ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

site logo
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ໂລກ

ຫົວ​ໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວວ່າ ການ​ຟື້ນ​ຕົວ​ຄືນ​ຂອງ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ໂລກ ບໍ່ສະ ຫມໍ່າສະເຫມີ

ຄົນ​ເບິ່ງທ່ານ Antonio Guterres ຫົວ​ໜ້າ ສ​ປ​ຊ ຖະ​ແຫລງ​ຢູ່​ໃນ​ໂທ​ລະ​ພາບ ໃນ​ການ​ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄ​ສ ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ໂລ​ກ ( WEF) ຕາມ​ວາ​ລະການ​ປະ​ຊຸມດັ່ງ​ກ່າວ​ທີ່​ຕາມ​ປົກ​ກະ​ຕິ​ຈະ​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ທີ່ເມືອງ Davos ຊຶ່ງ​ເປັນ​ບ່ອນ​ຕັ້ງ​ສຳ​ນັກ​ງານ​ໃຫຍ່​ຂອງ WEF ໃກ້ກັບ​ເຈ​ເນ​ວາ, 17 ມັງກອນ​, 2022.

ເລຂາທິການໃຫຍ່ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ທ່ານແອນ​ໂຕ​ນິ​ໂອ ກູ​ແຕ​ເຣ​ສ (Antonio Guterres) ໃນວັນຈັນນີ້ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດານັກຜູ້​ນຳທຸລະກິດ ແລະນັກເສດຖະສາດສາກົນ ເຮັດຫນ້າທີ່ໃນ​ພາກ​ສ່ວນຂອງຕົນເພື່ອເຮັດໃຫ້ການ ຟື້ນຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຫລັງໂຄວິດ-19 ມີຄວາມສະເຫມີພາບກັນໃນ ທົ່ວໂລກ.

"ໃນເວລາອັນ​ສຳ​ຄັນນີ້, ພວກເຮົາກຳລັງຕັ້ງ​ຂີດ​ໝາຍແຫ່ງການຟື້ນຕົວຄືນ ໄວ້ ແບບບໍ່ສົມ​ສ່ວນ​ກັນ," ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງທ່ານທີ່ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມເສດຖະກິດ ໂລກ, ເຊິ່ງປົກກະຕິຈະພົບກັນໃນເມືອງດາ​ໂວ​ສ໌ (Davos), ປະເທດສະວິດເຊີແລນ ແຕ່​ປີ​ວ່ານີ້​ຈັດຂຶ້ນ​ທາງ​ອອນ​ລາຍ ຍ້ອນ​ການ​ລະ​ບາດ​ຂອງ​ພະ​ຍາດ.

ທ່ານກູ​ແຕ​ເຣັ​ສກ່າວອີກວ່າ "ພາ​ລະ​ອັນໜັກ​ໜ່ວງຈາກອັດຕາໄພເງິນເຟີ້ຢ່າງ​ເປັນ​ປະ​ຫວັດ​ການ, ພື້ນທີ່ງົບປະມານຫົດ​ຕົວ, ອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ສູງ ແລະລາຄາພະລັງງານ ແລະອາຫານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນສູງ ແມ່ນກະ​ທົບ​ໃສ່ທຸກມຸມໂລກ ແລະກີດ ຂວາງການຟື້ນຕົວຄືນ- ໂດຍສະເພາະແມ່ນ​ຢູ່ໃນປະເທດທີ່ມີລາຍໄດ້ຕ່ໍາແລະ ປານກາງ.”

ຫົວຫນ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດກ່າວວ່າການຟື້ນຕົວຍັງ "ອ່ອນແອ ແລະບໍ່ສະຫມໍ່າສະເຫມີ" ໃນຂະນະທີ່ໂຣກລະບາດແຜ່ລະບາດຍັງ​ຄຸກ​ຄາມ​ຢູ່, ແລະປະ ເທດທີ່ທຸກຍາກກວ່າ ແມ່ນເຫັນວ່າການເຕີບໂຕຂອງ​ພວກ​ເຂົາຊ້າທີ່ສຸດໃນຮອບ ຫຸ້ນ​ຄົນນຶ່ງ ແລະຕ້ອງການການຊ່ວຍ​ເຫລືອບັນເທົາຫນີ້ສິນ ແລະການເງິນ. ທ່ານ​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ປະຕິ​ຮູບ​ລະບົບ​ການ​ເງິນ​ໂລກ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ທຸກ​ປະ​ເທດ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ດີ.

ທ່ານເວົ້າກ່ຽວກັບການລະບາດຂອງພະ​ຍາດຕໍ່​ຊີ​ວິດຂອງ​ຄົນເທົ່າ​ທີ່​ມີມາ​ຮອດ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້ວ່າ "ສອງປີທີ່ຜ່ານມາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຈິງທີ່ງ່າຍດາຍແຕ່ ໂຫດຮ້າຍ - ຖ້າພວກເຮົາປ່ອຍໃຫ້ຜູ້ໃດໄວ້ຫຼັງໝູ່, ໃນທີ່ສຸດພວກເຮົາກໍຈະປະ ຖິ້ມທຸກຄົນໄວ້ຂ້າງຫລັງ."

ອົງການອະນາໄມໂລກກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ 90 ເປີ​ເຊັນຂອງປະເທດ ຕ່າງໆ ຍັງບໍ່ທັນບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງການສັກວັກຊີນໃຫ້​ໄດ້ 40 ເປີ​ເຊັນ ຂອງ ປະຊາກອນເຂົາເຈົ້າເທື່ອໃນທ້າຍປີ 2021. ໃນທະ​ວີບອາຟຣິກາແຫ່ງດຽວເທົ່າ​ນັ້ນ ປະມານນຶ່ງຕື້ຄົນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບວັກຊີນຈັກ​ເຂັມເທື່ອ.

ທ່ານກູ​ແຕ​ເຣ​ສກ່າວເຕືອນວ່າ "ຖ້າພວກເຮົາບໍ່ສັກຢາວັກຊີນໃຫ້ທຸກໆຄົນ, ພວກ ເຮົາແມ່ນເຮັດໃຫ້ເກີດສາຍ​ພັນ​ໃໝ່ທີ່ແຜ່ລາມຂ້າມຊາຍແດນ ແລະເຮັດໃຫ້ ຊີວິດປະຈໍາວັນ ແລະເສດຖະກິດຢຸດສະ​ງັກ​ລົງ​ແບບ​ຈຳ​ໃຈ."

ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າຍັງ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້ໃຫ້ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ແກ່​ປະ​ເທດ​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເພື່ອ​ຕໍ່​ສູ້​ກັບ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດອີກ​ດ້ວຍ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG