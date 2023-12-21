ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເລື່ອນການລົງຄະແນນສຽງ ຕໍ່ມະຕິການຊ່ວຍເຫຼືອ ເພື່ອຂໍການສະໜັບສະໜູນ ຈາກສະຫະລັດ

ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ເລື່ອນການລົງຄະແນນສຽງ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ເພື່ອຂໍການສະໜັບສະໜຸນ ຈາກສະຫະລັດ ໃນມະຕິທີ່ຊອກຫາວິທີອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃນການຂະຫຍາຍຂະໜາດ ການຈັດສົ່ງຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໄປທີ່ເຂດກາຊາ ຊຶ່ງອົງການອາຫານໂລກກ່າວວ່າ ປະຊາກອນ ເຄິ່ງນຶ່ງກຳລັງອຶດຫິວ ທ່າມກາງການໂຈມຕີທາງທະຫານຂອງອິສຣາແອລ.
ການລົງຄະແນນສຽງ ທີ່ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ໃນວັນຈັນ, ໄດ້ຖືກເລື່ອນເວລາອອກໄປເລື້ອຍໆ ເນື່ອງຈາກນັກການທູດ ສະແຫວງຫາພາສາ ທີ່ປະນີປະ ນອມທີ່ວໍຊິງຕັນສາມາດຍອມຮັບໄດ້.
ສະຫະລັດອາຣັບເອເມີເຣັສ ໃນຖານະທີ່ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າຊາວອາຣັບ ໃນສະພາຂອງ 15 ປະເທດ ໄດ້ຮ່າງມະຕິດັ່ງກ່າວ ແລະ ເປັນຜູ້ນຳພາໃນການເຈລະຈາ.
"ໃນຖານະຜູ້ຖືປາກກາ, ພວກເຮົາຮັບຮູ້ ແລະເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງການຫາລືລະດັບສູງທີ່ເກີດຂື້ນ ລະຫວ່າງນະຄອນຫຼວງຕ່າງໆ ເພື່ອພະຍາຍາມບັນລຸຂໍ້ຄວາມທີ່ຈະນຳໄປໃຊ້ໃນຕົວຈິງ," ທ່ານນາງ ລານາ ນຸສເຊເບ (Lana Nusseibeh) ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດອາຣັບເອເມີເຣັສ ຫຼື UAE ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ. "ຈຸດປະສົງທີ່ສຳຄັນຂອງມະຕິນີ້ ແມ່ນເພື່ອພະຍາຍາມສ້າງຜົນກະທົບທາງບວກຕໍ່ປະຊາຊົນທີ່ຕ້ອງການມັນຫຼາຍທີ່ສຸດ."
ທ່ານນາງກ່າວວ່າ, “ການໃຫ້ພື້ນທີ່ພຽງເລັກນ້ອຍສຳລັບການທູດເພີ່ມຕື່ມ ອາດຈະໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບໃນທາງບວກ,” ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ເປັນເຊັ່ນນັ້ນ, ສະພາຈະສືບຕໍ່ລົງຄະແນນສຽງໃນຕອນເຊົ້າວັນພະຫັດ.
ຮ່າງມະຕິ “ຮຽກຮ້ອງ” ໃຫ້ທຸກຝ່າຍທີ່ຂັດແຍ່ງກັນ “ອະນຸຍາດ, ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະເປີດໃຫ້ ການສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳ ໃນວົງກວ້າງ ທີ່ທັນການ, ປອດໄພ ແລະ ບໍ່ມີການຂັດຂວາງ ສາມາດໄປເຖິງພົນລະເຮືອນຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ໃນທົ່ວເຂດກາຊາ ໄດ້” ດ້ວຍເສັ້ນທາງທີ່ກົງທີ່ສຸດ. ຮ່າງມະຕິດັ່ງກ່າວ ຍັງ "ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຢຸດຕິການເປັນປໍລະປັກກັນຢ່າງຮີບດ່ວນ" ເພື່ອໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງການຊ່ວຍເຫຼືອ ທີ່ປອດໄພ ແລະບໍ່ມີອຸປະສັກ ແລະສໍາລັບຂັ້ນຕອນອັນຮີບດ່ວນໄປສູ່ "ການຢຸດຕິການເປັນປໍລະປັກກັນແບບຍືນຍົງ."
ບັນດານັກການທູດກ່າວວ່າ ພາກສ່ວນສຸດທ້າຍນີ້ຖືເປັນຈຸດຕິດຂັດທີ່ສຳຄັນ ສຳ ລັບຊາວອາເມຣິກັນ.