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ວັນອັງຄານ, 27 ກັນຍາ 2022
ລາວ

ສ​ປ​ຊ ເຕືອນ ກ່ຽວກັບໄພຂົ່ມ​ຂູ່ ຂອງອາດຊະຍາກໍາ ຈາກກາສິໂນ ແລະ​ເຂດ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ພິ​ເສດ ໃນລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ

ກາສິໂນກະໂຈມສີຂຽວ ເຊິ່ງດໍາເນີນການໂດຍ ກຸ່ມ ຄິງ ໂຣມັນ, ຕັ້ງຢູ່ສາມຫຼ່ຽມຄໍາ ໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ຢູ່ແຄມແມ່ນໍ້າຂອງໃນປະເທດລາວ ໃກ້ບໍລິເວນຊາຍແດນກັບປະເທດໄທ ແລະມຽນມາ, ວັນທີ 2 ມີນາ 2016.

ການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ບໍ່ມີ​ການກວດກາຂອງກຸ່ມທຸລະກິດທີ່​ເຮັດແບບ​ຕາມ​ໃຈ ແລະ ກາຊີໂນ ທັງຢູ່ໃນ ແລະຢູ່ເຂດອ້ອມແອ້ມລາວ ແມ່ນເປັນການເປີດທາງເລືອກໃໝ່ ໃນການຟອກເງິນ ແລະການຄ້າຢາເສບຕິດ ຂອງເຄືອຂ່າຍກໍ່ອາດ​ຊະຍາກຳທີ່ນຳໃຊ້ປະເທດດັ່ງກ່າວ ເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີປະລິມານຢາເສບຕິດແຜ່ ລາມໄປທົ່ວຂົງ​ເຂດເອເຊຍ, ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເຕືອນ​ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ. ປີເຕີ້ ຊອມບໍ (Peter Zsombor) ມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ຈາກບາງກອກ, ເຊິ່ງ ທິບສຸດາ ຈະນໍາເອົາລາຍລະອຽດ ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

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ເຊີນຮັບຟັງລາຍງານກ່ຽວກັບ ການເຕືອນຈາກອົງການ UNODC ກ່ຽວກັບກາສິໂນຢູ່ໃນລາວ.
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ຂະນະ​ທີ່ຈີນ​ແລະ​ໄທເຂັ້ມ​ງວດ​ການກວດ​ກາ ​ຢູ່​ຊາຍ​ແດນຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ທີ່​ຕິດ​ກັບ​ມຽນມາ, ຫ້ອງການ​ຢາ​ເສບ​ຕິດ ​ແລະ​ອາ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ຂອງ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ ຫລື UNODC ກ່າວ​ວ່າ ກຸ່ມ​ແ​ກັ່ງ​ຂ້າມ​ຊາດ ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ໃນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ​ມຽນມາທີ່​ບໍ່​ຖືກ​ກົດໝາຍ ​ໄດ້​ລັກລອບ​ຂົນ​ສົ່ງ​ຢາ​ບ້າຫຼື methamphetamine ​ຜ່ານ​ປະ​ເທດ​ລາວຫລາຍ​ຂຶ້ນ ​ຢ່າງບໍ່​ເຄີຍ​ມີ​ມາ​ກ່ອນ.

ໃນການໂອ້ລົມກັບVOAຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ອົງ​ການ UNODC ກ່າວວ່າ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ທີ່ມີລະບຽບຜ່ອນຜັນເພື່ອດຶງດູດເອົານັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ແລະໂຮງກາຊີໂນ ທີ່ເຮັດ​ໃຫ້​ເຂົາ​ເຈົ້າຍຶດໝັ້ນຢູ່​ທີ່ນັ້ນ ຍັງກາຍເປັນສູນກາງການຄ້າມະນຸດ ແລະການຟອກເງິນທີ່ສຳຄັນຂອງເຄືອຂ່າຍອາດຊະຍາກຳ ທີ່ເຮັດໃຫ້ບັນດາປະເທດແມ່ນໍ້າຂອງ ຢູ່ໃນຂົງເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ເປັນ​ບ້ານ​ຢູ່​ຂອງ​ພວກ​ມັນ.

