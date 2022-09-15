ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມເມືອງ ອີຊຽມ ເມື່ອວັນພຸດວານນີ້ ບ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ພົບປະກັບທະຫານ ແລະ ໄດ້ຂອບໃຈເຂົາເຈົ້າ ສຳລັບຄວາມພະຍາຍາມຂອງເຂົາເຈົ້າ ໃນການຍຶດຄືນເຂດດັ່ງກ່າວຈາກກອງກຳລັງ ຣັດເຊຍ ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ.
ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ທະຫານຂອງພວກເຮົາແມ່ນຢູ່ທີ່ນີ້. ນັ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ສຳຄັນຫຼາຍ. ເຂົາເຈົ້າຈະສະໜັບສະໜູນປະຊາຊົນ. ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນປະຊາຊົນໄດ້ພົບກັບເຂົາເຈົ້າແນວໃດ, ໃນສິ່ງທີ່ເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ລະອຽດອ່ອນ. ມັນໝາຍຄວາມວ່າດ້ວຍກອງທັບບົກຂອງພວກເຮົາ, ຊີວິດແມ່ນຈະກັບຄືນມາ.”
ກອງກຳລັງ ຢູເຄຣນ ໄດ້ຍຶດຄືນບໍລິເວນຂະໜາດໃຫຍ່ໃນພາກພື້ນ ຄາກີບ ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງ ຢູເຄຣນ ໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ດຳເນີນການໂຈມຕີຕອບໂຕ້ 7 ເດືອນຫຼັງຈາກ ຣັດເຊຍ ໄດ້ເປີດການບຸກລຸກຂອງພວກເຂົາ.
ປະທານຄະນະກຳມາທິການຢູໂຣບ ທ່ານນາງ ເອີຊູລາ ວອນ ເດີ ເລເຢັນ ໄດ້ກ່າວວ່າທ່ານນາງຈະເດີນທາງໃນວັນພຸດວານນີ້ ເພື່ອພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີ ເຊເລັນສກີ ໃນນະຄອນຫຼວງ ກີຢິບ ເພື່ອປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ການສະໜັບສະໜູນຂອງ ຢູໂຣບ ສຳລັບ ຢູເຄຣນ.
ທ່ານນາງ ວອນ ເດີ ເລເຢັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຄວາມສາມັກຄີຂອງ ຢູໂຣບ ກັບ ຢູເຄຣນ ຈະບໍ່ມີວັນສັ່ນຄອນໄດ້.”
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງ ອັງກິດ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ຣັດເຊຍ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າ ມີການໃຊ້ຍານພາຫະນະທາງອາກາດທີ່ບໍ່ມີຄົນຂັບຂອງ ອີຣ່ານ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ, ໃນຂະນະທີ່ ຢູເຄຣນ ໄດ້ລາຍງານການຍິງໂດຣນ ທີ່ເຮັດໂດຍອີຣ່ານ ຕົກ.
ກະຊວງໄດ້ກ່າວວ່າ “ຣັດເຊຍ ແມ່ນເກືອບແນ່ນອນວ່າໄດ້ຈັດຫາອາວຸດຈາກປະເທດທີ່ຖືກມາດຕະການຢ່າງໜັກອື່ນໆຫຼາຍຂຶ້ນຄື ອີຣ່ານ ແລະ ເກົາຫຼີເໜືອ ໃນຂະນະທີ່ຄັງອາວຸດຂອງເຂົາເຈົ້າເອງໄດ້ຫຼຸດໜ້ອຍລົງ.”