ເລຂາທິການໃຫຍ່ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດເວົ້າວ່າ ການດໍາເນີນການແຕ່ຫົວ
ທີຂອງປະຊາຄົມສາກົນໄດ້ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ໄພອຶດຫິວຜ່ອນຄາຍລົງໄດ້ ແຕ່ວ່າຈໍານວນ
ປະຊາຊົນທີ່ຕ້ອງການ ການຊ່ວຍເຫລືອຍັງສືບຕໍ່ເພີ້ມຂຶ້ນຢູ່.
ໃນເດືອນກຸມພາຜ່ານມາ ທ່ານ António Guterres ໄດ້ເຕືອນວ່າ ມີປະຊາຊົນ 20
ລ້ານຄົນທີ່ປະເຊີນກັບຄວາມອຶດຫິວຢູ່ປະເທດຊູດານໃຕ້, ໂຊມາເລຍ, ພາກຕາເວັນ
ອອກສຽງເໜືອຂອງໄນຈີເຣຍ ແລະເຢເມນ ແລະທ່ານໄດ້ຮ້ອງຂໍເງິນຫລາຍ 5.6 ຕື້
ໂດລາ ໃນປີ 2017 ນີ້ ເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອພວກເຂົາເຈົ້າ.
ທ່ານ Guterres ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນກອງປະຊຸມສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງອົງການສະຫະ
ປະຊາຊາດ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ກ່ຽວກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວວ່າ "ເຖິງແມ່ນວ່າ ພວກເຮົາ
ຈະມີຄວາມສໍາເລັດໃນການລະງັບໄພອຶດຫິວບໍ່ໃຫ້ເພີ້ມຂຶ້ນໄດ້ ແຕ່ພວກເຮົາກໍຍັງບໍ່
ທັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມ ທຸກທໍລະມານ ຈາກການອຶດຫິວຢຸດຕິລົງໄດ້ເທື່ອ."
ທ່ານກ່າວອີກວ່າ ໃນຂະນະທີ່ປະຊາຄົມສາກົນໄດ້ມີການຕອບສະໜອງຢ່າງວ່ອງໄວ
ແລະເກືອບຮອດ 70 ເປີເຊັນຂອງຈໍານວນທຶນທີ່ໄດ້ຂໍໄປນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ຮັບແລ້ວກໍຕາມ
ແຕ່ການບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງພວກອຶດຫິວ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການແຈກຢາຍການຊ່ວຍເຫລືອ
ຖືກກີດກັນໄວ້.
ຫົວໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດເວົ້າອີກວ່າ "ໃນໄລຍະ9 ເດືອນຜ່ານມາ ຄວາມ
ຕ້ອງການ ການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານມະນຸດສະທໍາໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນຢູ່ໃນສີ່ຂົງເຂດດັ່ງກ່າວນີ້."
ທ່ານ Guterres ເວົ້າວ່າ ຄວາມຂັດແຍ້ງກັນເປັນແຮງຜັກດັນຕົ້ນຕໍທີ່ພາໃຫ້ມີວິກິດ
ການດ້ານອາຫານນີ້.
ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວອີກວ່າ "ຕາບໃດທີ່ຄວາມຂັດແຍ້ງເຫລົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ແລະ
ການພັດທະນາບໍ່ໄດ້ປັກຮາກຖານຢູ່ຂົງເຂດນັ້ນ, ປະຊາຄົມ ແລະທັງໝົດຂົງເຂດຍັງ
ຈະສືບຕໍ່ຖືກທໍາລາຍໂດຍໄພອຶດຫິວ ແລະຄວາມທຸກທໍລະມານ.”
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເວົ້າວ່າ ພຽງແຕ່ຢູ່ຊູດານໃຕ້ເທົ່ານັ້ນ, ຈໍານວນປະຊາຊົນ
ທີ່ຮູ້ສຶກວ່າມີຄວາມອຶດຫິວອາຫານຢ່າງໜັກໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນ ນຶ່ງລ້ານຄົນໃນປີນີ້ ຊຶ່ງເຮັດ
ໃຫ້ມີຄົນອຶດຫິວຢູ່ໃນປະເທດນັ້ນເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 6 ລ້ານຄົນ. ຢູ່ໃນເຂດພາກຕາເວັນ
ອອກສຽງເໜືອ ຂອງໄນຈີເຣຍ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກກຸ່ມ Boko Haram ແມ່ນມີ
ປະຊາຊົນ 8.5 ລ້ານຄົນທີ່ຕ້ອງ ການການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານມະນຸດສະທໍາ.
ສ່ວນຢູ່ໂຊມາເລຍ ທີ່ປະສົບກັບໄພແຫ້ງແລ້ງ ແລະການຂາດສະຖຽນລະພາບກາຍ
ເປັນອຸບປະສັກນັ້ນ ມີປະຊາຊົນຫລາຍກວ່າ 6 ລ້ານຄົນ ທີ່ກາງຕໍ່ອາໄສການຊ່ວຍ
ເຫລືອເພື່ອດໍາລົງຊີວິດຢູ່ລອດໄດ້. ແລະ ຢູ່ເຢເມນທີ່ຖືກທໍາລາຍດ້ວຍການຂັດແຍ້ງ
ກັນນັ້ນ ປະຊາຊົນ 17 ລ້ານຄົນທີ່ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ແບບເລື່ອນລອຍ ແມ່ນປະສົບ
ກັບການບໍ່ມີອາຫານກິນຢ່າງໝັ້ນຄົງ.
ໄພອຶດຫິວຍັງໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດການແຜ່ລະບາດຂອງໂຣກອະຫິວາ, ໄຂ້ມາເລເຣຍ ແລະ
ໂຣກໄຂ້ອອກຕຸ່ມ ຊຶ່ງເພີ້ມຄວາມຮ້າຍແຮງ ໃສ່ວິກິດການໃນການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ແລະອົບພະຍົບຢູ່ ໃນທົ່ວໂລກ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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