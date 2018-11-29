ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ຂໍຮ້ອງໃຫ້ ອົງການ ເນໂຕ ຊ່ອຍເຫຼືອ ໃນບັນຫາຂັດແຍ້ງ ກັບ ຣັດເຊຍ

ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ເປໂຕຣ ໂປໂຣເຊັງໂກ ພວມຂໍຮ້ອງຕໍ່ ບັນດາພັນທະມິດ
ໃນອົງການເນໂຕ ໃຫ້ສົ່ງກຳປັ່ນລົບໄປຍັງ ທະເລອາຊັອຟ ເພື່ອ ຊ່ອຍປະເທດຂອງທ່ານ
ແລະ “ສະໜອງການຮັກສາຄວາມປອດໄພ” ທ່າມກາງ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ມີຂຶ້ນກັບຣັດເຊຍ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ ໂປໂຣເຊັງໂກ ໄດ້ຖືກພິມອອກເຜີຍແຜ່ ໃນໜັງສືພິມ Bild ຂອງ
ເຢຍຣະມັນ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້.
ນອກນັ້ນ ໃນວັນດຽວກັນນີ້ ປະທານາທິບໍດີ ຂອງເທີກີ ທ່ານ ຣີເຊັປ ໄຕຍິບ ເອີໂດອານ
ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານສາມາດຮັບບົດບາດ ເປັນຜູ້ໄກ່ເກ່ຍ ລະຫວ່າງ ຢູເຄຣນ ແລະຣັດເຊຍ.
ທ່ານໄດ້ໂທລະສັບໄປໂອ້ລົມ ກັບຜູ້ນຳຂອງທັງສອງຝ່າຍ ແລະ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານຈະສືບ
ຕໍ່ປຶກສາຫາລື ໃນບັນຫານີ້ ກັບປະທານາທິບໍດີ ຣັດເຊຍ ທ່ານ ວລາດີເມຍ ປູຕິນ ແລະ
ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ກຸ່ມ G-20 ທີ່
ປະເທດອາເຈັນຕິນາ.
ໂຄສົກຂອງວັງເຄຣມລິນ ທ່ານ ດີມິທຣີ ເປສຄັອຟ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານ ປູຕິນ ແລະ ທ່ານ
ທຣຳ ຈະພົບປະກັນຕ່າງຫາກ ໃນວັນເສົາຈະມານີ້ ເພື່ອປຶກສາ ຫາລື ກ່ຽວກັບສາຍ
ສຳພັນ ລະຫວ່າງທັງສອງປະເທດ ພ້ອມດ້ວຍບັນຫາຂັດ ແຍ້ງຕ່າງໆຢູ່ໃນຂົງເຂດ ແລະ
ບັນຫາການຫລຸດກຳລັງອາວຸດ.
ກຳລັງຂອງຣັດເຊຍ ໄດ້ຍຶດເອົາ ກຳປັ່ນລົບຂອງຢູເຄຣນ 3 ລຳ ແລະພວກລູກເຮືອ ໃນ
ວັນອາທິດຜ່ານມານີ້ ໃນຂະນະທີ່ ພວກເຂົາເຈົ້າ ພະຍາຍາມຈະແລ່ນ ຜ່ານຊ່ອງແຄບ
ເຄີຣຈ໌ ໄປຍັງ ທ່າເຮືອມາຣີຢູໂປລ ຂອງຢູເຄຣນ ຢູ່ໃນທະເລອາຊັອຟ.
ຢູເຄຣນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຣັດເຊຍ ໄດ້ໃຊ້ກຳປັ່ນໃຫຍ່ ກີດກັນບໍ່ໃຫ້ຜ່ານຊ່ອງແຄບເຄີຣຈ໌ ຊຶ່ງພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາແລ້ວ ເປັນເຂດແດນ ທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນ. ຣັດເຊຍ ໄດ້ກ່າວວ່າ
ກຳປັ່ນລົບດັ່ງກ່າວ ໄດ້ແລ່ນເຂົ້າໄປໃນນ່ານນໍ້າຂອງຕົນ ຢ່າງຜິດ ກົດໝາຍ.
ທ່ານປູຕິນ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ ທ່ານໂປໂຣເຊັງໂກ ກ່ຽວກັບເຫດການ
ດັ່ງກ່າວ ໂດຍອ້າງວ່າ ມັນເປັນການພະຍາຍາມຂອງທ່ານໂປໂຣເຊັງໂກ ທີ່ຈະຊ່ອຍ
ສົ່ງເສີມໂອກາດ ໃນການຖືກເລືອກເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ ສະໄໝນຶ່ງ ໃນປີໜ້າ.
ຢູເຄຣນ ໄດ້ປະກາດໃຊ້ກົດໄອຍະການເສິກໃນບາງຂົງເຂດຕາມຊາຍແດນຂອງຕົນ
ເພື່ອເປັນການຕອບໂຕ້ ຕໍ່ເຫດການດັ່ງກ່າວ ແລະ ໃນຂະນະດຽວກັນ ມີບັນດາປະເທດ
ໃນຢູໂຣບ ຈຳນວນນຶ່ງ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະເທດຕາເວັນຕົກ ທີ່ເປັນ ພັນທະມິດ ໃຫ້ວາງ
ມາດຕະການລົງໂທດ ຕໍ່ຣັດເຊຍ ເພີ້ມອີກ.
ປະທານາທິບໍດີ ເປໂຕຣ ໂປໂຣເຊັງໂກ ໄດ້ກ່າວວ່າ ກົດໄອຍະການເສິກ ຈະຊ່ອຍ “ເສີມ
ກຳລັງຄວາມອາດສາມາດ ໃນການປ້ອງກັນຂອງຢູເຄຣນ ທ່າມກາງ ການຮຸກຮານ
ທີ່ມີເພີ້ມຂຶ້ນ ແລະ ອີງຕາມກົດໝາຍສາກົນແລ້ວ ແມ່ນເປັນ ການຮຸກຮານແບບ
ເລືອດເຢັນໂດຍສະຫະພັນຣັດເຊຍ.” ທ່ານໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຣັດເຊຍ ປ່ອຍໂຕພວກ
ທະຫານເຮືອ ແລະກຳປັ່ນລົບຂອງຕົນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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