ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາມະຕິທີ່ມີຄວາມສຳຄັນປະຫວັດສາດກ່ຽວກັບປະເທດມຽນມາ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ທວງໃຫ້ພວກຜູ້ນຳທະຫານ ຍຸຕິການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງໃນທັນທີ ຢູ່ໃນປະເທດທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ດັ່ງກ່າວ ແລະ ປ່ອຍພວກນັກໂທດການເມືອງທັງໝົດ ຮວມທັງຜູ້ນຳທີ່ຖືກໂຄ່ນລົ້ມ ທ່ານນາງອອງຊານ ຊູຈີ ແລະປະທານາທິບໍດີວິນມິນ.
ມະຕິນີ້ ຊຶ່ງເປັນສະບັບທຳອິດກ່ຽວກັບປະເທດມຽນມາ ນັບແຕ່ປະເທດດັ່ງກ່າວຊຶ່ງໃນເມື່ອກ່ອນຮູ້ກັນໃນຊື່ພະມ້າໄດ້ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງສະຫະປະຊາຊາດໃນເດືອນເມສາ 1948 ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກຜູ້ນຳທະຫານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນທັນທີແລະຢ່າງເປັນຮູບປະທຳ ຄວາມເຫັນທີ່ເປັນເອກກະສັນ 5 ຂໍ້ຂອງສະມາຄົມບັນດາປະຊາຊາດໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຫຼືອາຊຽນ ແລະໃຫ້ການເຄົາລົບຕໍ່ຄວາມມຸ່ງມາດປາຖະໜາທີ່ຢາກເປັນປະຊາທິປະໄຕຂອງຊາວມຽນມາ.
ມະຕິສະບັບນີ້ ໄດ້ມີການຮັບຮອງເອົາດ້ວຍຄະແນນ 12 ສຽງເຫັນພ້ອມ ແລະ 3 ປະເທດບໍ່ອອກສຽງ ປະກອບດ້ວຍຈີນ ອິນເດຍ ແລະຣັດເຊຍ.
ມາດຕະການດັ່ງກ່າວແມ່ນຍາກທີ່ຈະບັນລຸໄດ້ ອີງຕາມສະມາຊິກບາງປະເທດໃນສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງທີ່ມີສະມາຊິກ 15 ປະເທດ ຍ້ອນວ່າຣັດເຊຍແລະຈີນ ຕ່າງກໍເປັນສະມາຊິກຖາວອນຂອງສະພາດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງໄດ້ມີການຄັດຄ້ານຢ່າງແຂງຂັນມາໂດຍຕະຫຼອດ ກ່ຽວກັບວິກິດການໃນມຽນມາ.
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດອັງກິດ ທ່ານນາງບາບາຣາ ວູດເຫວີດກ່າວຕໍ່ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ຫຼັງຈາກໄດ້ລົງຄະແນນສຽງກ່ຽວກັບຍັດຕິທີ່ອັງກິດເປັນຜູ້ຮ່າງ ໂດຍເວົ້າວ່າ “ມື້ນີ້ພວກເຮົາໄດ້ສົ່ງສານທີ່ມີເນື້ອໄນໜັກແໜ້ນໄປຍັງພວກທະຫານໃຫ້ຮູ້ວ່າ ບໍ່ຄວນມີຄວາມສົງໄສໃດໆ -- ພວກເຮົາຄາດວ່າ ມະຕິສະບັບນີ້ຈະໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍເຕັມ.”
ທ່ານນາງວູເຫວີດ ກ່າວຕື່ມວ່າ ມະຕິສະບັບນີ້ໄດ້ມອບໃຫ້ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດລາຍ ງານຕໍ່ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ກ່ຽວກັບສະຖານະການໃນມຽນມາ ໃນລະດູບານໃໝ່ຈະມານີ້ ຊຶ່ງນັ້ນຈະເປັນໂອກາດອັນສຳຄັນສຳລັບຊັ່ງຊາເບິ່ງການເຄື່ອນໄຫວທາງພາກພື້ນດິນແລະພວກເຮົາກໍພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະ ບາດກ້າວເພີ້ມຕື່ມ ຖ້າຫາກມີຄວາມຈຳເປັນ.”
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດອັງກິດຍັງເວວົ້າວ່າ “ພວກເຮົາຍັງໄດ້ສົ່ງສານຢ່າງຈະແຈງໄປຍັງປະຊາຊົນຊາວມຽນມາໃຫ້ຊາບວ່າ ພວກເຮົາພວມຊອກຫາຄວາມກ້າວໜ້າ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບສິດທິ ຄວາມປາຖະໜາ ແລະຜົນປະໂຫຍດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.”
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ກໍໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ມະຕິສະບັບນີ້. ໃນຖະແຫຼງການທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໃນວັນພຸດວານນີ້ ທ່ານບລິງເກັນກ່າວວ່າ ມະຕິສະບັບນີ້ແມ່ນບາດກ້າວທີ່ສຳຄັນຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ແຕ່ກໍກ່າວຕື່ມວ່າຍັງມີອີກຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ກະທຳ.”