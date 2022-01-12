ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ຮ້ອງຂໍເງິນຊ່ວຍເຫລືອ 5 ຕື້ໂດລາທີ່ຫຼາຍເປັນປະຫວັດການເທົ່າທີ່ເຄີຍມີມາ ເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານມະນຸດສະທຳທີ່ຈະຊ່ວຍກອບກູ້ຊີວິດ ຂອງປະຊາຊົນ 28 ລ້ານຄົນຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ ແລະໃນ 5 ປະເທດເພື່ອນບ້ານທີ່ເຂົາເຈົ້າໄປຫລົບໄພຢູ່ນັ້ນ ໃນປີນີ້. Lisa Schlein ນັກຂ່າວຂອງວີໂອເອ ມີລາຍງານເລື້ອງນີ້ ມາຈາກນະຄອນເຈນີວາ ຊຶ່ງບົວສະຫວັນຈະນຳມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ກອງທຶນທີ່ໃຫຍ່ຫລວງໃນຈຳນວນ 4.4 ຕື້ໂດລາ ຈະສະຫນອງການບັນເທົາທຸກທີ່ສໍາຄັນໃຫ້ແກ່ 22 ລ້ານຄົນ ຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ, ຊຶ່ງເກືອບເທົ່າກັບເຄິ່ງນຶ່ງ ຂອງພົນລະເມືອງທັງໝົດຂອງປະເທດນັ້ນ. ນີ້ແມ່ນການຮ້ອງຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ປະເທດດຽວ - ແຕ່ວ່າ ຂະໜາດນັ້ນ ຄວາມຕ້ອງການຂອງປະເທດນີ້ ກໍຍັງມີຢູ່ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເຕືອນວ່າ ອັຟການິສຖານກຳລັງກາຍເປັນບ່ອນທີ່ມີວິກິດການດ້ານມະນຸດສະທຳທີ່ຮ້າຍແຮງ, ເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວທີ່ສຸດໃນໂລກ. ອົງການນີ້ເວົ້າວ່າ ເຄິ່ງນຶ່ງຂອງພົນລະເມືອງອັຟການິສຖານກໍາລັງປະເຊີນກັບຄວາມ ອຶດຫິວຢ່າງຮ້າຍແຮງ, ຫຼາຍກວ່າເກົ້າລ້ານຄົນໄດ້ຖືກຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານໄປຢູ່ແຫ່ງອື່ນພາຍໃນປະເທດ, ແລະເດັກນ້ອຍຫຼາຍລ້ານຄົນ ໄດ້ອອກໂຮງຮຽນໄປ.
ທ່ານມາຕິນ ກຣິຟຟິດສ໌ (Martin Griffiths) ຮອງເລຂາທິການໃຫຍ່ ຂອງອົງ ການສະຫະປະຊາຊາດ ຮັບຜິດຊອບວຽກງານມະນຸດສະທໍາກ່າວວ່າ ຊາວກະສິ ກອນແລະພວກສັດລ້ຽງກໍາລັງຕໍ່ສູ້ກັບໄພແຫ້ງແລ້ງທີ່ຮຸນແຮງທີ່ສຸດໃນຮອບຫຼາຍ ສິບປີຜ່ານມາ. ທ່ານກ່າວວ່າ ປະຊາຊົນຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ ເພື່ອຈະສູ້ທົນກັບຜົນກະທົບ ຂອງຄວາມຂັດແຍ້ງກັນທີ່ມີມາຫຼາຍປີ ແລະເສດຖະກິດ ທີ່ແຕກສະຫລາຍຂອງປະເທດນັ້ນໄດ້.
ທ່ານກຣິຟຟິດສ໌ (GRIFFITHS) ກ່າວດັ່ງນີ້:
“ມີເດັກນ້ອຍຕ່ຳກວ່າ 5 ປີ ຫລາຍເຖິງນຶ່ງລ້ານຄົນທີ່ຈະຕ້ອງທົນທຸກຕໍ່ການຂາດ ສານອາຫານທີ່ຮຸນແຮງ ແລະໜັກໜ່ວງທີ່ສຸດ ຖ້າພວກເຮົາບໍ່ເອົາການຊ່ວຍເຫຼືອ ໄປໃຫ້ພວກເຂົາ. ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ເອົາອາຫານ ໄປໃຫ້ຄອບຄົວທີ່ພວກເຂົາອາໄສຢູ່ນຳ. ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ເອົາແກ່ນພັນພືດໄປໃຫ້ຊາວກະສິກອນທີ່ເຂົາເຈົ້າກຳລັງໄຖນາຢູ່. ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ເອົາການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບໄປໃຫ້ຄລີນິກໃນບ່ອນທີ່ເຂົາເຈົ້າອາໄສຢູ່ໃນທົ່ວປະເທດ. ແລະພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ ເອົາການບໍລິການໃນການປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພໄປໃຫ້ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການກັບຄືນ ໄປບ້ານເຮືອນ."
