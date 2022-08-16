ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເອົາມາດຕະການລົງໂທດໃໝ່ຕໍ່ພາກສ່ວນນິວເຄລຍຂອງ ຣັດເຊຍ ທ່າມກາງຄວາມເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບ ການລະດົມຍິງຢູ່ໂຮງໄຟຟ້ານິວເຄລຍ ຊາໂປຣິສເຊຍ ໃນພາກໃຕ້ຂອງ ຢູເຄຣນ.
ທ່ານ ເຊເລັນສກີ, ໃນຄຳປາໄສຂອງທ່ານເມື່ອງແລງວັນຈັນວານນີ້, ໄດ້ເຕືອນ ກ່ຽວກັບ “ໄພຫາຍະນະ” ທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະເປັນໄປຂົ່ມຂູ່ ສຳລັບປະເທດອື່ນໆໃນພາກພື້ນ.
ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຖ້າຕອນນີ້ ໂລກບໍ່ສະແດງຄວາມແຂງແກ່ນ ແລະ ຄວາມເດັດຂາດເພື່ອປ້ອງກັນໂຮງໄຟຟ້ານິວເຄລຍແຫ່ງນຶ່ງ, ມັນຈະໝາຍຄວາມວ່າໂລກແມ່ນໄດ້ຜ່າຍແພ້.”
ທັງ ຣັດເຊຍ ແລະ ຢູເຄຣນ ໄດ້ກ່າວຫາກັນ ແລະ ກັນ ກ່ຽວກັບ ການຍິງອາວຸດ ຢູ່ໃກ້ໂຮງໄຟຟ້າດັ່ງກ່າວ.
ມັນໄດ້ສືບຕໍ່ມາຮອດວັນຈັນວານນີ້ ດ້ວຍເຈົ້າໜ້າທີ່ ຣັດເຊຍ ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງປະຈຳການຢູ່ເມືອງ ເອເນີໂຮດາ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີດ້ວຍປືນໃຫຍ່ ຂອງ ຢູເຄຣນ ໄດ້ຕົກຢູ່ໃກ້ໂຮງໄຟຟ້ານັ້ນ, ໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຢູເຄຣນ ຄົນນຶ່ງໄດ້ກ່າວວ່າ ມັນແທ້ຈິງແລ້ວແມ່ນກອງກຳລັງ ຣັດເຊຍ ທີ່ລະດົມຍິງໃສ່ບໍລິເວນດັ່ງກ່າວ ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມັນເບິ່ງຄືວ່າ ເປັນການໂຈມຕີຂອງ ຢູເຄຣນ.
ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂອເລັກຊີ ເຣັສນີກອບ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອພາສາ ຢູເຄຣນ ວ່າ “ມັນບໍ່ສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້ ສຳລັບພວກເຮົາ” ທີ່ຈະລະດົມຍິງໂຮງໄຟຟ້າດັ່ງກ່າວ “ເພາະວ່າມື້ນີ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈອັນຕະລາຍ ກ່ຽວກັບ ນິວເຄລຍຕໍ່ມວນມະນຸດຢ່າງເຕັມທີ່. ພວກເຮົາໄດ້ລອດຊີວິດຈາກໄພພິບັດ ເຊີໂນບິລ ໃນປີ 1986. ມັນແມ່ນປະຊາຊົນ ຢູເຄຣນ ຜູ້ທີ່ຮູ້ວ່າໄພພິບັດ ເຊີໂນບິລ ແມ່ນຫຍັງໃນຕອນທຳອິດ ແລະ ມີຄົນຫຼາຍປານໃດທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດໃນເວລາຕໍ່ມາຍ້ອນກຳມັນຕະພາບລັງສີ.
ທ່ານ ເຣັສນິກອບ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຍ້ອນແນວນັ້ນພວກເຮົາຈຶ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກຄົນເຂົ້າແຊກແຊງ, ແລະ ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຂໍພຽງແຕ່ອົງການປະລະມະນູສາກົນເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງໄດ້ຂໍປະຊາຄົມສາກົນທັງໝົດ ໃຫ້ເຂົ້າແຊກແຊງ ແລະ ຄວບຄຸມ ເພື່ອທີ່ຈະບໍ່ໃຫ້ມັນເປັນອີກສາເຫດນຶ່ງຂອງໄພພິບັດດ້ານນິວເຄລຍໃນ ຢູໂຣບ.”
ດ້ວຍຄວາມຢ້ານກົວ ກ່ຽວກັບ ໄພພິບັດ, ທ່ານ ເຣັສນິກອບ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າ ໜ່ວຍຕ່າງໆຂອງ ຣັດເຊຍ ບໍ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ ຢູ່ສະຖານທີ່ນັ້ນ ແລະ ສິ່ງທີ່ກຳລັງເກີດຂຶ້ນໃນເວລານີ້ແມ່ນການຍຸແຍ່ພຽງເທົ່ານັ້ນ ແລະ ເກມປະເພດນຶ່ງເພື່ອທົດສອບ “ຄວາມຢ້ານກົວຕໍ່ນິວເຄລຍ” ຂອງສັງຄົມໃນໂລກໂດຍລວມ.”
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ກ່າວວ່າ ເລຂາທິການໃຫຍ່ທ່ານ ແອນໂຕນີໂອ ກູເຕເຣສ ໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ ສະພາບສຳລັບການປະຕິບັດການທີ່ປອດໄພຂອງໂຮງໄຟຟ້າໃນການລົມໂທລະສັບກັບລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ຣັດເຊຍ ທ່ານ ເຊີເກ ຊອຍກູ.