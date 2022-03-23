ບໍ່ຮອດນຶ່ງທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ ອະດີດປະທານາທິບໍດີຝຣັງ ທ່ານຟຣັງຊົວ ໂອນລັງ (Francois Hollande) ໄດ້ຖືກຕ້ອນຮັບຢ່າງມີໄຊແລະໄດ້ຮັບອູດເປັນຂອງຂວັນ ໃນລະຫວ່າງການໄປຢ້ຽມຢາມປະເທດມາລີ ບ່ອນທີ່ປະຊາຊົນພາກັນຮ້ອງເຊຍສະແດງຄວາມຍິນດີກັບການບຸກຄືບໜ້າຂອງຝຣັ່ງໃນການສູ້ລົບຢ່າງດຸເດືອດກັບພວກກະບົດອິສລາມຫົວຮຸນແຮງ.
ໃນທຸກມື້ນີ້ ພວກກະບົດໄດ້ຕັ້ງທີ່ໝັ້ນຂອງຕົນຂຶ້ນ ມາລີ ກໍປົກຄອງດ້ວຍພວກຜູ້ນຳທະຫານ ແລະປາຣີພວມຖອນທະຫານຂອງຕົນອອກຈາກປະເທດທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດຊາແຮລດັ່ງກ່າວ ທ່າມກາງທີ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກຕໍ່ຕ້ານຝຣັ່ງຫຼາຍຂຶ້ນ. ໃນຂະນະທີ່ທະຫານຝຣັ່ງຖອນອອກໄປນັ້ນ ກຳລັງຕ່າງປະເທດອີກກຸ່ມນຶ່ງກໍເຂົ້າມາແທນທີ່ໃນປະເທດມາລີ ແລະຢູ່ແຫ່ງກອື່ນໆ ຊຶ່ງພວກນັກວິເຄາະແລະລາຍງານກ່າວວ່າ ແມ່ນຣັດເຊຍ ທີ່ໄດ້ຮັບການໜຸນຫຼັງຈາກກຸ່ມແວັກເນີ ຊຶ່ງເປັນກອງກຳລັງຮັບຈ້າງເອກກະຊົນ.
ດັ່ງທີ່ໄດ້ມີລາຍງານກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງນັ້ນ ຫົວໜ້າຂອງກຸ່ມແວັກເນີແມ່ນຖືວ່າ ເປັນພັນທະມິດທີ່ໃກ້ຊິດ ຂອງປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດີເມຍ ປູຕິນ ແລະອົງການຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຢູເຄຣນເວົ້າວ່າ ກຸ່ມດັ່ງກ່າວເປັນທະຫານສ່ວນໂຕຂອງປູຕິນ.
ຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນລະຫວ່າງຣັດເຊຍແລະປະເທດຕາເວັນຕົກກ່ຽວກັບການບຸກໂຈມຕີຂອງຣັດເຊຍເຂົ້າໄປໃນຢູ່ເຄຣນນັ້ນ ຍັງໄດ້ພາໃຫ້ມີການເພັ່ງເລັງໃໝ່ຢູ່ໃນອາຟຣິກາ ຊຶ່ງໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດມີຄວາມເປັນຫ່ວງຫຼາຍຂຶ້ນກ່ຽວກັບການຂະຫຍາຍອິດທິພົນຂອງມົສກູ ເຂົ້າໄປໃນອະດີດອານານິຄົມຂອງຝຣັ່ງ. ເຖິງແມ່ນມີພວກນັກວິເຄາະຫຼາຍຄົນ ໃນເວລານີ້ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການເກີດສົງຄາມເຢັນຮອບໃໝ່ ທີ່ໄດ້ພາໃຫ້ມີການແບ່ງແຍກອາຟຣິກາ ອອກເປັນເຂດອິດທິພົນຂອງປະເທດຕາເວັນຕົກແລະຂອງຣັດເຊຍກໍຕາມ ແຕ່ຫຼາຍໆຄົນກໍເຫັນພ້ອມນຳ ທີ່ຂົງເຂດດັ່ງກ່າວມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຂຶ້ນທາງດ້ານຍຸດທະສາດ.
ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງທະຫານຣັດເຊຍພວມສູ້ລົບໃນຢູເຄຣນຢູ່ນັ້ນ ກໍມີການສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບຂ່າວຂອງກຸ່ມແວັກເນີ ໂດຍກ່າວຫາກຸ່ມດັ່ງກ່າວໃນການລະເມີດສິດທິມະນຸດຢູ່ໃນອາຟຣິກາ ແລະພາກຕາເວັນອອກກາງ. ລາຍງານເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ສະເໜີແນະວ່າ ກຸ່ມແວັກເນີໄດ້ສົ່ງພະນັກງານຂອງຕົນຈາກອາຟຣິກາໄປຍັງຢູເຄຣນ ເພື່ອໄປລອບສັງຫານປະທານາທິບໍດີໂວໂລດີເມຍ ເຊເລນສ໌ກີ.
ທ່ານນາງພອລລີນ ບາສ (Pauline Bas) ຮອງຜູ້ອຳນວຍການຂອງກຸ່ມວິກິດການລະຫວ່າງປະເທດກ່າວວ່າ “ມີ ຄວາມເປັນຫ່ວງຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດຂອງຣັດເຊຍໃນອາຟຣິກາ.” ໃນຂະນະທີ່ອິດທິພົນຂອງຣັດເຊຍຢູ່ໃນທະວີບທີ່ອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍຊັບຍາກອນທຳມະຊາດ ມັນບໍ່ແມ່ນເລື້ອງໃໝ່ ທ່ານນາງກ່າວວ່າ “ກຸ່ມແວັກເນີແມ່ນເປັນແບບທີ່ວ່າຕົວພິກເກມ.”
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