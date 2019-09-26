ບັນດາຜູ້ນຳໂລກທີ່ພາກັນປະຊຸມຢູ່ທີ່ສະມັດຊາໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃນນະຄອນນິວຢອກ ມີທ່າທາງວ່າຈະໄດ້ຮັບຟັງກ່ຽວກັບຂໍ້ຂັດແຍ້ງລະຫວ່າງອິສຣາແອລ ແລະປາແລັສໄຕນ໌ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງທັງສອງຝ່າຍໄດ້ເຖິງຜຽນຂອງຕົນຂຶ້ນກ່າວຄຳປາໄສຢູ່ໃນກອງປະຊຸມປະຈຳປີຄັ້ງນີ້.
ທ່ານ ມາມຸດ ແອບບາສ, ປະທານາທິບໍດີຂອງປາແລັສໄຕນ໌ ມີກຳນົດທີ່ຈະຂຶ້ນກ່າວຄຳປາໄສຂອງທ່ານໃນຕອນເຊົ້າມື້ນີ້. ສ່ວນທ່ານ ເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງອິສຣາແອລ ແມ່ນຢູ່ໃນປະເທດຂອງຕົນ ພະຍາຍາມທີ່ຈະສ້າງຕັ້ງລັດຖະບານຂຶ້ນ ພາຍຫລັງທີ່ມີການເລືອກຕັ້ງໃນອາທິດແລ້ວນີ້, ສະນັ້ນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດອິສຣາແອລ, ທ່ານ ຄາດສ໌ ຈະຂຶ້ນກ່າວຄຳປາໄສໃນຕອນບ່າຍມື້ນີ້ ຢູ່ທີ່ອົງການສະຫະປຊາຊາດ.
ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ ກ່ຽວກັບການຖອນຕົວອອກຈາກສະຫະພາບຢູໂຣບ ຂອງອັງກິດກໍອາດຈະເປັນຫົວຂໍ້ທີ່ປະທານສະພາອີຢູ, ທ່ານ ດໍໂນລ ທັສຄ໌ ມີແຜນທີ່ຈະນຳຂຶ້ນໄປກ່າວເຊັ່ນກັນ. ທ່ານບໍຣິສ ຈອນສັນ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງອັງກິດບໍ່ໄດ້ກ່າວກ່ຽວກັບການຖອນຕົວອອກຈາກອີຢູ ຫລື ເບຣັກສ໌ຊິດແຕ່ຢ່າງໃດ ຢູ່ໃນຄຳປາໄສຂອງເພິ່ນໃນອາທິດນີ້, ແລະຕ້ອງໄດ້ຮັບມືກັບແຮງດັນມາຈາກສານສູງສຸດຂອງອັງກິດ ທີ່ຕັດສິນວ່າ ການຕັດສິນໃຈຂອງທ່ານ ທີ່ໄດ້ງົດການທຳງານຂອງສະພາໄວ້ນັ້ນ ເປັນເລື້ອງທີ່ຜິດກົດໝາຍ.
ໃນວັນພຸດວານນີ້ ຢູ່ທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງຄຳປາໄສຂອງປະທານາທິບໍດີຂອງອີຣ່ານ, ທ່ານ ຮາສຊານ ຣູຮານີ ທີ່ບອກໃຫ້ບັນດາຜູ້ນຳຂອງໂລກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຈະບໍ່ມີການເຈລະຈາກັນກັບສະຫະລັດ ຕາບໃດການລົງໂທດທາງເສດຖະກິດຫາກຍັງມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຢູ່.
“ມີຕອນນຶ່ງພວກເຮົາເຄີຍໄດ້ທຳການເຈລະຈາຢູ່ພາຍໃຕ້ການລົງໂທດມາແລ້ວ. ພວກເຮົາຈະບໍ່ເຮັດແນວນັ້ນອີກຕໍ່ໄປ. ງົດການລົງໂທດໄວ້ກ່ອນ ແລະຫັນກັບເຂົ້າມາປະຕິບັດຂໍ້ຜູກມັດຂອງທ່ານ ເພື່ອຈະໃຫ້ມີການໂອ້ລົມກັນເປີດຂຶ້ນມາຄືນໄດ້ອີກ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານທີ່ກ່າວຢູ່ໃນສະມັດຊາໃຫຍ່ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ.
ສະຫະລັດໄດ້ວາງມາດຕະການລົງໂທດທີ່ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ອຸດສາຫະກຳນ້ຳມັນ ທີ່ສຳຄັນຂອງອີຣ່ານ ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ຖອນຕົວອອກຈາກຂໍ້ຕົກລົງປີ 2015 ທີ່ຈຳກັດໂຄງການນິວເຄລຍຂອງອີຣ່ານແລ້ວ. ລັດຖະບານທ່ານທຣຳເວົ້າວ່າຂໍ້ຕົກລົງ ລະຫວ່າງອີຣ່ານກັບບັນດາປະເທດມະຫາອຳນາດໃນໂລກດັ່ງກ່າວ ແມ່ນບໍ່ພຽງພໍທີ່ຈະຫ້າມເຕຫະຣ່ານ ບໍ່ໃຫ້ພັດທະນາອາວຸດນິວເຄລຍ ຫລືມີການປະພຶດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍແບບອື່ນໄດ້.
ນັບແຕ່ນັ້ນມາ ເຕຫະຣ່ານ ກໍໄດ້ເຮັດເກີນຂອບເຂດບາງຢ່າງທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຢູ່ໃນຂໍ້ຕົກລົງປີ 2015 ດັ່ງກ່າວ ໂດຍໃຫ້ເຫດຜົນວ່າປະເທດອື່ນທີ່ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຜູກມັດຂອງຕົນ ຢູ່ໃນຂໍ້ຕົກລົງນັ້ນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຮັບປະກັນວ່າຈະເຮັດໃຫ້ການລົງໂທດໄດ້ຮັບການຜ່ອນຜັນ.
“ໄດ້ນຶ່ງປີມາແລ້ວ ອີຣ່ານຍັງສືບຕໍ່ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຜູກມັດຂອງຕົນ ຢູ່ໃນສັນຍາ JCPOA”, ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານຣູຮານີ ທີ່ໝາຍເຖິງຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍໂດຍ ເວົ້າຊື່ຫຍໍ້ຂອງມັນ. ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ພວກເຮົາໃຫ້ໂອກາດແກ່ຢູໂຣບໃຫ້ປະ ຕິບັດຕາມຂໍ້ຜູກມັດຂອງຕົນ 11 ຂໍ້ ເພື່ອເປັນການທົດແທນໃຫ້ແກ່ການຖອນຕົວອອກຂອງສະຫະລັດ. ແຕ່ວ່າ ໜ້າເສຍໃຈ, ພວກເຮົາໄດ້ຍິນແຕ່ຄຳເວົ້າທີ່ຈົບງາມ ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ໄດ້ເຫັນການເອົາມາດຕະການ ທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ແຕ່ຢ່າງໃດ ເລີຍ.