ປະທານາທິບໍດີ ຣັດເຊຍ ທ່ານ ວລາດິເມຍ ປູຕິນ ແມ່ນມີກຳນົດທີ່ຈະຈັດການເຈລະຈາກັບປະທານາທິບໍດີ ເທີກີ ທ່ານ ຣີເຊັບ ໄຕຢິບ ເອີດູອານ ທ່າມກາງຄວາມພະຍາຍາມໂດຍ ເທີກີ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດທີ່ຈະຟື້ນຟູຂໍ້ຕົກລົງເພື່ອອະນຸຍາດການສົ່ງອອກສຳລັບອາຫານປະເພດເມັດຈາກທ່າເຮືອ ຢູເຄຣນ.
ກອງປະຊຸມໃນເມືອງ ໂຊຈີ ໄດ້ມີຂຶ້ນລຸນຫຼັງການເຈລະຈາໂດຍລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ຣັດເຊຍ ແລະ ເທີກີ ເມື່ອອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ຫຼັງຈາກນັ້ນລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຣັດເຊຍ ທ່ານ ເຊີເກ ລາວຣອຟ ໄດ້ກ່າວວ່າທ່ານໄດ້ເອົາລາຍຊື່ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງ ຣັດເຊຍ ໃຫ້ ເທີກີ ເພື່ອເລີ່ມຄືນໂຄງການລິເລີ່ມອາຫານປະເພດເມັດທະເລດຳນັ້ນ.
ຣັດເຊຍ ໄດ້ຖອນຕົວອອກຈາກຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວໃນເດືອນກໍລະກົດທີ່ຜ່ານມາ, ໂດຍໄດ້ຕຳໜິວ່າຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຄ້າຍຄືກັນທີ່ສັນຍາຈະຍົກເລີກສິ່ງກີດຂວາງຕໍ່ການສົ່ງອອກອາຫານ ແລະ ປຸຍແມ່ນບໍ່ໄດ້ຖືກເຄົາລົບ.
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງ ຣັດເຊຍ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນມື້ນີ້ວ່າກອງກຳລັງຂອງພວກເຂົາໄດ້ທຳລາຍເຮືອທະຫານຄວາມໄວສູງຂອງ ຢູເຄຣນ ສີ່ລຳໃນພາກຕາວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງທະເລດຳ. ໃນຂໍ້ຄວາມທີ່ຂຽນລົງໃນ Telegram ນັ້ນ, ກະຊວງຂອງ ຣັດເຊຍ ໄດ້ກ່າວວ່າເຮືອທີ່ນຳພາກອງກຳລັງ ຢູເຄຣນ ໄດ້ມຸ່ງໜ້າໄປຊາຍຝັ່ງຂອງແຫຼມໄຄຣເມຍ.
ກອງທັບອາກາດຂອງ ຢູເຄຣນ ໄດ້ອອກຄຳເຕືອນຫຼາຍຄັ້ງໃນຂ້າມຄືນທີ່ຜ່ານມາສຳລັບໂດຣນຂອງ ຣັດເຊຍ ທີ່ມຸ່ງໜ້າໄປສູ່ຫຼາຍພາກສ່ວນຂອງ ຢູເຄຣນ, ລວມທັງເຂດ ອິສເມລ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ຕາມແມ່ນ້ຳ ດານູບ, ເຊິ່ງໄດ້ເປັນຈຸດສຳຄັນຕໍ່ການສົ່ງອອກອາຫານປະເພດເມັດໃນລະຫວ່າງສອງສາມເດືອນທີ່ຜ່ານມາ.
ທ່ານ ໂອເລ ຄີເປີ, ຜູ້ປົກຄອງພາກພື້ນໂອເດຊາ, ໄດ້ກ່າວໃນ Telegram ວ່າລະບົບປ້ອງກັນອາກາດ ຢູເຄຣນ ໄດ້ຍິງໂດຣນຂອງ ຣັດເຊຍ ຕົກ 17 ລຳ, ແຕ່ມັນໄດ້ມີຄວາມເສຍຫາຍຢູ່ພື້ນດິນຕໍ່ສາງເກັບເຄື່ອງຕ່າງໆ, ຕຶກການຜະລິດ ແລະ ເຄື່ອງຈັກກະສິກຳໃນເຂດ ອິສເມລ. ທ່ານ ຄີເປີ ໄດ້ກ່າວວ່າຊາກຫັກພັງຂອງໂດຣນຍັງໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດໄຟໄໝ້ຫຼາຍບ່ອນ.