ອົງການດັ່ງກ່າວໄດ້ນັບເບິ່ງວ່າ ມີ​ກາ​ຊີ​ໂນຫຼາຍກວ່າ 140 ແຫ່ງແລະມີເຂດເສດ ຖະກິດພິເສດ ຫລື SEZ 128 ແຫ່ງໃນທົ່ວຂົງ​ເຂດນັ້ນ. ມີຈຳນວນໜ້ອຍນຶ່ງທີ່​ເປັນ​ໜ້າ​ວິ​ຕົກ ຫຼາຍກວ່າເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ທີ່ເອົາຊື່ມາຈາກບ່ອນ​ທີ່ຖືກຜັກ​ດັນໂດຍ​ການກໍ່ອາດຊະຍາກຳ​ ທີ່ມີຊາຍ​ແດນລາວ, ມຽນມາ ແລະໄທມາບັນ​ຈົບຄົບກັນນັ້ນ. ໂດຍ​ມີເນື້ອທີ່ 10,000 ເຮັກຕາ ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກຕາ ເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງລາວ ມັນຖືກດໍາເນີນງານຢ່າງມີປະສິດທິຜົນໂດຍຄົນ​ສັນ​ຊາດຈີນ, ທ່ານຊາວ ເຫວ (Zhao Wei), ຜູ້ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງກາສິໂນ Kings Romans ທີ່​ເປັນໃຈກາງຂອງເຂດນັ້ນ.

ແຟ້ມ-ຮູບປັ້ນເທບພະເຈົ້າຂອງໂຣມັນ ຕັ້ງຢູ່ດ້ານໜ້າກາສິໂນ ຄິງ ໂຣມັນ. (Daniel Schearf/VOA)
ແຟ້ມ-ຮູບປັ້ນເທບພະເຈົ້າຂອງໂຣມັນ ຕັ້ງຢູ່ດ້ານໜ້າກາສິໂນ ຄິງ ໂຣມັນ. (Daniel Schearf/VOA)

“ມີເຂດ SEZ ຫລາຍ​ແຫ່ງແລະເຂດປົກຄອງຕົນເອງທີ່ມີບັນຫາດ້ານຄວາມໝັ້ນ ​ຄົງ ແລະການກໍ່ອາດຊະຍາກຳຢູ່ທົ່ວເຂດແມ່ນໍ້າຂອງ, ແຕ່ເຂດ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ສາມ​ຫຼ່ຽ​ມ​ຄຳ ຫລື GT SEZ ແມ່ນນຶ່ງໃນບັນດາເຂດເສດຖະກິດພິເສດທີ່ເກີດດອກ​ອອກ​ຜົນແລະ​ມີຊື່ສຽງທີ່ສຸດ, ທ່ານຊາວ ເຫວ (Zhao Wei) ແລະກຸ່ມຂອງລາວ ແມ່ນເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນເລີຍ​ວ່າ ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດທາງການເງິນຫຼາຍແລະ ສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍເງິນໄດ້ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການລົງໂທດກໍ່ຕາມ,” ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ທ່ານ​ເຈ​ເຣ​ມີ ດັກ​ກ​ລັ​ສ (Jeremy Douglas), ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງ​ UNODC ປະ​ຈຳພາກພື້ນ ທີ່ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ.

ກະຊວງ​ການ​ເງິນ​ສະຫະລັດ​ໄດ້​ລົງ​ໂທດ​ທ່ານຊາວ (Zhao) ​ແລະ​ບໍລິສັດ​ຂອງ​ລາວ​ໃນ​ປີ 2018 ​ໂດຍ​ເອົາລາວ​ເປັນ​ຫົວ​ໃຈ​ຂອງ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ກໍ່ອາ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ຂ້າມ​ຊາດ ​ທີ່​ຟອກ​ເງິນ​ຜ່ານ​ເຂດ​ເສດຖະກິດ​ຂອງ​ພວກ​ພໍ່ຄ້າ​ຢາ​ເສບ​ຕິດ​ຂອງ​ມຽນມາ ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ລັກ​ລອບເຮັດ​ການ​ຄ້າ​ທຸກ​ຢ່າງ ​ນັບຕັ້ງ​ແຕ່​ຢາ​ເສບ​ຕິດ ໄປ​ຮອດຄົນ ​ແລະ​ສັດປ່າ.

