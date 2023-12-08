ຍີ່ປຸ່ນໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ທີ່ຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ 4.5 ຕື້ໂດລາ ແກ່ຢູເຄຣນ
ໃນການເຮັດສົງຄາມຕ້ານຣັດເຊຍ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານຟູມີໂອະ ກິຊິດະໄດ້ປະກາດໃນວັນພະຫັດວານນີ້ 1 ຕື້ໂດລາໃນຈຳນວນນີ້ ແມ່ນການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານມະນຸດສະທຳ.
“ຍີ່ປຸ່ນພວມພິຈາລະນາແລະໃນທຸກຫຼັກການແລ້ວແມ່ນເພື່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນແກ່ປະເທດແລະປະຊາຊົນ ແລະຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນເປັນທີ່ສຸດ” ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລນສກີກ່າວໃນຄຳປາໄສເມື່ອວັນພະຫັດວານນີ້. ທ່ານເວົ້າວ່າ ການຕັດສິນໃຈຂອງຍີ່ປຸ່ນ ເພື່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນແກ່ຢູເຄຣນນັ້ນ ແມ່ນ “ໃນເວລາແລະພວມເປັນທີ່ຕ້ອງການຫຼາຍທີ່ສຸດ.”
ທ່ານໂອເລ ຄີເປີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ເຊດໂອເດຊາ ໄດ້ຖືກໂຈມຕີເປັນເວລາສອງຊົ່ວໂມງ ແລະ ໃນຂະນະທີ່ລະບົບປ້ອງກັນໄພອາກາດໄດ້ຍິງໂດຣນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງ ຣັດເຊຍຕົກນັ້ນ ບາງລຳແມ່ນໄດ້ລອດຜ່ານເຂົ້າມາ.