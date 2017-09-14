ສປຊ ຕ້ອງຕິ ການກວດລ້າງ ຊາວໂຣຮິງຢາ ໃນ ມຽນມາ

ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາດ ທ່ານ Antonio Guterres ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ການອົບພະຍົບທີ່ເປັນສະມາຊິກປະຊາຄົມຊາວໂຮຮິຢາ ຂອງມຽນມາ ຈຳນວນຫຼາຍຮ້ອຍພັນຄົນ ແມ່ນສາມາດອະທິບາຍໄດ້ວ່າ ເປັນການກວດລ້າງຊົນຊາດຊົນເຜົ່າ.
ທ່ານ Guterres ໄດ້ຕອບ ເວລາມີການຖາມຢ່າງສະເພາະເຈາະຈົງວ່າ ຄຳເວົ້າທີ່ວ່າ
ການກວດລ້າງຊົນຊາດຊົນເຜົ່ານີ້ ສາມາດນຳໃຊ້ກັບການອົບພະຍົບຫລົບໄພຂອງຊາວ
ໂຮຮິງຢາຫຼືບໍ່ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວເປັນຊາວມຸສລິມ ໃນປະເທດທີ່ປະຊາຊົນສ່ວນຫຼາຍເປັນ
ຊາວພຸດໃນປະເທດເອເຊຍແຫ່ງນີ້ ໂດຍເວົ້າວ່າ “ເວລາທີ່ 1 ສ່ວນ 3 ຂອງປະຊາຊົນຊາວ
ໂຮຮິຢາໄດ້ພາກັນອົບພະຍົບຫລົບໜີ ອອກຈາກປະເທດ ທ່ານສາມາດທີ່ຈະຫາຄຳເວົ້າ
ທີ່ດີກວ່ານີ້ ອະທິບາຍເຖິງເຫດການດັ່ງກ່າວໄດ້ບໍ?”
“ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ມຽນມາ ໂຈະການເອົາບາດກ້າວທາງທະຫານ
ເພື່ອຍຸຕິຄວາມຮຸນແຮງທີ່ວ່ານີ້, ປະຕິບັດຕາມການປົກຄອງດ້ວຍຕົວບົດກົດໝາຍ
ແລະໃຫ້ຮັບຊາບເຖິງສິດທິຂອງການກັບຄືນມາ ທີ່ໄດ້ຫລົບໜີອອກຈາກປະເທດ
ໄປນັ້ນ,” ທ່ານ Guterres ໄດ້ກ່າວທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ອົງການສະຫະຊາຊາດ
ໃນນະຄອນ New York. “ຊາວມຸສລິມ ໃນລັດ Rakhine ຕ້ອງໄດ້ຮັບສັນຊາດ ຫຼືບໍ່
ກໍຢ່າງນ້ອຍໃນປັດຈຸບັນ ໄດ້ຮັບ ຖານະທາງດ້ານກົດໝາຍເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າ
ດຳລົງຊີວິດແບບປົກກະຕິໄດ້.”
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດກ່າວຕື່ມວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ພວກເຮົາ
ປະເຊີນໜ້າກັບສະຖານະການທີ່ຮ້າຍແຮງ ແລະນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າ ເປັນຫຍັງ
ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງນຳສະເໜີຕໍ່ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ໃຫ້ພິຈາລະນາຢ່າງຈິງຈັງເບິ່ງສະຖາ
ນະການນີ້,”
ດ້ວຍຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນທົ່ວໂລກ ກ່ຽວກັບສະຖານະການໃນລັດ
Rakhine ທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງມຽນມາ ທ່ານນາງ Aung San Suu Kyi ຜູ້ນຳ
ທີ່ແທ້ຈິງຂອງປະເທດ ຈຶ່ງໄດ້ຍົກເລີກແຜນການຕົ້ນຕໍ ທີ່ຈະເດີນທາງໄປຍັງນະຄອນ
New York ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ປະຈຳປີອົງການສະຫະປະຊາ
ຊາດທີ່ຈະເລີ່ມ ຂຶ້ນໃນສັບປະດາໜ້ານີ້. ອະດີດເຈົ້າຂອງລາງວັນໂນແບລ ຂະແໜງ
ສັນຕິພາບຊຶ່ງເປັນທີ່ເຄົາລົບແລະນັບຖືໃນການປຸກລະດົມທາງການເມືອງຕໍ່ຕ້ານລັດ
ຖະບານທະຫານທີ່ໄດ້ປົກຄອງປະເທດໃນເວລານັ້ນໄດ້ຖືກຕຳນິຕິຕຽນ ໃນຍ້ອນບໍ່ໄດ້
ເອົາມາດຕະການຫຼາຍກວ່ານີ້ ເພື່ອຍຸຕິຄວາມຮຸນແຮງດັ່ງກ່າວ ໃນປັດຈຸບັນນີ້.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານມຽນມາ ຖືວ່າ ຊາວໂຮຮິຢາເກືອບທັງໝົດ ແມ່ນເປັນພວກອົບ
ພະຍົບທີ່ຜິດກົດໝາຍຈາກ Bangladesh ເຖິງແມ່ນພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ອາໄສ ຢູ່ໃນ
ປະເທດນີ້ມາເປັນເວລາດົນນານ ແລ້ວກໍຕາມ. ຄວາມຮຸນແຮງແມ່ນພົວພັນກັບ
ຊາວໂຮຮິຢາ ທີ່ໄດ້ມີຂຶ້ນມາເປັນເວລາດົນນານມາແລ້ວ ແຕ່ວ່າ ມັນໄດ້ກາຍເປັນວິກິດ
ການ ໃນເດືອນແລ້ວນີ້.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນມຽນມາ ໄດ້ກ່າວວ່າ ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງໂຣຮິງຢາ ໄດ້ໂຈມຕີປ້ອມຕຳຫຼວດ
ແລະຄ້າຍທະຫານຫລາຍໆແຫ່ງ ໃນວັນທີ 25 ສິງຫາຜ່ານມານີ້ໃນຄວາມພະຍາຍາມ
ທີ່ຈະຕອບໂຕ້ຕໍ່ການປະຫັດປະຫານ ທີ່ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ພວກຕົນນັ້ນ.
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