽບຫ້າແຈ ແລະຕົກລົງຢູ່ທົ່ງນາລັດເພັນຊິລເວເນຍ ສົງຄາມຕໍ່ຕ້ານພວກກໍ່ການຮ້າຍຂອງອາເມຣິກາ ໄດເຮັດໃຫ້ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍດັ່ງກ່າວໝົດສະມັດຖະພາບບໍ່ສາມາດໂຈມຕີິດິນແດນຂອງສະຫະ ລັດໄດ້ ອີງຕາມການການຊັ່ງຊາຫຼ້າສຸດ ຂອງໜ່ວຍສືບລັບສະຫະລັດ.
“ອາລ-ກາອິດາ ຕົກຢູ່ຕໍ່າສຸດໃນປະຫວັດສາດຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ ແລະປາກິສຖານ ແລະການຟື້ນໂຕຄືນມີທາງວ່າເປັນໄປອີກບໍ່ໄດ້” ຜູ້ອຳນວຍການສູນກາງຕໍ່ຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍແຫ່ງຊາດ ທ່ານນາງຄຣິສຕີ ອາບີແຊດ ກ່າວຢູ່ໃນຖະ ແຫລງການ ທີ່ເປັນຂີດໝາຍຄົບຮອບ 22 ປີ ຂອງວັນທີ 11 ກັນຍາ 2001 ໃນການໂຈມຕີຂອງພວກກໍ່ການຮ້າຍ ຕໍ່ສະຫະລັດ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 3,000 ຄົນ.
“ມັນໄດ້ສູນເສຍການເຂົ້າສູ່ເປົ້າໝາຍ ພອນສະຫວັນຜູ້ນຳ ຄວາມສາມັກຄີຂອງກຸ່ມ ຄວາມໝັ້ນໝາຍຂອງບັນດາສະມາຊິກໃນຖັນແຖວ ແລະການຮັບເອົາສິ່ງ ແວດລ້ອມທ້ອງຖິ່ນ” ທ່ານນາງອາບີແຊດໄດ້ກ່າວ ໂດຍຮ້ອງການເຊື່ອມສະມັດຖະພາບຂອງແກນນຳກຸ່ມອາລ-ກາອິດາ ເປັນ “ໂຕຢ່າງໃນອັນທີ່ສະຫະລັດແລະບັນດາພັນທະມິດ ແລະພາຄີໄດ້ບັນລຸຜົນໃນຮອບຫລາຍປີນັບແຕ່ໄດ້ມີການໂຈມຕີທີ່ໜ້າຢ້ານກົວ.” ນອກນັ້ນ ການຊັ່ງຊາຍັງໄດ້ຢູ່ໃນທິດທາງດຽວກັບບັນດາຖະ ແຫລງການຂອງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງສະຫະລັດຄົນອື່ນໆ.