ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ກ່າວຕ້ອງຕິອີຣ່ານ ໃນການໂຈມຕີທີ່ໜັກຂຶ້ນເລື້ອຍໆຂອງສາທາລະນະລັດອິສລາມ ຕໍ່ການປະທ້ວງທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຍ້ອນການເສຍຊີວິດຂອງແມ່ຍິງຊາວເຄີດ ອາຍຸ 22 ປີ ໃນລະຫວ່າງການຄວບຄຸມໂຕໂດຍຕຳຫຼວດສິນທຳຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ.
ປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່າ 300 ຄົນ ທີ່ລວມທັງພວກເດັກນ້ອຍປະມານ 40 ຄົນ ໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ ໃນລະຫວ່າງການປະທ້ວງໄລຍະສອງເດືອນ ສ່ວນຫຼາຍໃນການປະທະກັນ ຢູ່ຕາມຖະໜົນຫົນທາງ ທົ່ວປະເທດ. ອີຣ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ສະມາຊິກກອງກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ 46 ຄົນ ກໍໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ ແຕ່ລັດຖະບານບໍ່ໄດ້ສະໜອງເລື້ອງລາວເຫດການຂອງຈຳນວນຜູ້ທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດນັ້ນ.
“ຫົວໜ້າສິດທິມະນຸດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານໂວລເກີ ເທີຣຄ໌ (Volker Tuerk) ກ່າວວ່າ ຈຳນວນຂອງການເສຍຊີວິດຈາກການປະທ້ວງຢູ່ໃນອີຣ່ານ ເພີ້ມຂຶ້ນນັບມື້ ລວມທັງພວກເດັກນ້ອຍສອງຄົນ ໃນທ້າຍອາທິດແລ້ວນີ້ ແລະການຕອບໂຕ້ທີ່ໜັກຂຶ້ນເລື້ອຍໆໂດຍກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ ຊຶ່ງໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງ ຂັ້ນວິກິດຂອງສະຖານະການໃນປະເທດ” ໂຄສົກປະຈຳຫ້ອງການສິດທິມະນຸດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານເຈີເຣມີ ລໍເຣັນສ໌ (Jeremy Laurence) ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ຢູ່ນະຄອນເຈນີວາ.
ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ພວກເຮົາຮຽກຮ້ອງຕໍ່ອຳນາດການປົກຄອງໃຫ້ຮັບຟັງຄຳຮຽກ ຮ້ອງຂອງປະຊາຊົນເພື່ອ ຄວາມສະເໝີພາບ ກຽດສັກສີ ແລະສິດທິ ແທນທີ່ຈະໃຊ້ກຳລັງທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ ຫຼື ບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນ ເພື່ອປາບປາມການປະທ້ວງຕ່າງໆ.” ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ການຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບ ສຳລັບການລະເມີດສິດທິມະ ນຸດຢ່າງຈະແຈ້ງຢູ່ໃນອີຣ່ານ ຍັງຄົງມີຢູ່ເລື້ອຍໆ ແລະເປັນສ່ວນປະກອບທີ່ເຮັດໃຫ້ມີການຮ້ອງທຸກເພີ້ມຂຶ້ນນັບມື້.”
ເຕຫະຣານ ໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ພວກສັດຕູຕ່າງປະເທດ ແລະພວກສາຍລັບຂອງເຂົາ ສຳລັບການຊຸກຍູ້ຊ່ອຍເຫຼືອການປະທ້ວງ ອັນເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງການທ້າທາຍ ທີ່ແຮງທີ່ສຸດຕໍ່ການນຳອິສລາມຂອງປະເທດນີ້ນັບຕັ້ງແຕ່ການປະຕິວັດໃນປີ 1979.
ທີມບານເຕະຂອງອີຣ່ານ ໃນການສະແດງອອກເຖິງການສະໜັບສະໜຸນແກ່ພວກເດີນຂະບວນປະທ້ວງ ກໍໄດ້ປະຕິເສດບໍ່ຮ້ອງເພງຊາດຂອງປະເທດຕົນ ຢູ່ທີ່ການພິທີເປີດຄູ່ທຳອິດ ໃນການແຂ່ງຂັນບານໂລກ ຫຼື World Cup ຢູ່ປະເທດ ກາຕາ ເມື່ອວັນຈັນຜ່ານມານີ້.
ການປະທ້ວງໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນບໍ່ດົນ ຫຼັງຈາກມີການເສຍຊີວິດຂອງນາງມາຊາ ອາມີນີ ໃນກາງເດືອນກັນຍາ ຊຶ່ງທາງການຂອງອີຣ່ານ ໄດ້ອ້າງເຖິງສາເຫດມາຈາກຫົວ ໃຈວາຍ. ນາງໄດ້ຖືກຄວບຄຸມໂຕໃນຂໍ້ຫາບໍ່ຄຸມຜົມຂອງນາງຢ່າງຖືກຕ້ອງດ້ວຍຜ້າຮີຈາບ (hijab). ຄອບຄົວຂອງນາງອາມີນີ ກ່າວວ່າ ນາງບໍ່ມີປະຫວັດຂອງບັນຫາດ້ານຫົວໃຈເລີຍ.
ໃນທ້າຍອາທິດນີ້ ສະພາດ້ານສິດທິມະນຸດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນນະຄອນເຈນີວາ ກຳລັງຈັດການອະພິປາຍກ່ຽວກັບການປະທ້ວງ ທີ່ບັນດາຜູ້ເຫັນເຫດການ ແລະພວກຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ແມ່ນຄາດກັນວ່າ ຈະເຂົ້າຮ່ວມນຳ.