ສົງຄາມໃນຢູເຄຣນ ເຫັນໄດ້ວ່າ ສົ່ງຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງ ຕໍ່ປະຊາຊົນຢູ່ໃນປະເທດທີ່ທຸກຍາກ ທົ່ວໂລກ

ອົງການພັດທະນາໃນທົ່ວໂລກທັງຫຼາຍເຕືອນວ່າ ສົງຄາມຂອງຣັດເຊຍຕໍ່ຢູເຄຣນ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໜັກໜ່ວງຕໍ່ເສດຖະກິດໂລກ ໂດຍສະເພາະປະຊາຊົນທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດຂອງໂລກ ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ.
ຣັດເຊຍແລະຢູເຄຣນ ທັງສອງປະເທດເປັນຜູ້ຜະລິດສິນຄ້າລາຍໃຫຍ່ ທີ່ຊື້ແລະຂາຍກັນໃນທົ່ວໂລກ ໂດຍລວມມີເຂົ້າເບລແລະປະເພດເມັດອື່ນໆ ປຸຍ ແລະພະລັງງານ. ດ້ວຍການທີ່ບໍ່ຄ່ອຍມີ ຫຼືບໍ່ມີການຂົນສົ່ງເຄື່ອນຍ້າຍຜ່ານທ່າເຮືອຂອງທັງສອງປະເທດດັ່ງກ່າວຢູ່ທະເລດຳເລີຍ ການຈຳກັດສົ່ງອອກອາຫານໃນຢູເຄຣນ ແລະການວາງມາດຕະການລົງໂທດທາງເສດຖະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ຕໍ່ຣັດເຊຍ ເຮັດໃຫ້ຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງສິນຄ້າໃນໂລກ ຖືກລົບກວນຢູ່ແລ້ວນັ້ນ ຍິ່ງຂະຫຍາຍກວ້າງອອກໄປແລະເພີ້ມຂຶ້ນນັບມື້.
ເມື່ອອາທິດແລ້ວນີ້ ອົງການເພື່ອການຮ່ວມມືແລະການພັດທະນາເສດຖະກິດ ຫຼື OECD ໄດ້ອອກບົດລາຍງານ ເຕືອນເຖິງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໜັກໜ່ວງຕໍ່ເສດຖະກິດ.
ບົດລາຍງານກ່າວວ່າ “ທ່າມກາງຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ ອົງການ OECD ຄາດຄະເນວ່າ ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດໃນທົ່ວໂລກ ອາດຈະຫລຸດລົງຕ່ຳກວ່າ 1 ເປີເຊັນ ໃນປີນີ້ ຈາກທີ່ໄດ້ຄາດໝາຍໄວ້ກ່ອນໜ້າເກີດບັນຫາຂັດແຍ້ງໃນຂະນະທີ່ ອັດຕາເງິນເຟີ້ທີ່ສູງຢູ່ແລ້ວນັ້ນ ໃນຊ່ວງເລີ້ມຕົ້ນຂອງປີນີ້ ອາດຈະສູງຂຶ້ນຫຼາຍກວ່ານັ້ນອີກ ຖ້າຫາກສົງຄາມບໍ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ໂດຍຢ່າງໜ້ອຍ ກໍສູງຂຶ້ນຕື່ມເຖິງ 2.5 ເປີເຊັນ.”
ສະພາບການຂອງ ‘ວິກິດການນຶ່ງບວກໃສ່ກັບອີກວິກິດນຶ່ງ’ ອົງການ OECD ແລະກຸ່ມອື່ນໆ ໄດ້ເພັ່ງເລັງໃສ່ການພັດທະນາ ແລະການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ກ່າວວ່າ ປະເທດທີ່ທຸກຍາກທັງຫຼາຍ ບາງສ່ວນພວມປະເຊີນກັບວິກກິດການຕ່າງໆຢູ່ແລ້ວນັ້ນ ຈະຖືກກະທົບໜັກທີ່ສຸດ.
ທ່ານນາງຊາຣາ ແຊດດູນ (Sarah Saddoun) ນັກຄົ້ນຄວ້າອາວຸໂສຂອງກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ Human Rights Watch ທີ່ເນັ້ນໜັກໃສ່ຄວາມທຸກຍາກ ແລະຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບ ກ່າວວ່າ “ວິກິດການນຶ່ງບວກໃສ່ກັບວິກິດການນຶ່ງອີກສຳລັບປະຊາຊົນທີ່ມີລາຍໄດ້ຕ່ຳຢູ່ແຫ່ງອື່ນໆ ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນບັນດາປະເທດທີ່ກາງຕໍ່ເມັດພືດຈາກຢູເຄຣນ ຫຼືຜະລິດຕະພັນອາຫານອື່ນໆ.”
ທ່ານນາງແຊດດູນ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ “ອັນນີ້ມີມາໃນຊ່ວງທີ່ມີພາວະເງິນເຟີ້ສູງຂຶ້ນຢູ່ແລ້ວ ໂດຍສະເພາະສຳລັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານອາຫານ ຍ້ອນບັນຫາຕ່າງໆຂອງຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງສິນຄ້າ ທີ່ເກີດມາຈາກໂຣກລະບາດນັ້ນ.” ທ່ານນາງກ່າວອີກວ່າ “ຫຼາຍປະເທດທີ່ເພິ່ງພາອາໄສ ອາຫານປະເພດເມັດ ຂອງຢູເຄຣນ ແມ່ນມີວິກິດການຢູ່ແລ້ວ ເຊັ່ນປະເທດ ເລບານອນ ເຢເມນ ແລະຊີເຣຍ. ປະເທດອື່ນໆ ມີລະບົບການປ້ອງກັນທາງດ້ານສັງຄົມທີ່ບໍ່ພຽງພໍ ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ລັດຖະບານບໍ່ໄດ້ສະໜອງການສະໜັບສະໜຸນແກ່ປະຊາຊົນ ຜູ້ທີ່ບໍ່ສາມາດຊື້ສິນຄ້າຂັ້ນພື້ນຖານໄດ້.”
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