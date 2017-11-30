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ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ພວກທີ່ໄຝ່ຝັນ ຫຼື ດຣີມເມີ ລໍຖ້າ ງົບປະມານ ທີ່ກຳລັງຕໍ່ສູ້ກັນ ໃນລັດຖະສະພາ

ພວກທີ່ສະນັບສະໜຸນໂຄງການດັກກາ ພາກັບໂຮມຊຸມນຸມ ປະທ້ວງຢູ່ຂ້າງນອກ ຕໍ່ໜ້າທຳນຽບຂາວ, 9 ກັນຍາ 2017.

ອະນາ​ຄົດ​ຂອງ​ພວກຊາວ​ໜຸ່ມ​ທີ່​ນຳ​ເຂົ້າ​ມາ​ໃນ​ສະຫະລັດໂດຍບໍ່​ໄດ້​ມີ​ເອກ​ກະສາ​ນ
ໃນຂະນະທີ່ຍັງເປັນເດັກນ້ອຍ ​ຈຳນວນ ເກືອບ 8 ຮ້ອຍ​ພັນ​ຄົນນັ້ນ ​ແມ່ນ​ຍາກທີ່ຈະ
ທຳນາຍໄດ້ໃນການພິຈາລະນາ ຮ່າງກົດໝາຍ ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ໃນໄລຍະ
ທ້າຍປີຂອງລັດຖະສະພາ ທີ່ອາດ​ຍັງ​ຜົນ​ໃຫ້​ປິດ​ລັດຖະບານ​ກໍເປັນໄດ້.

ການໃຫ້ເງິນສະໜັບສະໜູນ​ລັດຖະບານ​ແມ່ນຈະ​ໝົດ​ລົງ​ໃນ​ວັນ​ທີ 8 ທັນວານີ້
ນອກຈາກວ່າລັດຖະສະພາຈະໃຫ້ການອະນຸມັດຕໍ່​ງົບປະມານ​ສະບັບ​ໃໝ່ ຫຼື​ບໍ່
ກໍ​ຕໍ່ອາຍຸ​ງົບປະມານ​ອອກ​ໄປ. ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ການເພັ່ງເລັງໃນ​ສັບປະດາ​ນີ້ ສ່ວນ​ໃຫຍ່
ແລ້ວ ແມ່ນແນ​ໃສ່ ການ​ອະນຸມັດຕໍ່ຮ່າງກົດໝາຍການ​ຕັດ​ພາສີ​ຂອງ​ສະພາ​ສູງ,
ແຕ່ຮ່າງ​ກົດໝາຍ​ງົບປະມານ ​ອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ ໃນໄລຍະສັ້ນ.
ສະພາ​ສູງ​ສະຫະລັດ ທີ່​ຄວບ​ຄຸມ​ໂດຍ​ພັກຣີພັບບລີກັນນັ້ນບໍ່ ​ສາມາດ​ຮັບ​ຜ່ານ​ຮ່າງ​
ກົດໝາຍ​ດັ່ງກ່າວໄດ້​ຕາມ​ລຳພັງ ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ຈາກ​ພັກ​ເດໂມແຄຣັດ​ ​
ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ຈຳເປັນ.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານກາງຄວບຄຸມເບິ່ງ ໃນຂະນະທີ່ພວກທີ່ສະນັບສະໜຸນ ໂຄງການດັກກາ ປະທ້ວງຂ້າງນອກ ຫ້ອງການຄົນເຂົ້າເມືອງ ແລະກົດລະບຽບການພາສີ ໃນບໍ່ດົນຫຼັງຈາກທີ່ ລັດຖະມົນຕີຍຸຕິທຳ ທ່ານ ເຈັຟ ແຊສຊົນ ໄດ້ປະກາດໄປວ່າ ໂຄງການດັກກາ ຈະໄດ້ຖືກຍົກເລີກ ພາຍໃນ 6 ເດືອນ ທີ່ຊັກຊ້າ, ໃນນະຄອນຟີນິກສ, 5 ກັນຍາ 2017
ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານກາງຄວບຄຸມເບິ່ງ ໃນຂະນະທີ່ພວກທີ່ສະນັບສະໜຸນ ໂຄງການດັກກາ ປະທ້ວງຂ້າງນອກ ຫ້ອງການຄົນເຂົ້າເມືອງ ແລະກົດລະບຽບການພາສີ ໃນບໍ່ດົນຫຼັງຈາກທີ່ ລັດຖະມົນຕີຍຸຕິທຳ ທ່ານ ເຈັຟ ແຊສຊົນ ໄດ້ປະກາດໄປວ່າ ໂຄງການດັກກາ ຈະໄດ້ຖືກຍົກເລີກ ພາຍໃນ 6 ເດືອນ ທີ່ຊັກຊ້າ, ໃນນະຄອນຟີນິກສ, 5 ກັນຍາ 2017

​ແຕ່ທັງ​ສອງ​ສະພາ ຈະ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ ​ໃນ​ຮ່າງກົດໝາຍການ​ໃຊ້​ຈ່າຍ ກ່ອນ​ທີ່​ມັນ​ຈະມີ
​ຜົນ​ບັງຄັບ​ໃຊ້​ໄດ້.