ວີ​ໂອ​ເອ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ຕິດ​ຕໍ່​ຫາທ່ານ​ຊາວ (Zhao) ໄດ້ ແຕ່​ທ່ານກໍ​ໄດ້​ເອີ້ນ​ການ​ກ່າວ​ຫາ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ວ່າ ​ບໍ່​ມີ​ມູນ​ຄວາມ​ຈິງຢູ່ໃນ​ການ​ໃຫ້​ສໍາ​ພາດຕໍ່​ສື່​ມວນ​ຊົນ ໃນ​ທີ່​ໄລ​ຍະຜ່ານ​ມາ. ທັງ​ເຂດ​ສາມ​ຫລ່ຽມ​ຄຳ​ ແລະ​ໂຄສົກ​ລັດຖະບານ​ລາວ ​ກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ຕອບ​ຄຳ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ຄຳ​ເຫັນຂອງ​ວີ​ໂອ​ເອເລີຍ.

ເຖິງແມ່ນວ່າ ອານາຈັກ​ທຸ​ລະກິດຂອງທ່ານຊາວ ຍັງ​ສືບ​ຕໍ່​ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ​ ແລະມີ​ບ່ອນ​ຫຼິ້ນການພະນັນ ພ້ອມທັງ​ໂຄງ​ການເສດຖະກິດຕ່າງໆ​ໃນທົ່ວປະເທດລາວກຳ​ລັງ​ມີ​ການ​ກໍ່​ສ້າງ, ອົງການ UNODC ມີຄວາມກັງວົນວ່າ ປະເທດນ້ອຍໆ ບໍ່ມີທາງອອກສູ່ທະເລແຫ່ງນີ້ ຈະມີບົດບາດໃນການຂະຫຍາຍໂຕ​ຫຼາຍຂຶ້ນ ກ່ຽວກັບການຄ້າມະນຸດ ແລະການຟອກເງິນ ຢູ່ໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ.

ແຟ້ມ-ປ້າຍຂຽນຊື່ ຢູ່ໃນບ້ານ ສົບ ຣວກ ຢູ່ແຄມແມ່ນໍ້າຂອງໃນບໍລິເວນສາມຫຼ່ຽມຄໍາ ເຊິ່ງເປັນຈຸດພົບກັນຂອງຊາຍແດນ ລາວ, ໄທ, ແລະມຽນມາ, ວັນທີ 14 ມັງກອນ 2012.
ແຟ້ມ-ປ້າຍຂຽນຊື່ ຢູ່ໃນບ້ານ ສົບ ຣວກ ຢູ່ແຄມແມ່ນໍ້າຂອງໃນບໍລິເວນສາມຫຼ່ຽມຄໍາ ເຊິ່ງເປັນຈຸດພົບກັນຂອງຊາຍແດນ ລາວ, ໄທ, ແລະມຽນມາ, ວັນທີ 14 ມັງກອນ 2012.

ກຸ່ມດອກງິ້ວຄໍາຂອງ ທ່ານຊາວ ທີ່ບໍ່ຢ້ານກົວຕໍ່ການລົງໂທດທາງດ້ານເສດຖະ ກິດໃດໆ ກໍາລັງເອົາໃຈໃສ່ ຕໍ່ການກໍ່ສ້າງ​ສະ​ໜາມບິນສາກົນ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງທິດ ຕາເວັນອອກຂອງບໍລິເວນສາມຫຽ່ມຄໍາ ເຊິ່ງເປັນການຮ່ວມທຶນກັບລັດຖະບານລາວ. ທ່າເຮືອມູນຄ່າ 50 ລ້ານໂດລາ ຈະໃຊ້ສໍາລັບບໍລິການການຂົນສົ່ງທາງເຮືອໃນ​ເຂດລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງລະຫວ່າງໄປຈີນ ແລະມາຈາກຈີນ ໂດຍເປັນການເອື້ອອໍານວຍຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດການຄ້າ Osiano ຊຶ່ງ​ເປັນ​ອີກບໍລິສັດນຶ່ງ, ​ທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນ​ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສລີໃນປີ 2020 ​ວ່າ ທ່ານຊາວເປັນເຈົ້າຂອງ.

