ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ສປຊ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສົ່ງ ເດັກນ້ອຍ ແລະ ແມ່ ທີ່ເຊື່ອມໂຍງ ກັບ ກຸ່ມ IS ໄປສູນຜູ້ບໍ່ມີທີ່ຢູ່ອາໄສ

ບັນດານັກສືບສວນສອບສວນອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະເທດຕ່າງໆ
ສົ່ງເດັກນ້ອຍ ແລະ ຜູ້ເປັນແມ່ຫຼາຍພັນຄົນ ທີ່ກ່ຽວພັນກັບພວກນັກຮົບລັດອິສລາມ ໄປຝຶກ
ງານໃນສູນຜູ້ບໍ່ມີທີ່ຢູ່ອາໄສໃນເມືອງ ອາລ-ໂຮລ ຂອງ ຊີເຣຍ. ລີຊາ ສໄລນ໌ ມີລາຍງານ
ສຳລັບ ວີໂອເອ ຈາກນະຄອນ ເຈນີວາ ກ່ຽວກັບ ການເປີດເຜີຍລາຍງານສະບັບຫຼ້າສຸດ
ໂດຍຄະນະກຳມະການກວດສອບ ສະຫະປະຊາຊາດ ກ່ຽວກັບ ຊີເຣຍ ເຊິ່ງ ພຸດທະສອນ
ຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ປະຊາຊົນປະມານ 70,000 ຄົນ, ເຊິ່ງແມ່ນແມ່ຍິງ ແລະເດັກນ້ອຍອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 12 ປີ
ຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ, ແມ່ນກຳລັງມີສະພາບອ່ອນເພຍ ຢູ່ສູນ ອາລ-ໂຮລ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຫຼົບ
ໜີໄປທີ່ນັ້ນຫຼັງຈາກຖານທີ່ໝັ້ນຂອງພວກລັດອິສລາມໃນ ເມືອງ ແດ-ອາລ-ຊໍ ຖືກຍຶດ
ໂດຍພັນທະມິດສາກົນນຳໜ້າໂດຍ ສະຫະລັດ ແລະ ກອງກຳລັງປະຊາທິປະໄຕ ຊີເຣຍ
ນຳໜ້າໂດຍຊາວ ເຄີດ ຫຼື SDF.
ຄະນະກຳມະການກວດສອບ ສະຫະປະຊາຊາດ ກ່ຽວກັບ ຊີເຣຍ ທີ່ມີສະມາຊິກສາມ
ທ່ານກ່າວວ່າ ເດັກນ້ອຍຫຼາຍພັນຄົນອາຍຸກາຍ 12 ປີ, ຜູ້ທີ່ຖືກພິຈາລະນະວ່າມີອາຍຸໃນ
ການຕໍ່ສູ້ນັ້ນ, ແມ່ນໄດ້ຖືກຄວບຄຸມຕົວແບບບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ກັບພາຍນອກໄດ້ໂດຍກອງ
ກຳລັງ SDF.
ປະທານຄະນະກຳມະການ ທ່ານ ປາວໂລ ປິນເຍໂຣ ກ່າວວ່າ ເດັກນ້ອຍທີ່ວ່ານັ້ນໄດ້
ຖືກຄວບຄຸມຕົວໃນສະຖານທີ່ລັບ ກັບຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ຖືກສົງໄສວ່າ ເປັນນັກຮົບຂອງກຸ່ມ IS
ແລະ ໃນສະພາບທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດການທໍລະມານ ຫຼື ການປະຕິບັດທີ່ບໍ່ດີເພີ່ມຂຶ້ນ.
ທ່ານ ປິນເຍໂຣ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາພົບວ່າ ມັນແປກຫຼາຍ ທີ່ຂີດຈຳກັດແມ່ນ 12 ປີ. ສະ
ມາຊິກ 191 ປະເທດໄດ້ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນໃນສົນທິສັນຍາ ກ່ຽວກັບ ສິດທິຂອງເດັກນ້ອຍ
ແລະ ເດັກນ້ອຍອາຍຸແຕ່ 12 ຫາ 18 ປີ, ເຂົາເຈົ້າແມ່ນເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວລຸ້ນ ທີ່ຖືກພິ
ຈາລະນາເປັນຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ຖ້າເຂົາເຈົ້າມີອາຍຸສູງກວ່າ 12 ປີ. ຄະນະກຳມະການດັ່ງ
ກ່າວພົບວ່າ ມັນໜ້າຕົກໃຈຫຼາຍ.”
