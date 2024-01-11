ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກຸຸ່ມຮູຕີ ຢຸດຕິການໂຈມຕີ ໃນທະເລແດງ

ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ໄດ້ປະນາມການໂຈມຕີຂອງພວກກະບົດ ຮູຕີ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຢເມນ ໃສ່ກຳປັ່ນທີ່ແລ່ນຜ່ານທະເລແດງ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຢຸດເຊົາໃນທັນທີ.
“ການໂຈມຕີ ຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກຂອງ ກຸ່ມຮູຕີ ຕໍ່ການຂົນສົ່ງລະຫວ່າງປະເທດ ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ດ້ານເສດຖະກິດ, ລາຄາສະບຽງອາຫານ, ຢາປົວພະຍາດ ແລະພະລັງງານ ທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນ”, ທ່ານນາງ ລິນດາ ໂທມັສ ກຣີນຟີລດ໌ (Linda Thomas-Greenfield) ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດ ກ່າວ.
ໃນຍັດຕິຂອງສະພາ ທີ່ຮ່າງຂຶ້ນໂດຍສະຫະລັດ ແລະຍີ່ປຸ່ນ, ບັນດາສະມາຊິກໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຢຸດຕິການໂຈມຕີທັນທີ, ໂດຍກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວຂັດ ຂວາງການຄ້າໂລກ ແລະ "ບ່ອນທຳລາຍສິດທິແລະເສລີພາບໃນການເດີນເຮືອ, ຕະຫຼອດຈົນເຖິງສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງພາກພື້ນ."
ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນເພື່ອຕອບໂຕ້ ຕໍ່ການໂຈມຕີຫຼາຍໆຄັ້ງ ໂດຍໃຊ້ລູກສອນໄຟ, ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ແລະພວກຫົວຮຸນແຮງ ແລ່ນເຮືອເຂົ້າໄປໃກ້ກຳປັ່ນ ເຊິ່ງໄດ້ຂັດຂວາງການເດີນທາງທາງທະເລ ຜ່ານທາງນ້ຳທີ່ສຳຄັນ ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ທະເລອາຣັບ ແລະທະເລເມດິເຕີເຣນຽນ.
11 ຈາກທັງໝົດ 15 ປະເທດສະມາຊິກ ສະຫນັບສະຫນູນມະຕິດັ່ງກ່າວ, ແລະບໍ່ມີການລົງຄະແນນສຽງຄັດຄ້ານ, ແຕ່ຣັດເຊຍ, ຈີນ, ອາລຈີເຣຍ ແລະໂມຊໍາບິກ ງົດອອກສຽງ.
“ນີ້ບໍ່ແມ່ນຄຳຖາມທີ່ຈະຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງການເດີນເຮືອ ຢູ່ທະເລແດງ ແຕ່ແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະສ້າງຄວາມຖືກຕ້ອງໃຫ້ກັບການດຳເນີນການຂອງກຸ່ມພັນທະມິດນີ້ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເຖິງບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນ ແລະ ບັນລຸຜົນສຳເລັດຈາກສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ດ້ວຍພອນທີ່ເປີດກວ້າງ," ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຣັດເຊຍປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານວາສຊີລີ ເນເບນເຊຍ (Vassily Nebenzia) ກ່າວ, ໂດຍອ້າງເຖິງ ກຸ່ມພັນທະມິດທາງທະເລທີ່ນຳພາໂດຍສະຫະລັດ ທີ່ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອປົກປ້ອງກຳປັ່ນໃນທະເລແດງຈາກກຸ່ມ ຮູຕີ.
ອົງການການເດີນທະເລສາກົນຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວວ່າ ປະມານ 15% ຂອງການຄ້າທາງເຮືອໃນທົ່ວໂລກ ໄດ້ຜ່ານທະເລແດງ, ເຮັດໃຫ້ມັນ ເປັນເສັ້ນ ທາງ ການຂົນສົ່ງທີ່ສຳຄັນ. ນັບຕັ້ງແຕ່ພວກຮູຕີ ເລີ່ມແນເປົ້າໝາຍໄປໃສ່ກຳປັ່ນ ໃນວັນທີ 19 ພະຈິກ, ຜູ້ຂົນສົ່ງສິນຄ້າໄດ້ຫຼີກລ້ຽງທະເລແດງ, ໂດຍເລືອກເສັ້ນ ທາງທີ່ຍາວກວ່າ ຜ່ານແຫຼມ ກູດໂຮບ ຂອງອາຟຣິກາ.
ຟໍຣັມສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