ແລະພື້ນຖານຂອງ​ການ​ສົນທະນາ​ກ່ຽວກັບ​ການ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ທີ່​ເປັນ​ບູລິ​ມມະ​ສິດ​ທັງຫຼາຍ​ນັ້ນ ກໍແມ່ນການຊອກ​ຫາ​ຊ່ອງ​ທາງແກ້ໄຂຢ່າງ​ຖາ​ອນ ​ໃຫ້​ແກ່​ໂຄງການປົກ​ປ້ອງພວກເດັກ
ນ້ອຍທີ່​ເຂົ້າ​ເມືອງບໍ່​ມີ​ເອກ​ກະສາ​ນ ຫຼື ດັກ​ກາ​ນັ້ນ.

ປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣໍາ ​ໄດ້​ຍົກ​ເລີກມາດຕະການຂອງ​ລັດຖະບານ​
ທ່ານ​ໂອ​ບາ​ມາ ​ໃນ​ຕົ້ນ​ປີ​ນີ້, ​ໂດຍຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ລັດຖະສະພາ​ ຮັບ​ຜ່ານ​ຮ່າງກົດໝາຍເພື່ອ
ທີ່ຈະ​ສາມາດໃຫ້​ພວກ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດຈາກ​ໂຄງການປົກ​ປ້ອງພວກເດັກນ້ອຍ ​
ທີ່​ເຂົ້າເມືອງບໍ່​ມີ​ເອກ​ກະສາ​ນ ມີ​ຫົນທາງ​ທີ່​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຖານະ ຢ່າງ​ເປັນການຖາວອນ ​
ໃຫ້​ຢູ່​ໃນ​ສະຫະລັດ ກ່ອນ​ທີ່​ໂຄງການ​ດັ່ງກ່າວ​ຈະໝົດອາຍຸລົງ​ໃນ​ເດືອນ​ມີນາ ປີ 2018
ທີ່​ຈະ​ມາ​ເຖິງ​ນີ້.

ທ້າວ ເອີແນສໂຕ ແດລກາໂດ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການດັກກາ ປະກອບເອກກະສານຕໍ່ອາຍຸ ຂອງໂຄງການໃນໂບດເມໂຕດິສ ໃນນະຄອນຊິຄາໂກ, 10 ກັນຍາ 2017. ພວກທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຈາກໂຄງການດັກກາ ໄດ້ພາກັນຮວມຕົວກັນ ເພື່ອປະກອບເອກກະສານຕໍ່ອາຍຸ.
ທ້າວ ເອີແນສໂຕ ແດລກາໂດ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການດັກກາ ປະກອບເອກກະສານຕໍ່ອາຍຸ ຂອງໂຄງການໃນໂບດເມໂຕດິສ ໃນນະຄອນຊິຄາໂກ, 10 ກັນຍາ 2017. ພວກທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຈາກໂຄງການດັກກາ ໄດ້ພາກັນຮວມຕົວກັນ ເພື່ອປະກອບເອກກະສານຕໍ່ອາຍຸ.

​ໃນຂັ້ນຕົ້ນ​ ພັກ​ເດໂມແຄຣັດ ​ໄດ້​ຊຸຸກຍູ້​ໃນ​ອັນ​ທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າ “ຄລີ​ນ ດຣີມ ​ແອັກ” ຊຶ່ງຈະມີ
ການຮັບຜ່ານ ໃນຖານະຮ່າງກົດໝາຍດຽວຕຳລຳພັງ ​ແຕ່ໃນເມື່ອ​ວ່າ ຍັງມີ​ຄຳ​ຖາມ ​
ທີ່ເປັນ​ການຖົກ​ຖຽງ​ກັນ​ເລື່ອງ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງຢູ່ນັ້ນ, ຈຶ່ງໄດ້ພະຍາຍາມນຳເອົາ
ຮ່າງ​ກົດໝາຍດັກ​ກາ​ ໄປຜູກໝັດໃສ່ກັບຮ່າງກົດໝາຍການໃຊ້ຈ່າຍແທນ.

ສະມາຊິກ​ພັກ​ເດໂມແຄຣັດ ບາງ​ທ່ານ ​ໄດ້​ປະຕິຍານ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ຄະແນນ​ຄັດຄ້ານຕໍ່​ຮ່າງ
​ກົດໝາຍງົບປະມານ​ໃດໆກໍ​ຕາມ ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ຮວມ​ເອົາ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ຕໍ່ໂຄງການ​ດັກ​ກາ
ເຂົ້ານຳໂດຍຂົ່ມ​ຂູ່​ວ່າ​ຈະ​ປິດ​ລັດຖະບານ​ ເວລາ​ທີ່​ງົບປະມານ​ໄດ້​ໝົດ​ລົງ​ແລ້ວ​ນັ້ນ.

​ແຕ່​ປະທານ​ສະພາ​ຕ່ຳ ທ່ານ​ພອລ ​ໄຣ​ເອີນ ​ໄດ້​ກ່າວ​ແລ້​ວວ່າ ການ​ແກ້ໄຂຕໍ່ໂຄງການ
​ດັກ​ກາຄວນ​ຈະ “​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ພິຈາລະນາ ດ້ວຍ​ຕົວ​ຂອງ​ມັນ​ເອງ” ​ແລະບໍ່​ແມ່ນ​ຮວມຢູ່
ໃນຮ່າງກົດໝາຍ​ການ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ທີ່​ໃຫຍ່ກວ່ານັ້ນ.

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