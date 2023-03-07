ຫົວໜ້າວັດທະນະທຳຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດຫຼື UNESCO ສັນຍາທີ່ຈະສືບຕໍ່ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອສ້ອມແປງແລະບູລະນະສ້າງສາສະຖານ ທີ່ປະຫວັດສາດຕ່າງໆຂອງອີຣັກທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກສົງຄາມ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ. ໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງ ໄປຢ້ຽມຢາມນະຄອນຫຼວງແບັກແດດ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ກ່ອນໜ້າວັນຄົບຮອບ 20 ປີ ໃນການບຸກເຂົ້າໄປໃນປະເທດອີຣັກຂອງສະຫະລັດ ທ່ານນາງອໍດຣີ ອາຊູລາຍ ຫົວໜ້າອົງການ UNESCO ໄດ້ພົບປະກັບພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ຮວມທັງນາຍົກລັດຖະມົນຕີອີຣັກ ທ່ານໂມຮຳເໝັດ ເຊຍ ອາລ-ຊູດານີ. ທ່ານນາງຍັງໄດ້ໄປຢ້ຽມສະຖານທີ່ປະຫວັດສາດທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ຄຽງກັບນະຄອນແບັກແດດແລະຫໍພິພິດທະພັນແຫ່ງຊາດ ຊຶ່ງໄດ້ຖືກປຸ້ນສະດົມ ລຸນຫຼັງການບຸກລຸກເຂົ້າໄປໃນປະເທດດັ່ງກ່າວຂອງສະຫະລັດ. ໂບຮານວັດຖຸຫຼາຍສິບພັນອັນໄດ້ຖືກລັກຂະໂມຍໄປຈາກຈາກສະຖານທີ່ປະຫວັດສາດຕ່າງໆໃນທົ່ວປະເທດໃນລະຫວ່າງຊຸມປີທີ່ເກີດບັນຫາຂັດແຍ້ງຕິດຕາມມາ.