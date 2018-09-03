ຈຳນວນຂອງພວກອົບພະຍົບ ທີ່ໄດ້ໄປຮອດໄປເຖິງຢູໂຣບແມ່ນໄດ້ຫຼຸດຕ່ຳລົງ, ແຕ່ວ່າ ຈຳນວນຂອງການເສັຍຊີວິດ ແມ່ນໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະ ພວກທີ່ໄດ້ຂ້າມມະຫາສະໝຸດເມດິເຕຣາເນໄປ ອີງຕາມ ລາຍງານສະບັບນຶ່ງທີ່ໄດ້ນຳອອກເຜີຍແຜ່ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໂດຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບຜູ້ລີ້ໄພ ຫຼື UNHCR ນັ້ນ.
ພວກທີ່ລັກລອບພາຜູ້ຄົນເຫຼົ່ານີ້ໄປ ແມ່ນໄດ້ສ່ຽງຕໍ່ໄພອັນຕະລາຍຢ່າງໃຫຽ່ ດ້ວຍການນຳສົ່ງພວກຜູ້ຄົນເຫຼົ່ານີ້ໄປ ເວລາລີເບຍ ກີດກັນການເພີ້ມຂຶ້ນຂອງເຮືອທີ່ບັນຈຸພວກອົບພະຍົບພວກນີ້ໄປ.
ເຖິງແມ່ນໄດ້ມີການກຳຈັດ ຮັດກຸມຂອງລີເບຍ ພວກຜູ້ຄົນ ກໍແມ່ນໄດ້ພາກັນລົບໜີບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ທີ່ກະຫາຍຢາກໄປໃຫ້ຮອດໃຫ້ເຖິງລີເບຍໃຫ້ໄດ້ ເພື່ອຈະໄດ້ໄປຮອດຢູໂຣບ.
ລາຍງານທີ່ມີຫົວຂໍ້ວ່າ “ການເດີນທາງທີ່ກະຫາຍທີ່ສຸດ ຫຼື Desperate Journeys” ລະບຸວ່າ ຜູ້ຄົນຈຳນວນ 2,276 ຄົນ ຫຼືບໍ່ ກໍມີຄົນນຶ່ງໃນທຸກໆ 42 ຄົນໃດ ທີ່ໄປຮອດໄປເຖິງ, ແມ່ນໄດ້ຕາຍໄປ ໃນປີກາຍນີ້ ເວລາພະຍາຍາມຂ້າມມະຫາສະໝຸດເມດິເຕຣາເນ.
ໃນປີນີ້ ດ້ວຍຈຳນວນການຕາຍ 1,095 ຄົນ ໂດຍສະເຫຼ່ຍແມ່ນ 1 ໃນ 18 ຄົນຂອງພວກທີ່ໄປຮອດຝັ່ງ. ໃນເດືອນມິຖຸນາ ພຽງເດືອນດຽວເທົ່ານັ້ນ ການຕາຍ ແມ່ນມີ ປະມານ 1 ໃນທຸກໆ 7 ຄົນ ທີ່ໄດ້ຮອດໄປເຖິງ.
ຈຳນວນການຕາຍແມ່ນເພີ້ມເປັນ 10 ເທົ່າ ໃນປີນີ້ “ການເດີນທາງທີ່ກະຫາຍທີ່ສຸດ” ກ່າວວ່າ ມັນໄດ້ເກີດມີເຫດການອັນນຶ່ງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ຄົນ 50 ຄົນ ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນໄດ້ເສຍຊີວິດ, ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ ໄດ້ອອກຈາກລີເບຍຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ. ຊຶ່ງໄດ້ມີເຫດການດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນ 7 ຄັ້ງໃນເດືອນມິຖຸນາຜ່ານມານີ້.
“ລາຍງານດັ່ງກ່າວ ອີກຄັ້ງນຶ່ງ ຢືນຢັນວ່າ ມະຫາສະໝຸດເມດິເຕຣາເນ ແມ່ນເປັນ
ມະຫາສະໝຸດທີ່ອັນລະລາຍທີ່ສຸດໃນການຂ້າມ,” ຊຶ່ງທ່ານປາສກາລ ໂມໂຣ ຜູ້ອຳ
ນວຍການຂອງອົງການ UNHCR ໃນຫ້ອງການພາກພື້ນຢູໂຣບ ໄດ້ເວົ້າໄປ ແລະທ່ານ
ໄດ້ກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ຈຳນວນຂອງພວກທີ່ໄດ້ໄປຮອດໄປເຖິງຝັ່ງທະເລຢູໂຣບ ນັ້ນ
ແມ່ນຫຼຸດຕ່ຳລົງ, ຊຶ່ງນີ້ ບໍ່ແມ່ນການທົດສອບອີກຕໍ່ໄປແລ້ວ ທີ່ວ່າ ຢູໂຣບ ຈະສາມາດຮັບມືຈຳນວນຄົນໄດ້ ແຕ່ມັນແມ່ນການທົດສອບວ່າ ຈະສາມາດຊ່ອຍກອບກູ້ຊີວິດ
ຂອງຜູ້ຄົນເຫຼົ່ານີ້ໄວ້ໄດ້ ຫຼືບໍ່.”
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