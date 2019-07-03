ວໍຊິງຕັນກຳລັງຮີບເຮັ່ງກະກຽມງານສະເຫລີມສະຫລອງວັນເອກະລາດປະຈຳປີ ຂອງຊາດ ທີ່ຮັບຈາກອັງກິດ ອີກຄັ້ງນຶ່ງ. ການສະຫລອງບຸນວັນທີ 4 ກໍລະກົດ ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນພະຫັດມື້ອື່ນນີ້ ຢູ່ສະໜາມຫລວງແຫ່ງຊາດ ແມ່ນຈະແຕກຕ່າງໄປຈາກງານທີ່ເຄີຍເຮັດເປັນປະເພນີມາຢູ່ຫລາຍແບບ. ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ, ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຕັດສິນໃຈ ທີ່ຈະກ່າວຄຳປາໄສ ຢູ່ເທິງ ແທ່ນບັນໄດຂຶ້ນໄປອະນຸສອນສະຖານຂອງປະທານາທິບໍດີລິນຄອນ ແລະໄດ້ສັ່ງໃຫ້ລົດຖັງ ມາປະຈຳຢູ່ທີ່ນັ້ນ ພ້ອມທັງເຮືອບິນລົບອາຍພົ່ນ ໃຫ້ບິນເຫວີ່ນຢູ່ເທິງທ້ອງຟ້າ. ຊາວອາເມຣິກັນບາງຄົນມີຄວາມຍິນດີ ນຳລາຍການສະຫລອງງານເຫລົ່ານີ້ ແລະກິດຈະກຳອັນອື່ນທີ່ເຮັດເພີ້ມຈາກນັ້ນ ແຕ່ວ່າ ຄົນອື່ນໆ ແມ່ນກຳລັງກ່າວຫາປະທານາທິບໍດີວ່າ ຫັນເອົາການສະເຫລີມສະຫລອງວັນບຸນທາງການເມືອງ ໄປເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງການໂຄສະນາຫາສຽງ ສຳລັບການເລືອກຕັ້ງ ປີ 2020 ຂອງເພິ່ນ. Zlatica Hoke ນັກຂ່າວວີໂອເອມີລາຍງານເພີ້ມກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້, ຊຶ່ງ ບົວສະຫວັນຈະນຳມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ການມີລົດຖັງ, ລົດຫຸ້ມເກາະທີ່ໃຊ້ໃນສະໜາມລົບ ແລະການບິນເຫວີ່ນຂອງເຮືອບິນລົບອາຍພົ່ນຢູ່ເທິງທ້ອງຟ້າ ບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ຄ່ອຍໄດ້ເຫັນຢູ່ໃນການສະຫຼອງງານ ບຸນວັນທີ 4 ກໍລະກົດ ຂອງສະຫະລັດ. ການກ່າວຄຳປາໄສ ຂອງປະທານາທິບໍດີເນື່ອງໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວກໍເປັນເລື້ອງທີ່ບໍ່ຄ່ອຍມີເຊັ່ນກັນ. ແຕ່ວ່າ ປະທານາທິບໍດີທຣຳໄດ້ຕັດສິນໃຈຢ່າງແນ້ວແນ່ ວ່າຈະເຮັດໃຫ້ການສະຫລອງ ວັນດັ່ງກ່າວ "ບໍ່ຄືໃຜໝົດ" ແລະເວົ້າວ່າ ທ່ານຢາກຈະໃຫ້ມັນເປັນກຽດແກ່ທະຫານສະຫະລັດ. ພວກທີ່ຕຳໜິທ່ານກ່າວຫາທ່ານວ່າ ສວຍໃຊ້ວັນບຸນ ທີ່ຕາມປະເພນີແລ້ວ ແມ່ນທ້ອນໂຮມເອົາຄວາມສາມັກຄີຂອງຄົນອາເມຣິກັນທີ່ມາຈາກທຸກຊົນຊາດຊົນເຜົ່າ ແລະຊັ້ນຄົນ. ບາງຄົນກໍມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະມີໂອກາດໄດ້ເຫັນປະທານາທິບໍດີ.
