ເລຂາທິການໃຫຍ່ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ທ່ານແອນໂຕນິໂອ ກູແຕເຣສ (Antonio Guterres) ໃນວັນຈັນນີ້ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດານັກຜູ້ນຳທຸລະກິດ ແລະນັກເສດຖະສາດສາກົນ ເຮັດຫນ້າທີ່ໃນພາກສ່ວນຂອງຕົນເພື່ອເຮັດໃຫ້ການ ຟື້ນຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຫລັງໂຄວິດ-19 ມີຄວາມສະເຫມີພາບກັນໃນ ທົ່ວໂລກ.
"ໃນເວລາອັນສຳຄັນນີ້, ພວກເຮົາກຳລັງຕັ້ງຂີດໝາຍແຫ່ງການຟື້ນຕົວຄືນ ໄວ້ ແບບບໍ່ສົມສ່ວນກັນ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານທີ່ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມເສດຖະກິດ ໂລກ, ເຊິ່ງປົກກະຕິຈະພົບກັນໃນເມືອງດາໂວສ໌ (Davos), ປະເທດສະວິດເຊີແລນ ແຕ່ປີວ່ານີ້ຈັດຂຶ້ນທາງອອນລາຍ ຍ້ອນການລະບາດຂອງພະຍາດ.
ທ່ານກູແຕເຣັສກ່າວອີກວ່າ "ພາລະອັນໜັກໜ່ວງຈາກອັດຕາໄພເງິນເຟີ້ຢ່າງເປັນປະຫວັດການ, ພື້ນທີ່ງົບປະມານຫົດຕົວ, ອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ສູງ ແລະລາຄາພະລັງງານ ແລະອາຫານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນສູງ ແມ່ນກະທົບໃສ່ທຸກມຸມໂລກ ແລະກີດ ຂວາງການຟື້ນຕົວຄືນ- ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ໃນປະເທດທີ່ມີລາຍໄດ້ຕ່ໍາແລະ ປານກາງ.”
ຫົວຫນ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດກ່າວວ່າການຟື້ນຕົວຍັງ "ອ່ອນແອ ແລະບໍ່ສະຫມໍ່າສະເຫມີ" ໃນຂະນະທີ່ໂຣກລະບາດແຜ່ລະບາດຍັງຄຸກຄາມຢູ່, ແລະປະ ເທດທີ່ທຸກຍາກກວ່າ ແມ່ນເຫັນວ່າການເຕີບໂຕຂອງພວກເຂົາຊ້າທີ່ສຸດໃນຮອບ ຫຸ້ນຄົນນຶ່ງ ແລະຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫລືອບັນເທົາຫນີ້ສິນ ແລະການເງິນ. ທ່ານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຕິຮູບລະບົບການເງິນໂລກເພື່ອໃຫ້ທຸກປະເທດໄດ້ຮັບຜົນດີ.
ທ່ານເວົ້າກ່ຽວກັບການລະບາດຂອງພະຍາດຕໍ່ຊີວິດຂອງຄົນເທົ່າທີ່ມີມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້ວ່າ "ສອງປີທີ່ຜ່ານມາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຈິງທີ່ງ່າຍດາຍແຕ່ ໂຫດຮ້າຍ - ຖ້າພວກເຮົາປ່ອຍໃຫ້ຜູ້ໃດໄວ້ຫຼັງໝູ່, ໃນທີ່ສຸດພວກເຮົາກໍຈະປະ ຖິ້ມທຸກຄົນໄວ້ຂ້າງຫລັງ."
ອົງການອະນາໄມໂລກກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ 90 ເປີເຊັນຂອງປະເທດ ຕ່າງໆ ຍັງບໍ່ທັນບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງການສັກວັກຊີນໃຫ້ໄດ້ 40 ເປີເຊັນ ຂອງ ປະຊາກອນເຂົາເຈົ້າເທື່ອໃນທ້າຍປີ 2021. ໃນທະວີບອາຟຣິກາແຫ່ງດຽວເທົ່ານັ້ນ ປະມານນຶ່ງຕື້ຄົນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບວັກຊີນຈັກເຂັມເທື່ອ.
ທ່ານກູແຕເຣສກ່າວເຕືອນວ່າ "ຖ້າພວກເຮົາບໍ່ສັກຢາວັກຊີນໃຫ້ທຸກໆຄົນ, ພວກ ເຮົາແມ່ນເຮັດໃຫ້ເກີດສາຍພັນໃໝ່ທີ່ແຜ່ລາມຂ້າມຊາຍແດນ ແລະເຮັດໃຫ້ ຊີວິດປະຈໍາວັນ ແລະເສດຖະກິດຢຸດສະງັກລົງແບບຈຳໃຈ."
ທ່ານກ່າວວ່າຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດອີກດ້ວຍ.
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