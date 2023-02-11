ໃນລາຍການການສຶກສາຂອງວີໂອເອສຳລັບແລງມື້ນີ້ ພວກເຮົາຈະນຳເອົາບົດຄວາມກ່ຽວກັບການປັບຕົວຂອງນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດເຂົ້າກັບສະພາບແວດລ້ອມຂອງການຮຽນ ໃນມະຫາວິທະຍາໄລຂອງສະຫະລັດ. ບົວສະຫວັນ ຈະສືບຕໍ່ນຳເອົາ ລາຍງານເລື້ອງນີ້ ທີ່ອີງໃສ່ບົດຂຽນຂອງ Andrew Smith ທີ່ຂຽນຢູ່ໃນລາຍການຮຽນພາສາອັງກິດຂອງວີໂອເອ ແລະການສຳພາດຂອງນັກສຶກສາລາວ ທີ່ກຳລັງຮຽນ ຫລືເຄີຍຮຽນຢູ່ໃນສະຫະລັດ ທີ່ຈົບໄປແລ້ວ ຊຶ່ງມື້ນີ້ ພວກເຮົາຈະນຳເອົາພາກທີ 4 ຂອງຫົວຂໍ້ນີ້ທີ່ເວົ້າເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ນັກສຶກສາໃນສະຫະລັດເອງຄຸ້ນເຄີຍກັບສຳນຽງສຽງເວົ້າພາສາອັງກິດຂອງນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ. ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງໄດ້ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ:
ປາກັບນ້ຳມີການຕິດພັນກັນສັນໃດ ມະນຸດແລະວັດທະນະທຳກໍມີຄວາມຕິດພັນກັນສັນນັ້ນ. ການທີ່ຄົນເຮົາໜີອອກຈາກວັດທະນະທຳນຶ່ງໄປຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມຂອງອີກວັດທະນະທຳນຶ່ງ ກໍບໍ່ຕ່າງຫຍັງກັບການເອົາປາອອກໄປຈາກນ້ຳ. ນັກຮຽນ ນັກສຶກສາທີ່ໄປຮຽນຢູ່ຕ່າງປະເທດທີ່ມີພາສາ ແລະວັດທະນາທຳທີ່ຕ່າງກັນຫລາຍ ກັບວັດທະນະທຳຂອງຕົນເອງນັ້ນ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ຕ້ອງໄດ້ປັບຕົວ ທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ແລະສັງຄົມ. ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຫລາຍ ບັ້ນ ໄດ້ຄົ້ນພົບມາຕະຫລອດໃນຫລາຍທົດສະວັດມານີ້ວ່າ ນັກສຶກສາທີ່ມາຈາກປະເທດທີ່ມີວັດທະນະທຳອື່ນ ເຖິງຈະຮຽນທີ່ເກັ່ງ ແລະມີການກະກຽມຫລາຍປານໃດກໍຕາມ ເມື່ອມາຮຽນຢູ່ສະຫະລັດ ກໍຍັງຕ້ອງໄດ້ປັບຕົວບໍ່ຫລາຍກໍໜ້ອຍ ໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບແວດລ້ອມຂອງການຮຽນຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນ ແລະລະບົບຂອງມະຫາວິທະຍາໄລອາເມຣິກັນໄດ້.
ດັ່ງທີ່ໄດ້ສະເໜີໄປໃນພາກທີ 1 ຂອງບົດຄວາມນີ້ ທ່ານຈັນທະເນດ ພະໄກສອນ ອະດີດນັກສຶກສາປະລິນຍາໂທ ທີ່ໄດ້ທຶນມາສຶກສາຕໍ່ໃນມະຫາວິທະຍາໄລແບຣນດາຍສ໌, ລັດແມສຊາຈູແຊສ ໃຫ້ຄຳເຫັນວ່າ ເພື່ອຈະສາມາດປະກອບຄຳຄິດເຫັນໄດ້ດີໃນເວລາສົນທະນາໃນຫ້ອງຮຽນຂອງມະຫາວິທະຍາໄລອາເມຣິກັນນັ້ນ ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ ບໍ່ພຽງແຕ່ກະກຽມເທັກນິກໃນການເວົ້າເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງກໍຕ້ອງປ່ຽນຄວາມຄິດຈິດໃຈໃຫ້ພ້ອມທີ່ຈະສື່ສານແບບທີ່ມີລັກສະນະສອງທາງໄດ້. ສະນັ້ນ, ໂດຍອີງໃສ່ປະສົບການຂອງຕົນເອງຊຶ່ງໃນເມື່ອກ່ອນບໍ່ຄ່ອຍກ້າປາກກ້າເວົ້າຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນຫລາຍປານໃດນັ້ນ ທ່ານໄດ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳແກ່ນັກສຶກສາລາວເພື່ອຈະປັບຕົວຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນອາເມຣິກາໄດ້ນັ້ນ ວ່າ:
ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ:
ແຕ່ນັກຊ່ຽວຊານຫລາຍຄົນກໍເຫັນວ່າ ເພື່ອໃຫ້ການສື່ສານ ຫລືການສົນທະນາໃນຫ້ອງຮຽນມາປະສິດທິຜົນດີນັ້ນ ມັນບໍ່ແມ່ນແຕ່ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດຝ່າຍດຽວເທົ່ານັ້ນທີ່ຕ້ອງໄດ້ປັບຕົວ, ຝ່າຍນັກຮຽນອາເມຣິກັນເອງກໍຕ້ອງໄດ້ຮຽນຮູ້, ຝຶກຝົນ ແລະປັບຕົວໃນວິທີສື່ສານກັບຄົນທີ່ມາຈາກຫລາຍວັດທະນະທຳໄດ້ເຊັ່ນກັນ. ສະນັ້ນ ມະຫາວິທະຍາໄລໃຫຍ່ໆ ຂອງສະຫະລັດ ເຊັ່ນມະຫາວິທະຍາໄລເພີດູ (Purdue) ຊຶ່ງເປັນ ມະຫາວິທະຍາໄລຂອງລັດອິນເດຍນາທີ່ມີນັກຮຽນ 50,000 ຄົນ ໂດຍໃນນັ້ນ 22 ເປີເຊັນແມ່ນ ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ແນະນຳວ່າ ວິທີນຶ່ງທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ທີ່ພະຍາຍາມເຮັດໃນການຊ່ວຍເຫຼືອ ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ປັບຕົວໄດ້ດີຂຶ້ນ ກໍຄືການສະໜອງການຝຶກອົບຮົມວິທີການສື່ສານລະຫວ່າງຄົນທີ່ມີວັດທະນະທຳແຕກຕ່າງກັນ ໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາໃນສະຫະລັດ. ຕົວຢ່າງ ເຊັ່ນມະຫາວິທະຍາໄລເພີດູ (Purdue) ສະໜອງການຝຶກອົບຮົມທາງອອນໄລນ໌ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ ນັກສຶກສາອາເມຣິກັນເຂົ້າໃຈສຳນຽງເວົ້າຂອງຄົນທີ່ມາຈາກຫລາຍປະເທດທົ່ວໂລກໄດ້ດີຂຶ້ນ.
ທ່ານນາງແອນແນັດ ເບັນສັນ (Annette Benson) ເຮັດວຽກຢູ່ສູນກາງສໍາລັບຮຽນຮູ້ການພົວພັນຂອງຄົນທີ່ມີວັດທະນະທຳຕ່າງກັນ, ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ, ການປະເມີນຜົນ ແລະການຄົ້ນຄວ້າ. ໃນອີເມລທີ່ຂຽນຫາວິທະຍຸສຽງອາມເຣິກາ ຫລື Voice of America ນັ້ນ ທ່ານນາງຂຽນວ່າ ນັກຮຽນທຸກຄົນ “ຄາດວ່າຈະຝຶກທັກສະໃນ ການຟັງຂອງເຂົາເຈົ້າ” ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃຈສຳນຽງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ທ່ານນາງອະທິບາຍວ່າ ໂດຍການເຮັດວິທີນີ້, ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດບໍ່ເປັນພຽງ ກຸ່ມດຽວເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຊ່ວຍໃຫ້ຄົນອື່ນເຂົ້າໃຈຕົນເອງ ນັກສຶກສາອາເມຣິກັນກໍຕ້ອງໄດ້ມີສ່ວນປັບຕົວເອງເຊັ່ນກັນ.
ສະຫລຸບແລ້ວ ເພື່ອຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ມາຈາກວັດທະນະທຳທີ່ບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ອອກຄຳຄິດຄຳເຫັນໂຕ້ຕອບກັນກັບເພື່ອນຮ່ວມຫ້ອງຮຽນແລະກັບອາຈານໄດ້ດີນັ້ນ ບໍ່ແມ່ນມີແຕ່ນັກສຶກສາຈາກຕ່າງປະເທດເທົ່ານັ້ນທີ່ຕ້ອງໄດ້ປັບຕົວ ທາງນັກສຶກສາອາເມຣິກັນເອງກໍຕ້ອງຝຶກຝົນຕົນເອງໃຫ້ມີຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບການສື່ສານຂອງນັກສຶກສາມາຈາກຫລາຍປະເທດເຊັ່ນກັນ. ໃນພາກຕໍ່ໄປ ກໍຄືພາກສຸດທ້າຍໃນຫົວຂໍ້ນີ້ ພວກເຮົາຈະນຳເອົາວິທີການຊຶມຊັບເອົາວັດທະນະທຳອາເມຣິກັນ ເພື່ອຈະໃຫ້ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບແວດລ້ອມຂອງການຮຽນຢູ່ໃນສະຫະລັດໄດ້. ໂປດຕິດຕາມຮັບຟັງດ້ວຍ.