ເບິ່ງວີດິໂອກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ
ທ້າວ ຈອນ ໄວເກີ (John Weigle), ນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກເມືອງອາບີແລນ (Abilene), ລັດແຄັນຊັສ ເວົ້າວ່າ:
"ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ທ່ານເປັນປະທານາທິບໍດີ ແລະທ່ານມີໜ້າທີ່ໃນການລົມ ກັບປະຊາຊົນ. ຖ້າຫາກອັນນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ທ່ານຢາກເຮັດ ແລະທ່ານຢາກເຮັດຢູ່ເທິງແທ່ນບັນໄດຂອງອະນຸສອນສະຖານຂອງປະທານາທິບໍດີລິນຄອນ, ຂ້ອຍກໍເຫັນດີນຳທັງນັ້ນຫລະ."
ທ່ານທຣຳ ມີຄວາມຮູ້ສຶກປະທັບໃຈຢ່າງເປີດເຜີຍຕໍ່ການເດີນສວນສະໜາມຂອງທະຫານໃນງານສະຫລອງບຸນວັນຊາດຂອງຝຣັ່ງ ຫລື Bastille Day ທີ່ທ່ານໄດ້ໄປຮ່ວມໃນປີ 2017 ຢູ່ນະຄອນປາຣີນັ້ນ ແລະທ່ານເວົ້າວ່າ ທ່ານກໍຢາກໃຫ້ມີຄືແນວນັ້ນຢູ່ວໍຊິງຕັນ. ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມຂອງກຸ່ມ 20 ປະເທດ ຫລື G-20 ຢູ່ໃນຍີ່ປຸ່ນ ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ປະທານາທິບໍດີວລາດິເມຍ ປູຕິນ (Vladimir Putin) ຂອງຣັດເຊຍກໍໄດ້ເຊື້ອເຊີນທ່ານໄປຮ່ວມຊົມການເດີນສວນສະໜາມ ໃນງານສະເຫລີມສະຫລອງວັນໄຊຊະນະສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 2 ປະຈຳປີ 2020 ຢູ່ຈະຕຸລັດແດງຂອງນະຄອນຫລວງມົສກູ. ທີ່ປຶກສາຂອງທ່ານປູຕິນ, ທ່ານ ຢູຣີ ອຸຊາກອັຟ (Yuri Ushakov) ເວົ້າວ່າ ທ່ານທຣຳໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຕໍ່ຂໍ້ສະເໜີນັ້ນຫລາຍ.
ທ່ານ ຢູຣີ ອຸຊາກອັຟ (Yuri Ushakov) ກ່າວດັ່ງນີ້:
"ພວກເຮົາໄດ້ເຊື້ອເຊີນປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດໃຫ້ໄປຢ້ຽມຢາມພວກເຮົາ ເພື່ອສະຫລອງວັນຄົບຮອບ 75 ປີ ແຫ່ງໄຊຊະນະສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 2 ໃນວັນທີ 9 ພຶດສະພາໃນປີໜ້ານີ້. ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດໄດ້ໃຫ້ການຕອບຮັບໃນທາງທີ່ດີຫລາຍ."
ຊາວອາເມຣິກັນບາງຄົນ ພາກັນສົນໃຈຢາກຮູ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການນຳເອົາທະຫານມາສະແດງ ທີ່ຊາວອາເມຣິກັນຈ່າຍພາສີຕ້ອງໄດ້ແບບຫາບນັ້ນ ແລະພາກັນບໍ່ພໍໃຈຕໍ່ຄວາມນິຍົມຂອງທ່ານທຣຳ ທີ່ຢາກຈະສະແດງຄວາມກ້າເກັ່ງຂອງກອງທັບ.
