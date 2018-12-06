ສະມັດຊາໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດມີກຳນົດທີ່ຈະລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງ
ເອົາມະຕິ ທີ່ສະຫະລັດເປັນຜູ້ສະເໜີ ຢ່າງເປັນປະຫວັດການ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ຊຶ່ງ
ປະນາມການໂຈມຕີຂອງກຸ່ມຮາມາສ ໂດຍໃຊ້ຈະຫລວດຍິງເຂົ້າໄປໃສ່ອິສຣາແອລ
ນັ້ນ.
ການລົງຄະແນນສຽງຄັ້ງນີ້ ຈະເປັນເທື່ອທຳອິດທີ່ສະມັດຊາໃຫຍ່ ຈະມີການປ່ອນບັດ
ທີ່ສຳຄັນຫລາຍ ກ່ຽວກັບກຸ່ມຮາມາສ- ກຸ່ມນັກຕໍ່ສູ້ຫົວຮຸນແຮງທີ່ຄອບຄອງເຂດກາຊາ
ຢູ່ນັ້ນ.
ຊາວປາແລສຕາຍນ໌ພາກັນຫາທາງທີ່ຈະດັດແກ້ມັດຕິດັ່ງກ່າວ ໂດຍການເອົາຄຳເວົ້າ
ທີ່ໝາຍເຖິງມັດຕິເກົ່າ ທີ່ຕຳໜິການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງອິສຣາແອລ ສອດເຂົ້າໄປໃສ່
ໃນນັ້ນ.
ແຕ່ວ່າເພື່ອຈະໃຫ້ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກສະມາຊິກທີ່ເປັນປະເທດຢູໂຣບ 28
ປະເທດຄືນນັ້ນ ສະຫະລັດຈະຍິນດີທີ່ຈະເອີ່ຍເຖິງ "ມະຕິຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງອົງ
ການສະຫະປະຊາຊາດ" ໂດຍປາສະຈາກການກ່າວເຖິງມະຕິອັນໃດແທ້.
ຮ່າງມະຕິດັ່ງກ່າວ “ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກຸ່ມຮາມາສ ແລະນັກເຄື່ອນໄຫວທີ່ເປັນນັກຕໍ່ສູ້ຫົວຮຸນ
ແຮງ ຊຶ່ງລວມທັງພວກຈີຮາດທີ່ເປັນຊາວປາແລສຕາຍ໌ນັບຖືສາດສະໜາອິສລາມນັ້ນ
ໃຫ້ຍຸຕິການເຄື່ອນໄຫວ, ລວມທັງການໃຊ້ອຸປະກອນວາງເພີງທີ່ສົ່ງໄປທາງອາກາດນັ້ນ
ອີກດ້ວຍ.
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດອິສຣາແອລ ປະຈຳອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ທ່ານ ແດນນີ
ດານອນ (Danny Danon) ໄດ້ທຳນາຍໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ມະຕິດັ່ງກ່າວຈະໄດ້ຮັບ
ການຮັບຮອງເອົາ.
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