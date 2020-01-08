ປະທານາບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ (Volodymyr Zelensky) ກ່າວວ່າ ບໍ່ມີຜູ້ລອດຊີວິດຈາກເຮືອບິນຂອງສາຍການບິນສາກົນຢູເຄຣນ ທີ່ຕົກໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ບໍ່ດົນລຸນຫຼັງທີ່ໄດ້ບິນຂຶ້ນ ຈາກສະໜາມບິນໃນນະຄອນຫຼວງອີຣ່ານ.
ຖ້ຽວບິນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມຸ່ງໜ້າສູ່ນະຄອນຫຼວງກີຢິບ (Kyiv) ແລະນາຍົກລັດຖະມົນຕີຢູເຄຣນກ່າວວ່າ ເຮືອບິນໄດ້ບັນທຸກຜູ້ໂດຍສານ 167 ຄົນ ແລະຈຸບິນເກົ້າຄົນ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກຳລັງສືບສວນວ່າ ແມ່ນຫຍັງຄືສາເຫດ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮືອບິນຕົກ. ສື່ ມວນຊົນລັດຖະບານອີຣ່ານກ່າວວ່າ ບັນຫາດ້ານເຄື່ອງຈັກ ເປັນທີ່ສົງໄສວ່າຄືສາ ເຫດ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມີການຢັ້ງຢືນຢ່າງເປັນທາງການ.
ປະທານສາຍການບິນສາກົນຢູເຄຣນ ທ່ານເຢັບເຮນ ໄດນີ (Yevhen Dykhne) ກ່າວຢູ່ຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ ເຮືອບິນແມ່ນລຳນີ້ ແມ່ນເຮືອບິນທີ່ດີສຸດ ຂອງ ສາຍການບິນທີ່ມີຢູ່ “ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານທີ່ຂະຫຍັນຂັນແຂງ ແລະໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈໄດ້.”
ສາຍການບິນໄດ້ໂຈະການບິນຢ່າງບໍ່ມີກຳນົດ ໄປນະຄອນເຕຫະຣ່ານ ຫຼັງຈາກ ເຮືອບິນໄດ້ປະສົບອຸບັດຕິເຫດຕົກ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້.
ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດຢູເຄຣນທ່ານວາດິມ ປຣິສໄຕໂກ (Vadym Prystaiko) ກ່າວວ່າ ຜູ້ເສຍຊີວິດຮວມທັງຊາວອີຣ່ານ 82 ຄົນ 63 ຄົນ ຈາກການາດາ 11 ຄົນ ຈາກຢູເຄຣນ 10 ຄົນ ຈາກສະວີເດນ ສີ່ຄົນຈາກອັຟການິສຖານ ແລະຈາກເຢຍຣະມັນ ແລະອັງກິດ ປະເທດລະສາມຄົນ.
ທ່ານກ່າວວ່າ ຢູເຄຣນ ສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈ ແລະກຳລັງດຳເນີນການສືບສວນຕໍ່ໄປກ່ຽວກັບເລື້ອງເຮືອບິນຕົກ.
ບໍລິສັດສ້າງເຮືອບິນ Boeing ກ່າວວ່າ ຕົນຮູ້ແລ້ວກ່ຽວກັບລາຍງານເຮືອບິນຕົກ ແລະພວມຮວບຮວມຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມ.