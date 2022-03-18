ການສູນເສຍຂອງຜູ້ນຶ່ງ ອາດຈະເປັນຜົນດີສຳລັບອີກຜູ້ນຶ່ງ ແລະບັນຫາຂັດແຍ້ງໃນຢູເຄຣນ ພິສູດໃຫ້ເຫັນເຖິງການໄດ້ກຳໄລ ຂອງບາງປະເທດທີ່ຜະລິດພະລັງງານ ໃນຂະນະທີ່ລາຄານ້ຳມັນ ຖີບໂຕສູງຂຶ້ນ ອີງຕາມລາຍງານ ຂອງອົງການຂ່າວຝຣັ່ງ.
ສົງຄາມເຮັດໃຫ້ລາຍໄດ້ຈາກນ້ຳມັນຂອງນໍເວເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງບໍ່ຄາດຝັນແລະເວລາ ນີ້ ປະເທດດັ່ງກ່າວມີຄວາມກັງວົນໃຈຢ້ານຖືກເບິ່ງກັນວ່າເປັນຜູ້ໄດ້ຕັກຕວງເອົາຜົນປະໂຫຍດຈາກສົງຄາມນັ້ນ ພວມຄຸ່ນຄິດວ່າຈະເຮັດຈັ່ງໃດກັບຜົນກຳໄລທີ່ໄດ້ຮັບຢ່າງບໍ່ຄາດຄິດນີ້.
ຍ້ອນການລົງໂທດທີ່ມີຕໍ່ຣັດເຊຍ ຫຼັງຈາກການບຸກລຸກເຂົ້າໄປໃນຢູເຄຣນ ການຖີບໂຕສູງຂຶ້ນຂອງລາຄານ້ຳມັນແລະແກັສທຳມະຊາດອາດຈະເຮັດໃຫ້ປະເທດນໍເວມີລາຍໄດ້ພິເສດຈາກນ້ຳມັນ ແລະແກັສທຳມະຊາດຫຼາຍເຖິງ 170 ພັນລ້ານໂດລາພາຍໃນປີນີ້ ອີງຕາມທະນາຄານນໍເດຍ.
ນໍເວ ຊຶ່ງເປັນປະເທດສົ່ງອອກນ້ຳມັນ ແລະແກັສທຳມະຊາດ ທີ່ໃຫຍ່ສຸດຂອງຢູໂຣບຕາເວັນຕົກ ອາດຈະມີລາຍຕື່ມເກືອບ 5,680 ໂດລາຫຼາຍກວ່າທີ່ຄາດຄິດ ໄວ້ ໃນທຸກໆວິນາທີ ຂອງແຕ່ລະມື້ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໄດ້ເຮັດຫຍັງ.
ແຕ່ໂຊກລາບດັ່ງກ່າວນີ້ ເຮັດໃຫ້ນໍເວຮູ້ສຶກມີຄວາມຜິດ ຢູ່ໃນຈິດສຳນຶກ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງນ້ຳມັນແລະພະລັງງານ ນໍເວ ທ່ານເຕີເຢ ອາສລານ (Terje Aasland) ກ່າວໃນການໃຫ້ສຳພາດແກ່ໂທລະພາບ TV2 ໂດຍເວົ້າວ່າ “ມັນມີບາງເວລາ ທີ່ມີລາຍໄດ້ ແບບບໍ່ຄ່ອຍມ່ວນຊື່ນປານໃດ ແລະນີ້ແມ່ນນຶ່ງໃນນັ້ນ ເມື່ອເວົ້າເຖິງສະຖານະການ.”
ລາຍໄດ້ຈາກການຂາຍນ້ຳມັນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງນໍເວແມ່ນເຂົ້າຄັງຂອງລັດຖະບານ ໂດຍຜ່ານການເກັບພາສີ ເງິນປັນຜົນແລະການຖືຮຸ້ນໂດຍກົງຢູ່ໃນບໍ່ນ້ຳມັນແລະບໍ່ແກັສ ຊຶ່ງຫຼັງຈາກນັ້ນກໍນຳເຂົ້າໄປໄວ້ໃນກອງທຶນການລົງທຶນຂອງລັດຖະບານ ຊຶ່ງໃນເວລານີ້ ກໍເປັນກອງທຶນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຢູ່ໃນໂລກ.
ກອງທຶນດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກການຕົກລາຄາຂອງຕະຫຼາດຮຸ້ນໃນໄລຍະບໍ່ເທົ່າໃດປີທີ່ຜ່ານມານີ້ ແຕ່ກໍຍັງມີມູນຄ່າຢູ່ປະມານ 227,000 ໂດລາສຳລັບຊາວແຕ່ລະຄົນ ຊຶ່ງມີພົນລະເມືອງທັງໝົດ 5 ລ້ານ 4 ແສນຄົນນັ້ນ.
ບົດບັນນາທິການ ຂອງໜັງສືພິມແດັກບລາເດ (Dagbladet) ຂຽນວ່າ “ນໍເວບໍ່ສາມາດຫຼົບຫຼີກຈາກຄວາມຈິງທີ່ຟັງແລ້ວບໍ່ມ່ວນ ນັ້ນກໍຄືຜົນກຳໄລຈາກສົງຄາມ.”
ບົດບັນນາທິການກ່າວຕື່ມວ່າ “ໃນຂະນະທີ່ຢູເຄຣນຖືກທຳລາຍ ແລະບັນດາປະເທດສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຮູ້ສຶກໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນທາງລົບຈາກສົງຄາມນີ້ ເຊັ່ນລາຄາພະລັງງານທີ່ສູງຂຶ້ນ ລາຄາອາຫານການກິນທີ່ແພງຂຶ້ນແລະອັດຕາເງິນເຟີ້ທີ່ຖີບໂຕສູງຂຶ້ນ ພວກເຮົາຊ້ຳພັດໄດ້ຮັບຜົນກຳໄລ.”
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