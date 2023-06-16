ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ໂລກແມ່ນກຳລັງມຸ່ງໜ້າໄປສູ່ໄພພິບັດດ້ານສະພາບອາກາດ ແຕ່ໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະລຸກຂຶ້ນ, ໃນຂະນະທີ່ທ່ານໄດ້ແນເປົ້າໃສ່ອຸດສາຫະກຳນ້ຳມັນຟອສຊິລ ສຳລັບການຢູ່ຈຸດສູນກາງຂອງວິກິດການສະພາບອາກາດ.
ທ່ານ ແອນໂຕນີໂອ ກູເຕເຣສ໌ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວຢູ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດຫຼັງຈາກທ່ານໄດ້ພົບປະກັບບັນດາຜູ້ສະໜັບສະໜູນສະພາບອາກາດສັງຄົມພົນລະເຮືອນວ່າ “ນະໂຍບາຍໃນປັດຈຸບັນ ຈະເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມໂລກ ເພີ່ມຂຶ້ນ 2.8 ອົງສາພາຍໃນທ້າຍສັດຕະວັດ. ນັ້ນໝາຍເຖິງຄວາມຫາຍະນະ, ແຕ່ການຮັບມືຮ່ວມກັນ ແມ່ນຍັງໜ້າເວດທະນາຢູ່.”
ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງສະພາບອາກາດ ປາຣີ 2015, ປະເທດຕ່າງໆ ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ຜູກມັດຕໍ່ການຈຳກັດການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມໂລກ 1.5 ອົງສາແຊລຊຽສ ເໜືອລະດັບກ່ອນຍຸກອຸດສາຫະກຳ. ເພື່ອບັນລຸສິ່ງນີ້, ບັນດານັກວິທະຍາສາດສະພາບອາກາດສະຫະປະຊາຊາດເວົ້າວ່າ ການປ່ອຍແກັສເຮືອນແກ້ວ ຕ້ອງຮອດຈຸດສູງສຸດກ່ອນປີ 2025 ແລະ ຫຼຸດລົງ 43 ເປີເຊັນພາຍໃນປີ 2030.
ທ່ານ ກູເຕເຣສ໌ ໄດ້ກ່າວວ່າ, “ເຮົາຕ້ອງຍອມຮັບຄວາມຈິງ. ບັນຫາບໍ່ແມ່ນການປ່ອຍຄວັນພິດ ຈາກນ້ຳມັນຟອສຊິລ, ມັນແມ່ນນ້ຳມັນຟອສຊິລ, ຈົບ! ຂໍ້ແກ້ໄຂແມ່ນຈະແຈ້ງ: ໂລກຕ້ອງຢຸດການໃຊ້ນ້ຳມັນຟອສຊິລໃນວິທີທີ່ເປັນທຳ. ເຄື່ອນໄຫວເພື່ອປ່ອຍນ້ຳມັນ, ຖ່ານຫີນ ແລະ ອາຍແກັສໄວ້ຢູ່ໃນພື້ນດິນບ່ອນທີ່ມັນຢູ່ ແລະ ຂະຫຍາຍການລົງທຶນ ໃສ່ການຫັນປ່ຽນໄປທາງໃໝ່ທີ່ເປັນທຳຢ່າງຫຼວງ ຫຼາຍ.”