Osiano ຍັງໄດ້ພັດທະນາ ໃນສິ່ງທີ່ຮ້ອງວ່າ “ສວນວັດທະນະທໍາ” ມູນຄ່າ 1 ຕື້ໂດລາໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງບໍລິສັດສາ​ຂາ, ຢູ່ບໍລິເວນນອກເມືອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຂອງປະເທດລາວ, ໂດຍມີລັກສະນະເປັນໝູ່ບ້ານພື້ນເມືອງ, ສວນສະໜຸກ ແລະສະຖານທີ່ສໍາລັບຫຼິ້ນການພະນັນ. ທ່ານຊາວ ແລະທີມຂອງລາວ ຍັງໄດ້ເປີດເຜີຍການຢ້ຽມຢາມຂົງເຂດທາງພາກເໜືອ ແລະພາກໃຕ້ຂອງລາວໃນຊ່ວງບໍ່ເທົ່າໃດປີມານີ້ ເພື່ອຊອກຫາດິນເພີ້ມເຕີມ ເຂົ້າໃນໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ. ໃນຂະນະທີ່ ສຽວ ໄຫວ, ເຊິ່ງເປັນຊື່ປອມ ທີ່ໄດ້ຈົດເຂົ້າໃນລາຍຊື່ຂອງກະຊວງການເງິນສະຫະລັດ, ທ່ານຊາວ ຍັງມີຊື່ເປັນຜູ້ອໍານວຍການຮ່ວມຢູ່ໃນໂຄງການຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດດິນສໍາລັບສ້າງເກາະ​ຕາກ​ອາ​ກາດຢູ່ໃນປະເທດກໍາປູເຈຍ ໂດຍເຮັດໃຫ້ລາວໄດ້ຮັບສັນຊາດຊາວກໍາປູເຈຍເມື່ອປີ 2018, ອີງຕາມ​ພະ​ຣາ​ຊະ​ໂອງ​ການ ຂອງຣາ​ດ​ຊະ​ອາ​ນາ​ຈັກກໍາປູເຈຍ ເຊິ່ງ VOA ໄດ້​ເຫັນ​ນັ້ນ.

ອົງການ UNODC ມີຄວາມສົງໄສວ່າ ບໍລິເວນຂົງເຂດສາມຫຼ່ຽມຄໍາໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ຈາກຜົນກໍາໄລ ຂອງການຟອກເງິນຢາ​ເສ​ບ​ຕິດ, ແລະກ່າວວ່າ ການຂະຫຍາຍແຜນການຕ່າງໆ ຂອງທ່ານຊາວ ຢູ່​ບ່ອນ​ນັ້ນ​ແລະ​ແຫ່ງ​ອື່ນໆ ຈະເປັນການສ້າງໂອກາດອັນໃໝ່ ໃຫ້ແກ່ການຟອກເງິນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມ. ທາງອົງການມີຄວາມກັງວົນວ່າ ທ່າເຮືອ ແລະສາງເກັບເຄື່ອງທີ່ລາວສ້າງຂຶ້ນມາທີ່ຫ່າງອອກໄປທາງທິດເໜືອຂອງບໍລິເວນດັ່ງກ່າວພຽງໜ້ອຍດຽວ ໂດຍຢູ່ກົງກັນຂ້າມກັບປະ ເທດມຽນມາທີ່ຢູ່ຟາກແມ່ນໍ້າຂອງໃນບໍລິເວນສາມຫຼ່ຽມຄໍາ ຈະເປັນທາງເລືອກທີ່ດີສໍາລັບຈັດເກັບຢາເສບຕິດ ແລະລັກລອບສົ່ງຂາຍຢາດັ່ງກ່າວ ໄປທົ່ວພູມິພາກເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້, ພ້ອມກັນນັ້ນກໍຈະເປີດເສັ້ນທາງການຂົນສົ່ງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໄປຮອດປະເທດອອສເຕຣເລຍ ແລະຍີ່ປຸ່ນນໍາອີກດ້ວຍ.

ແຟ້ມ-ຮ້ານອາຫານຈີນ, ໂຮງແຮມ, ກາສິໂນ ພົບເຫັນທົ່ວໄປຢູ່ແຂວງ ພຣິສ ສີຫານຸກວີລ (Preah Sihanoukville), ກໍາປູເຈຍ, ວັນທີ 27 ກັນຍາ 2017.
ແຟ້ມ-ຮ້ານອາຫານຈີນ, ໂຮງແຮມ, ກາສິໂນ ພົບເຫັນທົ່ວໄປຢູ່ແຂວງ ພຣິສ ສີຫານຸກວີລ (Preah Sihanoukville), ກໍາປູເຈຍ, ວັນທີ 27 ກັນຍາ 2017.

