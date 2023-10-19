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ທີມນັກກວດກາຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກວດສອບປາ ໃກ້ກັບບໍລິເວນໂຮງໄຟຟ້າຟູກູຊິມະ

ທີມນັກຊ່ຽວຊານຈາກອົງການປະລະມະນູສາກົນ ພ້ອມດ້ວຍນັກວິທະຍາສາດຈາກ ຈີນ, ເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະການາດາ ສັງເກດເບິ່ງກະຕ່າປາ ທີ່ເອົາມາເປັນຕົວຢ່າງ ຢູ່ທ່າກໍາປັ່ນ Hisanohama ໃນເມືອງ Iwaki, ແຂວງຟູກູຊິມາ ຂອງຍີ່ປຸ່ນ, ວັນທີ 19 ຕຸລາ 2023.

ບັນ​ດາ​ນັກກວດກາຂອງ​ອົງການ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ ​ໄດ້​ເອົາ​ຕົວຢ່າງ​ຈາກ​ຕະຫຼາດ​ປາໃກ້​ກັບ​ໂຮງ​ໄຟຟ້າ​ນິວ​ເຄລຍຟູກູຊິມະ ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ມື້​ນີ້ ຫລັງ​ຈາກ​ໄດ້​ປ່ອຍ​ນ້ຳ​ເປື້ອນ​ອອກ​ຈາກ​ສະຖານ​ທີ່​ເປ່ເພດັ່ງກ່າວ ​ໃນ​ເດືອນ​ສິງຫາທີ່ຜ່ານມາ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການ AFP.

ຈີນ ​ແລະ ຣັດ​ເຊຍ ​ໄດ້​ຫ້າມ​ບໍ່​ໃຫ້​ນຳ​ເຂົ້າ​ອາ​ຫານ​ທະ​ເລຍີ່​ປຸ່ນ ​ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່ເລີ້ມມີ​ການປ່ອຍ​ນໍ້າເປື້ອນເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ ແຕ່​ ຍີ່​ປຸ່ນ ​ກ່າວ​ວ່າ ​ມັນ​ປອດ​ໄພ, ເຊິ່ງເປັນ​ທັດ​ສະ​ນະ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບສະ​ຫນັບ​ສະ​ຫນູນໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ ​ໂດຍ​ອົງ​ການ​ພະ​ລັງ​ງານ​ປະ​ລະ​ມາ​ນູ​ສາ​ກົນ ຫຼື IAEA.

ນໍ້າຈຳ​ນວນ​ນຶ່ງຈາກອ່າງທີ່​ເທົ່າ​ກັບ​ສະລອຍນ້ຳກິ​ລາໂອລິມປິກປະມານ 540 ສະ ໄດ້ຖືກເກັບກຳ ນັບຕັ້ງແຕ່ຄື້ນສຸນາມິເຮັດໃຫ້ເຕົາປະຕິກອນຢູ່ໂຮງໄຟຟ້ານິວ ເຄລຍ ຟູກູຊິມາ-ໄດອິຈິ 3 ໜ່ວຍພັງລົງມາໃນປີ 2011, ເຊິ່ງເປັນນຶ່ງໃນໄພພິ ບັດນິວເຄລຍທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດໃນໂລກ.

ຍີ່ປຸ່ນກ່າວວ່າ ນ້ຳໄດ້ຖືກກັ່ນຕອງໂດຍເທັກໂນໂລຈີພິເສດວັດ​ຖຸສານກຳມັນຕະ ພາບລັງສີພິ​ເສດ ALPS ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ, ຍົກເວັ້ນສານ ທຣິທຽມ (tritium) ແລະ ປົນ​ໃຫ້​ຈາກ​ລົງ​ດ້ວຍກັບນ້ຳທະເລ.

ຍີ່ປຸ່ນກ່າວວ່າ ການທົດລອງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ລະດັບສານທຣິທຽມ ແມ່ນຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ປອດໄພ.

ທີມງານຂອງອົງ​ການ​ພະ​ລັງ​ງານ​ປະ​ລະ​ມາ​ນູ​ສາ​ກົນ (IAEA) ທີ່​ປະ​ກອບ​ດ້ວຍ​ນັກ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ຈາກ​ ຈີນ, ເກົາ​ຫຼີ​ໃຕ້ ແລະ ກາ​ນາ​ດາ ໄດ້​ເກັບ​ກໍາ​ຕົວ​ຢ່າງ​ປາ, ນໍ້າ ແລະ ​ຕະ​ກອນ​ຕົກ​ຄ້າງ​ໃນ​ອາ​ທິດ​ນີ້ ​ເພື່ອ​ຢືນຢັນ​ການ​ຄົ້ນ​ພົບ​ໃນ​ຍີ່​ປຸ່ນ.

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