ພວກຄັດຄ້ານຕໍ່ການຈັດງານແບບນັ້ນ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເອົາໝາກປຸມເປົ້າ ໃຫຍ່ທີ່ສະແດງວ່າ "ທ່ານທຣຳເປັນເດັກນ້ອຍ", ຄືກັນກັບອັນທີ່ສະແດງຢູ່ໃນຕອນທີ່ທ່ານທຣຳ ໄປຢ້ຽມຢາມນະຄອນລອນດອນນັ້ນ ເຂົ້າໄປໃນສະໜາມຫລວງ. ພວກນັກທ່ອງທ່ຽວໃນນະຄອນວໍຊິງຕັນອາດຈະໄດ້ຮັບຄວາມສະໜຸກສະໜານກັບງານເກີນທີ່ຄາດຫວັງໄວ້.
ທ່າວເຈຊັນ ບາລາດ (Jason Ballard), ນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກເມືອງແຄນຊັສ, ລັດມິສຊູຣີ ໃຫ້ຄຳເຫັນວ່າ:
"ພວກເຮົາມາໜີ້ຢູ່ໃນການທ່ອງທ່ຽວທີ່ເດີນທາງດ້ວຍລົດເປັນເວລາ 3 ອາທິດ ຈາກເມືອງແຄນຊັສ, ລັດມິສຊູຣີ. ເທື່ອນີ້ ພວກເຮົາມາໜີ້ ເພື່ອມາງານສະຫລອງບຸນວັນທີ 4 ກໍລະກົດ ເພື່ອເບິ່ງການຍິງບັ້ງໄຟດອກ."
ການຍິງບັ້ງໄຟດອກໃນວັນທີ 4 ກໍລະກົດຢູ່ນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ ເປັນສິ່ງທີ່ອາລ່າມງາມຕາທີ່ສຸດຂອງອາເມຣິກາ. ທ່ານທຣຳໃຫ້ສັນຍາວ່າ ປີນີ້ການຍິງບັ້ງໄຟດອກຈະ “ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດຢ່າງບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ."
ອ່ານລາຍງານນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້
Washington is gearing up for another annual celebration of the nation's independence from Britain. The July 4th celebration this Thursday at the National Mall promises to differ from the traditional event in more than one way. U.S. President Donald Trump has decided to give a speech from the steps of the Lincoln Memorial and has ordered the presence of military tanks and flyovers of fighter jets. Some Americans are welcoming these and other extras, others are accusing the president of turning an apolitical celebration into a part of his 2020 election campaign.
Battle tanks, armored vehicles and flyovers by fighter jets are not common in U.S. 4th July events. Neither is a presidential speech on the occasion. But President Trump is determined to have a celebration "like no other" and says he wants to honor the U.S. military. Critics accuse him of politicizing a holiday that has traditionally united Americans of every ilk. Some people welcome the opportunity to see the president.
John Weigle, tourist from Abilene, Kansas:
"I think it's - he's the president and he has an obligation to talk to the people. If that's what he wants to do and he wants to do it on the steps of the Lincoln Memorial, I'm all for it."
Trump was openly impressed with the Bastille Day military parade he attended in 2017 in Paris and said he wanted one in Washington. During last week's G-20 meeting in Japan, Russian President Vladimir Putin invited him to the 2020 World War Two victory parade in Moscow's Red Square. Putin's aide Yuri Ushakov said Trump took much interest in the proposal.
Yuri Ushakov, aide to Russian president (in Russian) ))
"We have invited the president of the United States to visit us for the 75th anniversary of the victory in World War Two on May 9 next year. The U.S. President reacted very positively."
Some Americans are questioning the cost of military shows for American taxpayers and are frowning at Trump's taste for displays of military prowess.
Opponents have obtained permission to bring to the National Mall a giant "Baby Trump" balloon, like the one displayed during the president's visits to London. Tourists in Washigton may be treated to more entertainment than expected.
Jason Ballard, tourist from Kansas City, Missouri
"We're here on a three week road trip from Kansas City, Missouri. This time we come here for the Fourth of July to see the fireworks."
Washington's July 4th fireworks are America's most spectacular. Trump promises that this year they will be the "biggest ever."
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