ພາກສ່ວນອື່ນໆກໍມີຄວາມກັງວົນເຊັ່ນດຽວກັນ. ທ່ານເຂັມມ​ະ​ຣິນ ຫັສສິຣິ, ຜູ້ບັນຊາການ ກົມການຕ່າງປະເທດ ຕໍາຫຼວດຂອງຣາດຊະອານາຈັກໄທ ກ່າວ ວ່າ ປະເທດໄທກໍຍັງມີຄວາມເຊື່ອວ່າ ການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍໂຕຂອງລະບົບເສດຖະກິດ ແລະເມືອງການພະນັນຢູ່ໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ທີ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບລາວ ແລະມຽນມາ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດມີອາຊະຍາກໍາຫຼາຍຂຶ້ນ. ຢາບ້າທີ່ຂົນສົ່ງອອກມາຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານ ເຂົ້າມາໃນໄທຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະໃຊ້ໄທເພື່ອເປັນທາງຜ່ານ.

ທ່ານກ່າວກັບ VOA ວ່າ “ຖ້າມີສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການດໍາເນີນງານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການລັກລອບຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດ, ພວກເຮົາຈະເອົາເລື້ອງນີ້ມາເປັນວາລະສໍາຄັນຂອງການປະຊຸມ.”

“ທີ່ຜ່ານມາ ພວກມັນເປັນພື້ນທີ່ທີ່ມີຊື່ສຽງທີ່ສຸດສໍາລັບການລັກລອບຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດ,” ທ່ານກ່າວກ່ຽວກັບບໍລິເວນຊາຍແດນ ແລະເຂດເສດຖະກິດພິເສດຂອງພວກເຂົາ. “ແຕ່ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ພວກເຂົາມີທຸກຢ່າງ, ພວກເຂົາມີຢາເສບ ຕິດ, ພວກເຂົາມີການຄ້າມະນຸດ, ພວກເຂົາມີການສື່ສານທີ່ຕົວະຍົວະ, ແລະພວກເຂົາກໍມີການພະນັນແບບອອນລາຍ.”

ກາສິໂນຢູ່ໃນບໍລິເວນເຂດຊາຍແດນ ໄດ້ດຶງດູດເອົາບັນດານັກການພະນັນມາເປັນເວລາຫຼາຍທົດສະວັດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນນັກພະນັນຈາກປະເທດຈີນ ທີ່ການພະນັນສ່ວນຫຼາຍ ໄດ້ຖືກຍົກເລີກ. ການປິດຊາຍແດນ ແລະຂໍ້ຈໍາກັດໃນການເດີນທາງເນື່ອງຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ດ້ວຍເຫດນັ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລະບົບຂັ້ນພື້ນຖານຂອງພວກເຂົາຫຼຸດລົງມາໃນທັນທີ, ແລະສົ່ງຜົນຜັກດັນໃຫ້ມີລະບົບການພະນັນອອນລາຍ ທາງເວັບໄຊທ໌ເພື່ອທົດແທນ.

ທ່ານເຂັມມະຣິນ ກ່າວວ່າ ຈໍານວນຂອງເວັບໄຊທ໌ແມ່​ນ​ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ທັງຄົນໄທທີ່ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງເພີ້ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າສອງເທົ່ານັບຕັ້ງແຕ່ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນ. ອົງການ UNODC ກ່າວວ່າ ຈໍານວນເວັບໄຊທ໌ໃນປະເທດໄທ ທີ່ການພະນັນສ່ວນຫຼາຍໄດ້ຖືກຫ້າມ ແມ່ນເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາຈາກ 240 ເວັບໄຊທ໌ຫາ 558 ເວັບໄຊທ໌ ໃນລະຫວ່າງປີ 2019 ຫາປີ 2021.

ທັງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດຂອງໄທກ່າວວ່າ ຍັງເປັນການເປີດປະຕູ ສູ່ການເຄື່ອນໄຫວທາງອາຊະຍາກໍາຫຼາຍຂຶ້ນອີກດ້ວຍ.

