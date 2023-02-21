ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ສະຫະປະຊາຊາດ ຈະລົງຄະແນນສຽງ ກ່ຽວກັບຍັດຕິ ການຊຸກຍູ້ສັນຕິພາບ ທີ່ຍືນຍົງ ໃນຢູເຄຣນ

ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ຈະລົງຄະແນນສຽງ ໃນອາທິດນີ້ ກ່ຽວກັບຍັດຕິທີ່ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມຮີບດ່ວນ ເພື່ອຫາທາງໃຫ້ມີສັນຕິພາບທີ່ຍືນຍົງຢູ່ໃນຢູເຄຣນ ນຶ່ງປີຫຼັງຈາກມົສກູ ໄດ້ບຸກລຸກປະເທດເພື່ອນບ້ານຂອງຕົນ.
ເອກກະສານ ທີ່ໄດ້ຮ່າງຂຶ້ນໂດຍຢູເຄຣນ ໃນການປຶກສາຫາລືກັບບັນດາພັນທະມິດ ແລະໄດ້ໂອ້ລົມກັບປະເທດທີ່ມີສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍ, ຈະຖືກນຳມາລົງຄະແນນສຽງໃນຕອນສຸດທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມສຸກເສີນພິເສດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ຈະເລີ້ມຂຶ້ນໃນຕອນບ່າຍວັນພຸດມື້ນີ້ ແລະຈະດຳເນີນໄປຈົນຮອດວັນພະຫັດ.
ມັນເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມຮີບດ່ວນເພື່ອຫາ “ສິ່ງທີ່ກວມລວມຮອບດ້ານ, ທີ່ເປັນທຳ ແລະສັນຕິພາບທີ່ຍືນຍົງ ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການຂອງກົດບັດສະຫະປະຊາຊາດ” ແລະຮຽກຮ້ອງຕໍ່ບັນດາສະມາຊິກຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ແລະອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ໃຫ້ສະໜັບສະໜຸນຄວາມພະຍາຍາມອັນນັ້ນ.
“ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ມັນໂດດເດັ່ນ ທີ່ມັນມີຄຳສັບກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການ ສັນຕິ ພາບຫຼາຍກວ່າຍັດຕິກ່ອນໜ້ານີ້ບາງຂໍ້” ນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າ ຂອງຜູ້ອຳນວຍການ ຂອງກຸ່ມວິກິດການສາກົນສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານຣີຊາດ ໂກວານ ທີ່ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ. ທ່ານກ່າວອີກວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ແທ້ຈິງແລ້ວ ເປັນການສະທ້ອນເຖິງບາງຢ່າງຂອງການຊຸກຍູ້ທີ່ມີຂຶ້ນຈາກພວກປະເທດໃນຊີກໃຕ້ຂອງໂລກ ເຊັ່ນ ບຣາຊີລ ແລະອາຟຣິກາໃຕ້ ເຊິ່ງເປັນການໂຕ້ແຍ້ງ ທີ່ມີຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຊອກຫາສັນຕິພາບໃນຮູບໃດຮູບນຶ່ງ.”
ຍັດຕິດັ່ງກ່າວຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຍຸຕິການສູ້ລົບກັນ ແລະໃຫ້ຣັດເຊຍຖອນກຳລັງທະຫານຂອງຕົນອອກຈາກດິນແດນຂອງຢູເຄຣນ “ພາຍໃນເຂດແດນທີ່ຮັບຮູ້ໂດຍນານາຊາດ” ໝາຍຄວາມວ່າ ລວມທັງດິນແດນທີ່ຣັດເຊຍອ້າງວ່າ ໄດ້ຜະນວກຫຼືປະກາດຮວມເອົານັ້ນ.
ນັກການທູດຂອງຢູໂຣບ ຜູ້ທີ່ຮູ້ດີກ່ຽວກັບການເຈລະຈາ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການເລືອກຂອງຄຳສັບຕ່າງໆ ເຊັ່ນ “ຍຸຕິການເປັນປໍລະປັກ” ແທນທີ່ຈະວ່າເປັນ “ການຢຸດຍິງ” - ໄດ້ຖືກນຳມາພິຈາລະນາ.
“ພວກເຮົາຮູ້ສຶກວ່າ ເງື່ອນໄຂແມ່ນອັນນຶ່ງທີ່ວ່າ ແທ້ຈິງແລ້ວ ແຂງແກ່ນກວ່າ” ນັກການທູດທ່ານນີ້ ໄດ້ກ່າວ. ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ຢຸດຍິງ ອາດເປັນການຊັກຈູງໃຫ້ມີການສູ້ລົບກັນທີ່ອຳນວຍໃຫ້ຝ່າຍນຶ່ງ ຈັດແຈງລວມຕົວຄືນໃໝ່ ແລະ ກຽມ ພ້ອມຕົນເອງສຳລັບການເຂັ່ນຂ້າອີກເທື່ອນຶ່ງ.”
ການຢຸດເປັນປໍລະປັກ ໝາຍເຖິງການຈັດແຈງແບບຖາວອນ ທີ່ເກີນໄປກວ່າພຽງແຕ່ສຽງສະຫງົບຂອງປືນເທົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງນັກການທູດໄດ້ກ່າວວ່າ ອາດວາງພື້ນ ຖານການທຳງານ ສຳລັບການແກ້ໄຂທາງດ້ານການທູດໃນທີ່ສຸດ.