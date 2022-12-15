ຢູເຄຣນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ທຳລາຍການໂຈມຕີຂອງ ຣັດເຊຍ ຕໍ່ນະຄອນຫຼວງ ກີຢິບ, ດ້ວຍລະບົບປ້ອງກັນໄພທາງອາກາດຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຍິງເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບທີ່ບັນຈຸລະເບີດ ທີ່ບິນເຂົ້າໄປ 13 ລຳຕົກ, ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຊາກຫັກພັງຈາກການສະກັດກັ້ນທາງອາກາດຈຳນວນນຶ່ງ ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຕຶກ 5 ຫຼັງ.
ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ທ່ານ ວິຕາລີ ກລິຈໂກ, ໄດ້ລາຍງານການລະເບີດໃນເມືອງ ເຊັຟເຊັນກິຟສກີ ໃນໃຈກາງນະຄອນຫຼວງ ກີຢິບ ໃນການໂຈມຕີກາງເວັນ. ມັນບໍ່ມີລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ຜູ້ບາດເຈັບ ຫຼື ເສຍຊີວິດ.
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຢູເຄຣນ ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມໃນທວິດເຕີວ່າ “ມີການໂຈມຕີຂະໜາດໃຫຍ່ດ້ວຍໂດຣນອີກຄັ້ງຕໍ່ນະຄອນຫຼວງ ກີຢິບ. ມັນເຫັນໄດ້ຊັດວ່າກອງທັບ ຣັດເຊຍ ຮູ້ສຶກໝັ້ນໃຈເວລາທີ່ເຂົາເຈົ້າທຳການໂຈມຕີເມືອງທີ່ງຽບສະຫງົບເທົ່ານັ້ນ.” ໂດຣນໄດ້ເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງອາວຸດທີ່ມີປະສິດທິພາບ ພ້ອມກັບຈະຫຼວດ, ລູກສອນໄຟ, ປືນຄົກ ແລະ ປືນໃຫຍ່ທີ່ ຣັດເຊຍ ໄດ້ໃຊ້ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນຕຸລາທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ໄດ້ແນເປົ້າໃສ່ໂຮງໄຟຟ້າ, ອ່າງເກັບນ້ຳປະປາ ແລະ ອຸປະກອນສາທາລະນຸປະໂພກອື່ນໆ, ເຊິ່ງແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະທຳລາຍກຳລັງໃຈປະຊາຊົນ ຢູເຄຣນ ໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນຂອງລະດູໜາວ.
ໃນການໂຈມຕີຄັ້ງຫຼ້າສຸດນີ້, ຫົວໜ້າຂອງຫ້ອງການບໍລິຫານເມືອງ ກີຢິບ, ທ່ານ ເຊີຮີ ປັອບໂກ, ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມໃນແອັບພລີເຄຊັ້ນ ເທເລແກຣມ ວ່າຊາກຫັກພັງຈາກໂດຣນທີ່ຖືກສະກັດກັ້ນໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຕຶກລັດຖະບານ ແລະ ຕຶກທີ່ຢູ່ອາໄສສີ່ຫຼັງ.
ລະເບີດແຕກລູກນຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຕຶກສາມຊັ້ນຂອງຫ້ອງການພາສີໃນເມືອງ ເຊັຟເຊັນກີຟສກີ ເປັນຮູຂະໜາດໃຫຍ່ໃນຫຼັງຄາຂອງມັນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ແວ່ນປ່ອງຢ້ຽມລົດທີ່ຈອດຢູ່ແຕກ ແລະ ຕຶກທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ.
ຢູເຄຣນ ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ປະສົບຄວາມສຳເລັດຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນການຍິງໂດຣນຂອງ ຣັດເຊຍ ຕົກ, ສະກັດກັ້ນການລະດົມຍິງຫຼາຍກວ່າ 60 ຈາກ 70 ຄັ້ງໃນວັນທີ 5 ທັນວາທີ່ຜ່ານມາ, ແຕ່ໃນເວລາດຽວກັນເຂົາເຈົ້າໄດ້ພະຍາຍາມຊອກຫາລະບົບປ້ອງກັນໄພທາງອາກາດທີ່ທັນສະໄໝຢ່າງຮີບດ່ວນຈາກພັນທະມິດຕາເວັນຕົກຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາວ່າເຂົາເຈົ້າມີກຳນົດທີ່ຈະອະນຸມັດການສົ່ງແບັດເຕີຣີລູກສອນໄຟ ແພັດທຣີອັອດ (Patriot) ໄປໃຫ້ ຢູເຄຣນ, ເຊິ່ງແມ່ນລະບົບລູກສອນໄຟຍິງຈາກໜ້າດິນ ສູ່ທ້ອງຟ້າທີ່ທັນສະໄໝ ທີ່ປະເທດຕາເວັນຕົກໄດ້ສະໜອງໃຫ້ລັດຖະບານ ກີຢິບ ໃນລະຫວ່າງສົງຄາມ 10 ເດືອນຂອງ ຣັດເຊຍ ຕໍ່ ຢູເຄຣນ.
ສະຫະພາບຢູໂຣບໄດ້ເພີ່ມມາດຕະການລົງໂທດຕໍ່ ອີຣ່ານ ໃນອາທິດນີ້ສຳລັບບົດບາດຂອງພວກເຂົາໃນການພັດທະນາ ແລະ ສະໜອງໂດຣນທີ່ ຣັດເຊຍ ກຳລັງໃຊ້ໃນສົງຄາມຂອງເຂົາເຈົ້າໃນ ຢູເຄຣນ.