ອັຟການິສຖານກຳລັງປະເຊີນໜ້າກັບບັນຫາອັນໃຫຍ່ຫລວງຂອງການອົບພະຍົບຢູ່ພາຍໃນ ແລະພາຍນອກປະເທດ. ຫລາຍກວ່າ 9 ລ້ານຄົນຖືກອົບພະຍົບຢູ່ພາຍໃນປະເທດ - ປະມານ 1/3 ຂອງຄົນຈຳນວນນັ້ນແມ່ນຕ້ອງໄດ້ອົບພະຍົບຍ້ອນການຂັດແຍ້ງກັນ. ມີຊາວອົບພະຍົບອັຟການິສຖານຫຼາຍກວ່າ 6 ລ້ານຄົນ ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນປະເທດໃກ້ຄຽງ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢູ່ໃນປາກິສຖານ ແລະ ອີຣ່ານ.
ຂ້າຫລວງໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດດ້ານອົບພະຍົບ, ທ່ານຟີລິບໂປ ແກຣນດີ (Filippo Grandi) ກ່າວວ່າ ມັນເປັນເລື້ອງຮີບດ່ວນທີ່ຕ້ອງໄດ້ຊ່ວຍຮັກສາເສດຖະກິດແລະການບໍລິການສາທາລະນະຂອງອັຟການິສຖານໄວ້ ເພື່ອ ສະກັດກັ້ນການອົບພະຍົບຂະໜາດໃຫຍ່ອີກ.
ທ່ານກ່າວດັ່ງນີ້:
“ຖ້າປະເທດພັງທະລາຍລົງ, ມັນແຕກຂຶ້ນຢູ່ພາຍໃນ, ພວກເຮົາໄດ້ເວົ້າມາຫລາຍເທື່ອແລ້ວ—ແຕ່ມັນກໍສົມຄວນຈະເວົ້າຢ້ຳຄືນອີກ, ແລ້ວພວກເຮົາກໍອາດຈະໄດ້ ເຫັນການຫລັ່ງໄຫລຂອງຜູ້ຄົນ ອອກປະເທດໃນຈຳນວນທີ່ສູງກວ່ານີ້ຫລາຍ. ບັນຫາສໍາຄັນຢູ່ໃນນີ້ ກໍຄືການຫັນປ່ຽນການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານຢູ່ພາຍໃນຂະຫນາດ ໃຫຍ່ອັນນີ້ - ອາດຈະເປັນຈຳນວນທີ່ຫລາຍທີ່ສຸດໃນໂລກໃນໂລກເມື່ອເວົ້າເຖິງຕົວເລກ -ແລະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມັນກາຍເປັນການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານໄປນອກປະເທດໃນຂະຫນາດໃຫຍ່, ເຊິ່ງເປັນຄວາມສ່ຽງທີ່ໃຫຍ່ຫລວງໃນເວລານີ້."
ທ່ານແກຣນດີຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຄົມໂລກ ເຮັດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີໄພຫາຍຍະນະນີ້ເກີດຂຶ້ນ ຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ. ທ່ານກ່າວເຕືອນວ່າ ສິ່ງນີ້ຈະຜັກດັນໃຫ້ເກີດການອົບພະຍົບ ທັງຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ໃນທົ່ວຂົງເຂດນັ້ນເພີ້ມອີກ.
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກ່າວວ່າ ຕົນຕ້ອງການເງິນ 623 ລ້ານໂດລາເພື່ອເອົາມາຊ່ວຍເຫລືອຊາວອົບພະຍົບອັຟການິສຖານ 5 ລ້ານ 7 ແສນຄົນ ແລະປະຊາຄົມທີ່ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນປະເທດເພື່ອນບ້ານ. ກອງທຶນດັ່ງ ກ່າວຈະສະຫນອງການປົກປ້ອງ, ສຸຂະພາບ ແລະໂພຊະນາການ, ອາຫານ, ທີ່ພັກອາໄສ, ນ້ໍາ ແລະສຸຂາພິບານ, ການສຶກສາ, ແລະການບັນເທົາທຸກທີ່ ຈໍາເປັນອື່ນໆ ອີກ
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