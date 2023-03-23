ເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູເຄຣນ ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ການໂຈມຕີດ້ວຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ແລະລູກສອນໄຟຄັ້ງໃໝ່ຂອງຣັດເຊຍໄດ້ສັງຫານຢ່າງໜ້ອຍ 7 ຄົນ ຢູ່ໃນສອງຕົວເມືອງ.
ໜ່ວຍບໍລິການສຸກເສີນຂອງລັດ ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີຄັ້ງນຶ່ງ ແມ່ນຖືກໂຮງຮຽນແຫ່ງນຶ່ງໃນເມືອງຣິຊຊິຟ (Rzhyshchiv) ຊຶ່ງເປັນເມືອງແຄມນ້ຳຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກນະຄອນ ຫຼວງກີຢິບ ໄປທາງທິດໃຕ້ ປະມານ 60 ກິໂລແມັດ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 6 ຄົນ ແລະບາດເຈັບ 18 ຄົນ ແລະອີກ 3 ຄົນ ຍັງຫາຍສາບສູນຢູ່. ການໂຈມຕີຄັ້ງນີ້ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ທີ່ພັກອາໄສຂອງນັກສຶກສາ 2 ແຫ່ງ ແລະອາຄານຂອງສະຖາບັນສຶກສານຶ່ງຫລັງ.
ໃນການໂຈມຕີຄັ້ງທີ 2, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູເຄຣນກ່າວວ່າ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 1 ຄົນ ແລະ 33 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຍ້ອນການບຸກໂຈມຕີ ດ້ວຍລູກສອນໄຟສອງລູກ ໃສ່ຕຶກອາຄານສູງ 2 ຫຼັງທີ່ຢູ່ຕິດກັນໃນເມືອງຊາໂປຣິສເຊຍ (Zaporizhzhia).
ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ, ທ່ານໂວໂລດິເມຍ ເຊເລນສ໌ກີ ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ການໂຈມຕີໃນຕອນກາງຄືນຂອງຣັດເຊຍລວມມີ "ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບເພັດສະຄາດຂອງອີຣ່ານ 20 ລຳ ບວກກັບລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ແລະການຍິງລູກປືນໃຫຍ່ໃສ່ຫລາຍໆຄັ້ງ."
"ທຸກໆຄັ້ງ ທີ່ມີຄົນພະຍາຍາມຈະໄດ້ຍິນຄຳວ່າ 'ສັນຕິພາບ' ຢູ່ມົສກູ ກໍແມ່ນມີຄຳສັ່ງອີກອັນນຶ່ງໃຫ້ທຳການໂຈມຕີແບບອາດຊະຍາກຳເຊັ່ນນັ້ນໂລດ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າ ຂອງທ່ານເຊເລນສ໌ກີ ທີ່ກ່າວໃນຂະນະທີ່ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດິເມຍ ປູຕິນ ກ່າວຄຳອວຍພອນໃນຕອນສັ່ງລາ ແກ່ປະທານປະເທດສີ ຈິ້ນຜິງ “ທີ່ເປັນເພື່ອນຮັກ” ຂອງທ່ານ ຫລັງຈາກໄດ້ມີການພົບປະກັນຢູ່ມົສກູ.
ທ່ານປູຕິນ ໃນວັນອັງຄານຜ່ານມາ ໄດ້ຍ້ອງຍໍແຜນສັນຕິພາບຂອງທ່ານສີ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສົງຄາມໃນຢູເຄຣນສິ້ນສຸດລົງ ເຖິງແມ່ນວ່າແຜນການນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຖອນທະຫານຂອງຣັດເຊຍອອກ ຕາມທີ່ທ່ານເຊເລນສ໌ກີ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ ກ່ອນທີ່ການເຈລະຈາສັນຕິພາບຈະເລີ່ມຂຶ້ນໄດ້.
ຜູ້ນໍາຢູເຄຣນກ່າວວ່າ ຜົນສໍາເລັດຂອງກຳລັງທະຫານຂອງຕົນ “ໄດ້ນຳເອົາສັນຕິພາບມາໃຫ້ໃກ້ກວ່າ” ໃນຂະນະທີ່ທ່ານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມສາມັກຄີກັນທົ່ວໂລກ ແລະການປະຕິບັດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະການລົງໂທດທີ່ແນໃສ່ ຣັດເຊຍ.
"ດຽວນີ້, ເຂດທີ່ຄົນທຳມະດາສາມັນ ແລະເດັກນ້ອຍອາໄສແມ່ນຖືກຍິງ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານເຊເລນສ໌ກີຂຽນຢູ່ໃນທວີດເຕີ ໂດຍມີວິດີໂອຈາກກ້ອງວົງຈອນປິດສະແດງໃຫ້ເຫັນຕຶກຫລັງນຶ່ງ ໃນເມືອງຊາໂປຣິສເຊຍ ໄດ້ລະເບີດຂຶ້ນ ຂະນະທີ່ມັນຖືກໂຈມຕີໃນເວລາກາງເວັນແທ້ໆ.