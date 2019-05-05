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ໂລກ

ສ​ປ​ຊ ແຂ່ງ​ກັບ​ເວ​ລາ ເພື່ອປຸງ​ແຕ່ງ​ເຂົ້າ ທີ່​ກຳ​ລັງ​ຈະ​ບູດ​ ໃນ​ປະ​ເທດ ເຢ​ເມນ

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຍາມ​ຊາຍ​ຝັ່ງ ຍ່າງ​ຜ່ານ​ເຮືອ​ລຳ​ນຶ່ງ​ທີ່​ຈອດ​ຢູ່​ທ່າ​ເຮືອ​ທະ​ເລ​ແດງ​ໃນ​ເມືອງ ໂຮ​ເດ​ດາ, ເຢ​ເມ​ນ. 5 ມັງ​ກອນ, 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ໄດ້​ສາ​ມາດ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ເຂົ້າທີ່​ຖືກ​ບໍ​ລິ​ຈາກ​ອີກ​ຄັ້ງ​ນຶ່ງ ເຊິ່ງ​ຖືກ​
ເກັບໄວ້ຢູ່ເມືອງທ່າເຮືອ ໂຮເດດາ ຂອງປະເທດ ເຢເມນ ໃນວັນອາທິດມື້ນີ້, ແລະ ໄດ້
ເລີ່ມວຽກງານການກອບກູ້ອາຫານ ທີ່ສາມາດກຳຈັດຄວາມອຶດຫິວສຳລັບປະຊາຊົນ
ຫຼາຍລ້ານຄົນກ່ອນທີ່ມັນຈະບູດ.

ເມືອງ ໂຮ​ເດ​ດາ, ເຊິ່ງ​ໄດ້​ກາຍ​ເປັນ​ຈຸດ​ເພັ່ງ​ເລັງ​ຂອງ​ສົງ​ຄາມ​ດົນ​ສີ່​ປີ ລະ​ຫວ່າງ​ກອງ​ກຳ​
ລັງລັດຖະບານ ທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນຫຼັງໂດຍ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ກັບພວກກະບົດ ຮູຕີ ທີ່
ໜູນຫຼັງໂດຍ ອີຣ່ານ ນັ້ນ, ແມ່ນຈຸດເຂົ້າປະເທດສຳລັບການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະ
ທຳຂອງ ເຢເມນ ແລະ ການນຳເຂົ້າສິນຄ້າ.

ແຕ່​ບ່ອນ​ເກັບ​ເຂົ້າ​ຂອງອົງ​ການ​ອາ​ຫານ​ໂລກ ຫຼື WFP ຢູ່​ທີ່​ນັ້ນ​ໄດ້​ຖືກ​ຕັດ​ຂາດ​ເປັນ​ເວ​
ລາ 8 ເດືອນແລ້ວ, ເຮັດໃຫ້ເມັດເຂົ້າສາລີ 51,000 ໂຕນມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະບູດ. ສາງ
ເກັບເຂົ້າດັ່ງກ່າວໄດ້ຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງກອງກຳລັງລັດຖະບານ ຫຼັງຈາກ
ການຕໍ່ສູ້ທີ່ດຸເດືອດປີກາຍນີ້ ແຕ່ແນວໜ້າທີ່ສຳຄັນນັ້ນແມ່ນຢູ່ພຽງບໍ່ເທົ່າໃດຊ່ວງຕຶກ
ອອກໄປ.

ສົງ​ຄາ​ມ​ໄດ້​ສັງ​ຫານ​ປະ​ຊາ​ຊົນຫຼາຍ​ສິບ​ພັນ​ຄົນ ແລະ ເຮັດ​ໃຫ້​ປະ​ເທດ ເຢ​ເມນ ໃກ້​ຈະ​
ປະສົບໄພອຶດຢາກ.

ໂຄ​ສົກ​ຂອງ WFP ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ອົງ​ການ​ຂ່າວ ຣອຍ​ເຕີ ວ່າ ກຸ່ມເຕັກ​ນິກ​ຂອງ​ໂຄງ​ການ​ອາ​
ຫານໂລກ ໄດ້ເດີນທາງໄປຮອດເຂດນອກຂອງເມືອງ ໂຮເດດາ ໃນວັນອາທິດວານນີ້
ເພື່ອເລີ່ມການເກັບກວາດ ແລະ ສ້ອມແປງອຸປະກອນ ກຽມພ້ອມສຳລັບການສີເຂົ້າ.

ແຫຼ່ງ​ຂ່າວ​ທີ່​ຄຸ້ນ​ເຄີຍ​ກັບ​ບັນ​ຫາ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ກຸ່ມ​ທີ່​ນຳ​ໜ້າ​ໂດຍ​ໂຄງ​ການ​ອາ​ຫານ​
ໂລກ ໄດ້ເດີຍທາງຈາກເມືອງທ່າເຮືອ ອາເດັນ ທີ່ຖືກຄວບຄຸມໂດຍລັດຖະບານ ໄປຕາມ
ຊາຍຝັ່ງພາກຕາເວັນຕົກ, ຫຼີກລ່ຽງເຂດທີ່ຖືກຄວບຄຸມໂດຍກຸ່ມກະບົດ ຮູຕີ ຫຼັງຈາກກຸ່ມ
ດັ່ງກ່າວໄດ້ປະຕິເສດບໍ່ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຜ່ານຈາກພາກເໜືອ, ເຊິ່ງພວກເຂົາຄວບຄຸມຢູ່.

ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງກຸ່ມ ຮູ​ຕີ ບໍ່​ໄດ້​ຕອບ​ການ​ຂໍ​ຄຳ​ເຫັນ​ຂອງ​ອົງ​ການຂ່າວ ຣອຍ​ເຕີ ໃນ​
ທັນທີທັນໃດ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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