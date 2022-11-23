ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
Live
site logo site logo
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ວັນພຸດ, 23 ພະຈິກ 2022
ໂລກ

ສ​ປ​ຊ ກ່າວຕ້ອງຕິ ອີຣ່ານ ໃນການປາບປາມຮ້າຍແຮງ ຕໍ່ການປະທ້ວງ ໃນອີຣ່ານ

ພວກປະທ້ວງຮຽກຮ້ອງຕໍ່ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃຫ້ເອົາມາດຕະການຕໍ່ການປະພຶດ ແກ່ພວກແມ່ຍິງໃນອີຣ່ານ, ຫຼັງຈາກນາງມາຊາ ອາມີນີ ໄດ້ເສຍຊີວິດ ໃນຂະນະທີ່ຖືກຄວຍຄຸມໂຕ ຂອງຕຳຫຼວດສິນທຳ, ໃນລະຫວ່າງ ການເດີນຂະບວນປະທ້ວງຢູ່ທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ຂອງອົງການ ສປຊ ໃນນະຄອນນິວຢອກ, ວັນທີ 19 ພະຈິກ 2022.

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ກ່າວຕ້ອງຕິອີຣ່ານ ໃນການໂຈມຕີທີ່ໜັກຂຶ້ນເລື້ອຍໆຂອງສາທາລະນະລັດອິສລາມ ຕໍ່ການປະທ້ວງທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຍ້ອນການເສຍຊີວິດຂອງແມ່ຍິງຊາວເຄີດ ອາຍຸ 22 ປີ ໃນລະ​ຫວ່າງການຄວບຄຸມໂຕໂດຍຕຳຫຼວດສິນທຳຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ.

ປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່າ 300 ຄົນ ທີ່ລວມທັງພວກເດັກນ້ອຍປະມານ 40 ຄົນ ໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ ໃນລະຫວ່າງການປະທ້ວງໄລຍະສອງເດືອນ ສ່ວນຫຼາຍໃນການປະທະກັນ ຢູ່ຕາມຖະໜົນຫົນທາງ ທົ່ວປະເທດ. ອີຣ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ສະມາຊິກກອງກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ 46 ຄົນ ກໍໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ ແຕ່ລັດຖະບານບໍ່ໄດ້ສະໜອງເລື້ອງລາວເຫດການຂອງຈຳນວນຜູ້ທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດນັ້ນ.

“ຫົວໜ້າສິດທິມະນຸດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານໂວລເກີ ເທີຣຄ໌ (Volker Tuerk) ກ່າວວ່າ ຈຳນວນຂອງການເສຍຊີວິດຈາກການປະທ້ວງຢູ່ໃນອີຣ່ານ ເພີ້ມຂຶ້ນນັບມື້ ລວມທັງພວກເດັກນ້ອຍສອງຄົນ ໃນທ້າຍອາທິດແລ້ວນີ້ ແລະການຕອບໂຕ້ທີ່ໜັກຂຶ້ນເລື້ອຍໆໂດຍກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ ຊຶ່ງໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງ ຂັ້ນວິກິດຂອງສະຖານະການໃນປະເທດ” ໂຄສົກປະຈຳຫ້ອງການສິດທິມະນຸດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານເຈີເຣມີ ລໍເຣັນສ໌ (Jeremy Laurence) ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ຢູ່ນະຄອນເຈນີວາ.

ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ພວກເຮົາຮຽກຮ້ອງຕໍ່ອຳນາດການປົກຄອງໃຫ້ຮັບຟັງຄຳຮຽກ ຮ້ອງຂອງປະຊາຊົນເພື່ອ ຄວາມສະເໝີພາບ ກຽດສັກສີ ແລະສິດທິ ແທນທີ່ຈະໃຊ້ກຳລັງທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ ຫຼື ບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນ ເພື່ອປາບປາມການປະທ້ວງຕ່າງໆ.” ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ການຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບ ສຳລັບການລະເມີດສິດທິມະ ນຸດຢ່າງຈະແຈ້ງຢູ່ໃນອີຣ່ານ ຍັງຄົງມີຢູ່ເລື້ອຍໆ ແລະເປັນສ່ວນປະກອບທີ່ເຮັດໃຫ້ມີການຮ້ອງທຸກເພີ້ມຂຶ້ນນັບມື້.”

ເຕຫະຣານ ໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ພວກສັດຕູຕ່າງປະເທດ ແລະພວກສາຍລັບຂອງເຂົາ ສຳລັບການຊຸກຍູ້ຊ່ອຍເຫຼືອການປະທ້ວງ ອັນເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງການທ້າທາຍ ທີ່ແຮງທີ່ສຸດຕໍ່ການນຳອິສລາມຂອງປະເທດນີ້ນັບຕັ້ງແຕ່ການປະຕິວັດໃນປີ 1979.

ທີມບານເຕະຂອງອີຣ່ານ ໃນການສະແດງອອກເຖິງການສະໜັບສະໜຸນແກ່ພວກເດີນຂະບວນປະທ້ວງ ກໍໄດ້ປະຕິເສດບໍ່ຮ້ອງເພງຊາດຂອງປະເທດຕົນ ຢູ່ທີ່ການ​ພິ​ທີ​ເປີດຄູ່ທຳອິດ ໃນການແຂ່ງຂັນບານໂລກ ຫຼື World Cup ​ຢູ່ປະເທດ ກາຕາ ເມື່ອວັນຈັນຜ່ານມານີ້.

ການປະທ້ວງໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນບໍ່ດົນ ຫຼັງຈາກມີການເສຍຊີວິດຂອງນາງມາຊາ ອາມີນີ ໃນກາງເດືອນກັນຍາ ຊຶ່ງທາງການຂອງອີຣ່ານ ໄດ້ອ້າງເຖິງສາເຫດມາຈາກຫົວ ໃຈວາຍ. ນາງໄດ້ຖືກຄວບຄຸມໂຕໃນຂໍ້ຫາບໍ່ຄຸມຜົມຂອງນາງຢ່າງຖືກຕ້ອງດ້ວຍຜ້າຮີຈາບ (hijab). ຄອບຄົວຂອງນາງອາມີນີ ກ່າວວ່າ ນາງບໍ່ມີປະຫວັດຂອງບັນຫາດ້ານຫົວໃຈເລີຍ.

ໃນທ້າຍອາທິດນີ້ ສະພາດ້ານສິດທິມະນຸດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນນະຄອນເຈນີວາ ກຳລັງຈັດການອະພິປາຍກ່ຽວກັບການປະທ້ວງ ທີ່ບັນດາຜູ້ເຫັນເຫດການ ແລະພວກຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ແມ່ນຄາດກັນວ່າ ຈະເຂົ້າຮ່ວມນຳ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ

ລາຍການກະຈາຍສຽງຂອງວີໂອເອ ລາວ ຜ່ານໂທລະພາບ

ລາຍການວິ​ທະ​ຍຸ-ໂທ​ລະ​ພາບ ວີໂອເອ ລາວ
Embed
ລາຍການວິ​ທະ​ຍຸ-ໂທ​ລະ​ພາບ ວີໂອເອ ລາວ

No live streaming currently available

0:00 0:00 Live

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG