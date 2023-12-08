ການປະຕິບັດງານ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ຢູ່ໃນເຂດກາຊາ ໄດ້ປະສົບກັບອຸບປະສັກ

ຫົວໜ້າດ້ານມະນຸດສະທຳຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ການໂຈມຕີທາງທະຫານຂອງອິສຣາແອລ ໃນເຂດກາຊາທາງພາກໃຕ້ແມ່ນ “ການໂຈມຕີຊໍ້າ” ແບບດຽວ ກັບໃສ່ທາງພາກເໜືອ ຂອງເຂດກາຊາ ແລະເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີສະຖານທີ່ທີ່ປອດໄພສຳລັບພົນລະເຮືອນ ໃນຂະນະທີ່ເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດງານດ້ານມະນຸດສະທຳ ເປັນອຳມະພາດ.
ທ່ານມາຕິນ ກຣິຟຟີດສ໌ (Martin Griffiths) ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວຢູ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃນນະຄອນເຈນີວາ ແລະທາງອອນລາຍວ່າ “ພວກເຮົາບໍ່ມີການປະຕິບັດງານດ້ານມະນຸດສະທຳຢູ່ໃນພາກໃຕ້ຂອງເຂດກາຊາ ທີ່ສາມາດເອີ້ນແບບນັ້ນໄດ້ອີກຕໍ່ໄປ”. ທ່ານກ່າວວ່າ ມັນໄດ້ກາຍເປັນແຜນຂອງ “ການຫາໂອກາດດ້ານມະນຸດສະທຳ” ຄືການໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ເວລາໃດ ແລະ ຈາກບ່ອນໃດ ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດເຮັດໄດ້.
ທ່ານກ່າວວ່າ "ມັນບໍ່ແນ່ນອນ, ບໍ່ສາມາດເພິ່ງພາໄດ້, ແລະເວົ້າແທ້ໆແລ້ວ, ມັນບໍ່ຍືນຍົງ." ແລະກ່າວຕື່ມວ່າສະຫະປະຊາຊາດ ແລະບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງມະ ນຸດສະທໍາ ຈະບໍ່ປະຖິ້ມປະຊາຊົນໃນເຂດກາຊາ.
ອິສຣາແອລ ໄດ້ເພີ້ມການເຄື່ອນໄຫວທາງທະຫານຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງເຂດກາຊາ ໃນວັນທີ 1 ທັນວານີ້, ຫຼັງຈາກການຢຸດຊົ່ວຄາວດ້ານມະນຸດສະທຳເປັນເວລາ 7 ວັນລະຫວ່າງ ອິດສະຣາແອນ ແລະ ຮາມາສ ໄດ້ພັງລົງ, ໂດຍກ່າວວ່າ ຜູ້ນຳຂອງກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ ຮາມາສ ໄດ້ລີ້ຢູ່ທີ່ນັ້ນ.
ນັບແຕ່ນັ້ນມາ, ການຊ່ວຍເຫຼືອໄດ້ຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ສະຫະປະຊາຊາດກ່າວວ່າ ມີລົດບັນທຸກພ້ອມກັບການສະໜອງດ້ານມະນຸດສະທຳພຽງ 80 ຄັນ ແລະນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ 69,000 ລິດ ເຂົ້າໄປໃນເຂດກາຊາ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ຜ່ານດ່ານຊາຍແດນ ຣາຟາ.
ເລຂາທິການໃຫຍ່ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດທ່ານແອນໂຕນີໂອ ກູເຕເຣັສ (Antonio Guterres) ໃນວັນພຸດ ໄດ້ເອົາບາດກ້າວທີ່ຫາຍາກທີ່ສຸດ ໂດຍການອ້າງເຖິງມາດຕາ 99 ຂອງກົດບັດຂອງອົງການ ແລະສະເໜີເລື້ອງນີ້ຕໍ່ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ. ນີ້ເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນຮອບເກືອບ 7 ປີຂອງການດຳລົງຕໍາແໜ່ງຂອງທ່ານ ທ່າມກາງວິກິດການ ທີ່ທ່ານໄດ້ໃຊ້ມາດຕະການນີ້.