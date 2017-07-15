ສປຊ ຮຽກຮ້ອງ ເວເນຊູເອລາ ນັບຖືສິດທິ ຂອງພວກປະທ້ວງ

ສະຫະປະຊາຊາດ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານ Venezuela ນັບຖື
ສິດທິໃນການປະທ້ວງ ຂອງພັກການເມືອງຝ່າຍຄ້ານ ດັ່ງທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ
ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ມີການຂໍລີ້ໄພເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກປະເທດທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນ
ອາເມຣິກາໃຕ້ດັ່ງກ່າວ.
ມີຊາວ Venezuela ຫລາຍກວ່າ 52,000 ຄົນ ໄດ້ຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍລີ້ໄພໃນປີ 2017 ຊຶ່ງ
ໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນເປັນສອງເທົ່າ ຂອງຈຳນວນໃນປີ 2016 ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງອົງການ
ອົບພະຍົບສະຫະປະຊາຊາດ ໃນວັນສຸກວານນີ້. ອົງການຂ້າຫລວງໃຫຍ່ອົພພະຍົບ
ສະຫະປະຊາຊາດຫຼື UNHCR ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການ ທີ່ອ້າງເຖິງແຜນການລົງປະຊາ
ມະຕິວ່າ “ເປັນການລົງຄະແນນສຽງພຽງສັນຍາລັກ” ເທົ່ານັ້ນ.
ພັກຝ່າຍຄ້ານໄດ້ຈັດໃຫ້ມີ “ການລົງປະຊາມະຕິ” ແບບບໍ່ເປັນທາງການ ໃນວັນອາທິດ
ກ່ຽວກັບຄວາມພະຍາຍາມຂອງປະທານາທິບໍດີ Nicolas Maduro ທີ່ຈະຈັດການ
ເລືອກຕັ້ງຂຶ້ນໃນວັນທີ 30 ກໍລະກົດ ເພື່ອເລືອກເອົາສະມາຊິກສະ ພາຊຸດໃໝ່ ທີ່ມີໜ້າ
ທີ່ເພື່ອຮ່າງລັດຖະທຳມະນູນສະບັບໃໝ່.
ທ່ານນາງ Maria Corina Machado ໂຄສົກພັກຝ່າຍຄ້ານ Venezuela ກ່າວຕໍ່
ວີໂອເອ ພະແນກພາສາສະແປນິສວ່າ “ເພື່ອປະຕິບັດຕາມ ສິດທິຂອງພວກເຮົາຢູ່ໃນ
ມາດຕາ 333 ແລະ 350 ຂອງລັດຖະທຳມະນູນຂອງພວກເຮົາ ແລ້ວ ພວກເຮົາປະຊາ
ຊົນຊາວ Venezuela ໄດ້ຕັດສິນໃຈ ທີ່ຈະລົງຄະແນນສຽງ ແລະຕັດສິນໃນກ່ຽວກັບ
ອະນາຄົດປະເທດຂອງພວກເຮົາ.”
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