ທ່ານ ດັກ​ກ​ລັ​ສ ກ່າວວ່າ “ກາສິໂນເປັນສະຖານທີ່ສໍາລັບການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ ແລະການລັກ​ລອບເງິນ ທີ່ດີທີ່ສຸດ, ແລະຍິ່ງເປັນການດີກວ່າເກົ່າ ຖ້າພວກມັນຫາກເປັນກາສິໂນແບບດັ້ງເດີມທີ່ນັກການພະນັນທໍາມະດາສາມັນ ແລະນັກການພະນັນໃນແບບ VIP ສາມາດເຂົ້າໄປຫຼິ້ນທາງອອນລາຍໄດ້ຄືກັນ.” ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວເພີ້ມເຕີມອີກວ່າ “ພວກມັນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກດີໃນການເຄື່ອນໄຫວທາງການເງິນທີ່ບໍ່ສາມາດອະທິບາຍໄດ້, ແລະລະບົບອອນລາຍ ພວກມັນສາມາດດໍາເນີນການດ້ວຍລະບົບການເງິນທີ່ບໍ່ສາມາດລະບຸການຊໍາລະໄດ້, ລະບົບສະກຸນເງິນຄຣິບໂຕ, ແລະທັງໝົດນັ້ນ ພວກເຂົາສາມາດປະສົມປະສານ ແລະເຮັດໃຫ້ກາຍມາເປັນເງິນທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ໄດ້ແບບໄວວາຢ່າງໜ້າເຫຼືອເຊື່ອ.”

ແຟ້ມ-ກາສິໂນຈີນ ຄິງ ໂຣມັນສ໌ ຢູ່ໃນເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ, ເຊິ່ງເປັນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ຕັ້ງຢູ່ທາງທິດຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງລາວ ບໍລິເວນລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ ທີ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບປະເທດໄທ ແລະ ປະເທດມຽນມາ, ວັນທີ 18​ ເມສາ 2015.
ແຟ້ມ-ກາສິໂນຈີນ ຄິງ ໂຣມັນສ໌ ຢູ່ໃນເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ, ເຊິ່ງເປັນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ຕັ້ງຢູ່ທາງທິດຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງລາວ ບໍລິເວນລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ ທີ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບປະເທດໄທ ແລະ ປະເທດມຽນມາ, ວັນທີ 18​ ເມສາ 2015.

ບົດລາຍງານໃໝ່ໃນຊ່ວງເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ເປີດເຜີຍວ່າ ລັດຖະບານລາວໄດ້ໃຫ້ອະນຸຍາດແກ່ບໍລິສັດເອກະຊົນ ເຊິ່ງມີຊື່ວ່າ Offshore Gaming Authority ມີອໍານາດໃນການອອກໃບອະນຸຍາດເວັບໄຊທ໌ພະນັນອອນລາຍໃນປະເທດລາວ ອັນໄດ້ເພີ້ມຄວາມກັງວົນຫຼາຍຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກປະຊາຊົນລາວ ຖືກຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຫຼິ້ນການພະນັນຢູ່ໃນປະເທດລາວ, ເວັບໄຊທ໌ຕ່າງໆເຫຼົ່ານັ້ນ ແມ່ນຈະແນເປົ້າໝາຍໃສ່ຄົນຕ່າງປະເທດ.

ທ່ານເຂັມມະຣິນ ກ່າວວ່າ ບໍລິສັດຕ່າງໆເຫຼົ່ານັ້ນ “ຈະເປັນໄພຄຸກຄາມຕໍ່ປະຊາ ຊົນໄທ,” ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານໄທມີ “ຄວາມກັງວົນຫຼາຍທີ່ສຸດ” ກ່ຽວກັບບັນຫານີ້, ແລະຈະຍົກບັນຫາຕ່າງໆທີ່ກ່າວມາກັບລັດຖະບານຂອງລາວໃນໄວໆນີ້.

ເມືອງກາສິໂນຂອງພູມິພາກແມ່ນໍ້າຂອງ ຍັງໄດ້ກາຍມາເປັນແຫຼ່ງກໍາເນີດດ້ານ ການ ຄ້າມະນຸດ, ໂດຍເຄືອຂ່າຍອາຊະຍາກໍາທີ່ລໍ້ລວງ ຫຼືລັກລອບນໍາເຂົ້າບັນ ດາຍິງສາວ ແລະຊາຍໜຸ່ມຂ້າມຊາຍແດນ ດ້ວຍຄໍາສັນຍາວ່າຈະໄດ້ຄ່າຈ້າງໃນການເຮັດວຽກຢູ່ໃນກາສິໂນທີ່ດີ, ຈາກນັ້ນ ກໍຂັງພວກເຂົາເຈົ້າໄວ້ໃນທີ່ເປັນຄືຄຸກ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າດໍາເນີນການຕົວະຍົວະ ໂດຍແນເປົ້າໝາຍໃສ່ ບັນດາປະ ເທດຕ່າງໆ.