ຄະນະກຳມະການກ່າວວ່າ ປະເທດຕ່າງໆແມ່ນຢ້ານຫຼາຍ ກ່ຽວກັບ ການສົ່ງແມ່ຜູ້ທີ່ໄດ້
ເຂົ້າຮ່ວມ ກັບພວກຫົວຮຸນແຮງ IS ໄປ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ເຂົາເຈົ້າເວົ້າວ່າ ການອະນຸຍາດ
ໃຫ້ເດັກນ້ອຍທີ່ເກີດມາພ້ອມກັນສາຍພົວພັນພວກນີ້ ໄປເຂົ້າໃນສູນດັ່ງກ່າວຈະເຮັດໃຫ້
ເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີສັນຊາດ, ເຊິ່ງເປັນການລະເມີດກົດໝາຍສາກົນ.
ສະມາຊິກຂອງຄະນະກຳມະການດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ແຮນນີ ເມກາລລີ, ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ
ຄວາມສ່ຽງໃນການບໍ່ສົ່ງເດັກນ້ອຍພວກນີ້ໄປ ຈະມີຜົນກະທົບທີ່ຕາມມາຢ່າງຮ້ອຍແຮງຕໍ່
ເຂົາເຈົ້າ ແລະ ສັງຄົມໂດຍລວມ.
ທ່ານ ເມກາລລີ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ໃນເວລາທີ່ພວກເຮົາເວົ້າວ່າ ພວກເຮົາບໍ່ພຽງແຕ່ຢາກເອົາ
ຊະນະ ພວກກໍ່ການຮ້າຍຕິດອາວຸດ, ແຕ່ຍັງຈະເປັນການຮັບມື ກັບສາເຫດຮາກເຫງົ້າ ຕໍ່
ກັບວ່າເປັນຫຍັງຄົນຈຶ່ງມີແນວໂນມຕໍ່ຄວາມຮຸນແຮງນັ້ນ, ພວກເຮົາຄວນບໍ່ສ້າງຄວາມບໍ່
ພໍໃຈຕື່ມອີກ ທີ່ອາດສ້າງຄົນລຸ້ນອື່ນໆຜູ້ທີ່ມີຄວາມບໍ່ພໍໃຈຕໍ່ພວກເຮົາ, ແລະ ຕໍ່ກັບຄົນຜູ້ທີ່
ອາໄສຢູ່ໃນຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.”
ທ່ານ ເມກາລລີ ເວົ້າວ່າປະເທດຕ່າງໆຄວນຫຍັບອອກຈາກນະໂຍບາຍຕ່າງໆທີ່ສະໜັບ
ສະໜູນການລົງໂທດສຳລັບພວກທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບກຸ່ມ IS ແລະ ກ້າວໄປສູ່ການບຳບັດ.
ທ່ານກ່າວວ່າ ສະຖານະການຂອງແຕ່ລະຄົນແມ່ນບໍ່ຄືກັນ ແລະ ການປຽບທຽບທຸກຄົນໃສ່
ສິ່ງດຽວກັນແມ່ນສິ່ງທີ່ຜິດພາດຢ່າງໃຫຍ່.
ທ່ານກ່າວວ່າ ທາງອອກທີ່ດີທີ່ສຸດຕ້ອງແມ່ນອັນທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ປະຊາຊົນກັບໄປ ແລະ
ຮັບມືໂດຍປະເທດຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ. ທ່ານກ່າວວ່າບັນດາປະເທດຕາເວັນຕົກມີລະບົບ
ຕຸລາການທີ່ສາມາດຮັບມືກັບບັນຫານີ້ໄດ້.