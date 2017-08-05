ສປຊ ໄດ້ຮັບ ແຈ້ງການ ຂໍຖອນໂຕ ຂອງ ສຫລ ຈາກຂໍ້ຕົກລົງ ປາຣີ

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ຕົນໄດ້ຮັບແຈ້ງການ ຈາກລັດຖະບານສະຫະລັດ ກ່ຽວກັບຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະຖອນໂຕ ອອກຈາກຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດປາຣີ “ນອກຈາກວ່າຕົນໄດ້ພົບເຫັນເງື່ອນໄຂ ທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອທຳການພົວພັນແບບໃໝ່.”
ທ່ານ Stephane Dujarric ໂຄສົກຂອງເລຂາທິການໃຫຍ່ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານ Antonio Guterres ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ “ຍິນດີີທີ່ຈະຮັບເອົາ ການພົວພັນແບບໃໝ່ໃດໆກໍຕາມ ໃນຂໍ້ຕົກລົງປາຣີຂອງສະຫະລັດ.”
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ກ່າວໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ ຕົນຈະສືບຕໍ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນການເຈລະຈາ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ໃນລະຫວ່າງຂັ້ນຕອນຂອງການຖອນໂຕ ຊຶ່ງຄາດວ່າຈະໃຊ້ເວລາຢ່າງໜ້ອຍ 3 ປີ.”
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ ການເຂົ້າຮ່ວມໃນການເຈລະຈາຂອງສະຫະລັດ ຈະ “ປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງສະຫະລັດ ແລະຄ້ຳປະກັນທາງເລືອກ ກ່ຽວກັບການດຳເນີນນະໂຍບາຍໃນອະນາຄົດ ທີ່ຍັງເປີດກວ້າງໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານສະຫະລັດຢູ່.”
ຖະແຫຼງການກ່າວຕື່ມວ່າ “ສະຫະລັດໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ ຕໍ່ການຮັບມືແບບກ້ຳເກິ່ງ ກັບນະໂຍບາຍດິນຟ້າອາກາດ ທີ່ນຳໄປສູ່ການຫຼຸດຜ່ອນໃນການປ່ອຍແກັສເຮືອນແກ້ວ ໃນຂະນະທີ່ຊຸກຍູ້ໃຫ້ເສດຖະກິດເຕີບໂຕແລະຄ້ຳປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງໃນດ້ານພະລັງ ງານ.”
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຍັງກ່າວວ່າ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ແມ່ນຍັງ “ເປີດກວ້າງທີ່ຈະເຂົ້າພົວພັນຄືນໃໝ່ ໃນຂໍ້ຕົກລົງປາຣີ ຖ້າສະຫະລັດຫາກພົບເຫັນເງື່ອນໄຂທີ່ດີຂຶ້ນກວ່ານີ້ ສຳລັບທຸລະກິດ ຄົນງານ ປະຊາຊົນ ແລະຜູ້ຈ່າຍພາສີຂອງຕົນ.”
ລັດຖະບານທ່ານທຣຳ ໄດ້ປະກາດກ່ຽວກັບການຕັດສິນໃຈ ທີ່ຈະຖອນໂຕອອກຈາກຂໍ້ຕົກລົງປາຣີ ໃນເດືອນມິຖຸນາຜ່ານມາ ໂດຍເວົ້າວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່່າວ ແມ່ນ “ບໍ່ມີຄວາມເປັນທຳທີ່ສຸດຕໍ່ປະຊາຊົນອາເມຣິກັນ.” ທ່ານຖົກຖຽງວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງນີ້ອາດຈະມີລາຄາສູງເຖິງ 1 ພັນຕື້ໂດລາ ພ້ອມກັບສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ທຸລະກິດ ແລະວຽກເຮັດງານທຳ ໃນພາກສ່ວນພະລັງງານແລະການຜະລິດຂອງຊາວອາເມຣິກັນນຳດ້ວຍ.
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