ກໍາປູເຈຍ ໄດ້ກາຍມາເປັນສູນກາງຫຼ້າສຸດ ຂອງແຜນການດັ່ງກ່າວ. ດ້ວຍການປາບປາມການພະນັນທາງອອນລາຍຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວດ້ວຍຕົນເອງ, ຢ່າງ ໃດກໍຕາມ ອົງການ UNODC ເປີດເຜີຍວ່າ ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ປະຕິບັດງານຂອງພວກເຂົາ ອາດຈະເລີ້ມຍ້າຍໄປຕໍ່ທີ່ປະເທດລາວ.

ທ່ານຢົດສົນ ເຣືອງສຸນງາມສິຣິ (Yosson Ruangsunngamsiri), ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວກັບການຄ້າມະນຸດ ຈາກກົມສືບສວນພິເສດຂອງໄທ, ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບອາຊະຍາກໍາຂ້າມຊາດ ບອກກັບ VOA ວ່າ ໄດ້ມີການຄ້າມະນຸດເພີ້ມຂຶ້ນຈາກ ໄທ ໄປ ລາວ. ລັດຖະບານຂອງໄທ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວ ຕໍ່ສາທາລະນະ ໃນເດືອນມີນາ ທີ່ຜ່ານມາ, ໂດຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນຢ່າຮັບເອົາວຽກທີ່ບໍ່ປົກກະຕິຢູ່ທີ່ຂົງເຂດສາມຫຼ່ຽມຄໍາເປັນກໍລະນີສະເພາະ. ທ່ານເຂັມມະຣິນກ່າວວ່າ ທາງການໄທ ກໍາລັງດໍາເນີນການສືບສວນສອບສວນສະຖານທີ່ຢູ່ໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ ແລະມີຄວາມເຊື່ອວ່າ ມີການລັກລອບຄ້າຄົນໄທເຂົ້າໄປໃນຂົງເຂດແຫ່ງນັ້ນເພື່ອການຫຼອກລວງທາງອອນລາຍ ແລະສົ່ງຜົນປະໂຫຍດຕ່າງໆໄປປະເທດມຽນມາ.

ອົງການ UNODC ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານ ຈົ່ງເອົາໃຈໃສ່ ກ່ຽວກັບການ ເຄື່ອນໄຫວທາງອາຊະຍາກໍາຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ບໍລິເວນກາສິໂນຫຼາຍໆແຫ່ງໃນປະເທດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ແລະໂດຍສະເພາະແມ່ນບໍລິເວນເຂດເສດຖະກິດພິ ເສດ, ແລະໃຫ້ຈັດຕັ້ງແຜນການຕ່າງໆອັນໃໝ່ ເພື່ອນໍາໃຊ້ກົດໝາຍທີ່ເຂັ້ມແຂງເຂົ້າໃນການແກ້ໄຂບັນຫາເຫຼົ່ານັ້ນ.

ທ່ານ ດັກ​ກ​ລັ​ສ ກ່າວວ່າ “ລັດຖະບານ ແລະພູມິພາກດັ່ງກ່າວ ໄດ້ປຶກສາຫາລືກັບພວກເຮົາແລ້ວໃນໄວໆມານີ້ ແລະໃນຊ່ວງບໍ່ເທົ່າໃດມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ແຕ່ພວກເຂົາເຈົ້າຈໍາເປັນຕ້ອງດໍາເນີນການທີ່ຈິງຈັງຫຼາຍກວ່ານີ້ແລະເປີດເຜີຍຕໍ່ກັນແລະ ກັນແບບຮີບດ່ວນ.”

“ແຕ່ ນອກເໜືອຈາກການຮັບຮູ້, ພວກເຂົາເຈົ້າຈໍາເປັນຕ້ອງດໍາເນີນການບາງຢ່າງກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງຂອງກາສິໂນ ແລະ ການກໍ່ອາຊະຍາກໍາ, ພູມິພາກຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນບາດກ້າວເຂົ້າໄປ ແລະດໍາເນີນການຕາມບາດກ້າວທີ່ແຂງຂັນ ເພື່ອຈັດການກັບອາຊະຍາກໍາທີ່ເກີດຂຶ້ນ, ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ ແມ່ນທໍາຄວາມສະອາດໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາກ່ອນທີ່ມັນຈະເກີດຄວາມເສຍຫາຍຫຼາຍກວ່ານີ້.”

ອ່ານບົດລາຍງານນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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