ທີມນັກກວດກາຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກວດສອບປາ ໃກ້ກັບບໍລິເວນໂຮງໄຟຟ້າຟູກູຊິມະ

ບັນດານັກກວດກາຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ເອົາຕົວຢ່າງຈາກຕະຫຼາດປາໃກ້ກັບໂຮງໄຟຟ້ານິວເຄລຍຟູກູຊິມະ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ຫລັງຈາກໄດ້ປ່ອຍນ້ຳເປື້ອນອອກຈາກສະຖານທີ່ເປ່ເພດັ່ງກ່າວ ໃນເດືອນສິງຫາທີ່ຜ່ານມາ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການ AFP.
ຈີນ ແລະ ຣັດເຊຍ ໄດ້ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ນຳເຂົ້າອາຫານທະເລຍີ່ປຸ່ນ ນັບຕັ້ງແຕ່ເລີ້ມມີການປ່ອຍນໍ້າເປື້ອນເປັນຕົ້ນມາ ແຕ່ ຍີ່ປຸ່ນ ກ່າວວ່າ ມັນປອດໄພ, ເຊິ່ງເປັນທັດສະນະທີ່ໄດ້ຮັບສະຫນັບສະຫນູນໃນປັດຈຸບັນ ໂດຍອົງການພະລັງງານປະລະມານູສາກົນ ຫຼື IAEA.
ນໍ້າຈຳນວນນຶ່ງຈາກອ່າງທີ່ເທົ່າກັບສະລອຍນ້ຳກິລາໂອລິມປິກປະມານ 540 ສະ ໄດ້ຖືກເກັບກຳ ນັບຕັ້ງແຕ່ຄື້ນສຸນາມິເຮັດໃຫ້ເຕົາປະຕິກອນຢູ່ໂຮງໄຟຟ້ານິວ ເຄລຍ ຟູກູຊິມາ-ໄດອິຈິ 3 ໜ່ວຍພັງລົງມາໃນປີ 2011, ເຊິ່ງເປັນນຶ່ງໃນໄພພິ ບັດນິວເຄລຍທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດໃນໂລກ.
ຍີ່ປຸ່ນກ່າວວ່າ ນ້ຳໄດ້ຖືກກັ່ນຕອງໂດຍເທັກໂນໂລຈີພິເສດວັດຖຸສານກຳມັນຕະ ພາບລັງສີພິເສດ ALPS ຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຍົກເວັ້ນສານ ທຣິທຽມ (tritium) ແລະ ປົນໃຫ້ຈາກລົງດ້ວຍກັບນ້ຳທະເລ.
ຍີ່ປຸ່ນກ່າວວ່າ ການທົດລອງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ລະດັບສານທຣິທຽມ ແມ່ນຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ປອດໄພ.
ທີມງານຂອງອົງການພະລັງງານປະລະມານູສາກົນ (IAEA) ທີ່ປະກອບດ້ວຍນັກວິທະຍາສາດຈາກ ຈີນ, ເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະ ການາດາ ໄດ້ເກັບກໍາຕົວຢ່າງປາ, ນໍ້າ ແລະ ຕະກອນຕົກຄ້າງໃນອາທິດນີ້ ເພື່ອຢືນຢັນການຄົ້ນພົບໃນຍີ່ປຸ່ນ.