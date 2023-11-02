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ຢູເຄຣນ ລາຍງານການໂຈມຕີຢ່າງກວ້າງຂວາງຂອງ ຣັດເຊຍ ໃສ່ເມືອງ ແລະໝູ່ບ້ານຕ່າງໆຂອງຕົນ

  • ວີໂອເອ
ສະມາຊິກກອງບັນຊາການທະຫານປືນໃຫຍ່ທີ 15 ຂອງກອງກໍາລັງປະກອບອາວຸດຂອງຢູເຄຣນ ຍິ ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບລໍານຶ່ງ ໃນລະຫວ່າງການໂຈມຕີຢູເຄຣນຂອງ ຣັດເຊຍ, ໃນພາກພື້ນຄາກີບ, ວັນທີ 30 ຕຸລາ 2023.
ສະມາຊິກກອງບັນຊາການທະຫານປືນໃຫຍ່ທີ 15 ຂອງກອງກໍາລັງປະກອບອາວຸດຂອງຢູເຄຣນ ຍິ ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບລໍານຶ່ງ ໃນລະຫວ່າງການໂຈມຕີຢູເຄຣນຂອງ ຣັດເຊຍ, ໃນພາກພື້ນຄາກີບ, ວັນທີ 30 ຕຸລາ 2023.

ຣັດ​ເຊຍ ໄດ້​ລະ​ດົມ​ຍິງ​ໃສ່​ຊຸມ​ຊົນ​ຕ່າໆ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 118 ແຫ່ງ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານນີ້, ຫຼາຍກວ່າ​ໄລ​ຍະ​ເວ​ລາ​ໃດໆ​ພາຍ​ໃນ 24 ຊົ່ວ​ຂອງ​ປີ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ, ອີງ​ຕາມ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ ຢູ​ເຄ​ຣນ.

ການ​ລະ​ດົມ​ຍິງ​ໄດ້​ຂະ​ຫຍາຍ​ອອກ​ໄປ 10 ພາກ​ພື້ນ, ອີງ​ຕາມ​ກະ​ຊວງ​ພາຍ​ໃນ​ຂອງ ຢູ​ເຄ​ຣນ.

ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຂ້າ​ມ​ຄືນ​ມີ​ລາຍ​ງານ​ວ່າ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້ 2 ຄົນ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ, ນຶ່ງ​ຄົນ​ໃນ​ພາກ​ພື້ນ ຄາ​ກີບ, ແລະ ອີກ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ໃນ​ພາກ​ພື້ນ ເຄີ​ສັນ ອີງ​ຕາມ​ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ.

ການ​ໂຈມ​ຕີ​ໃນ​ຕອນ​ກາງ​ເວັນ​ໄດ້​ສັງ​ຫານ​ແມ່​ຍິງ​ອາ​ຍຸ 59 ປີ​ຄົນ​ນຶ່ງ ແລະ 4 ຄົນ​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ​ໃນ​ເມືອງ ນິ​ໂກ​ໂປ​ລ໌ ຢູ່​ທາງ​ພາກ​ໃຕ້, ດ້ວຍ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ໃນ​ເມືອງ ຊາ​ໂປ​ຣິ​ສ​ເຊຍ ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ຜູ້​ຊາຍ​ອາ​ຍຸ 52 ປີ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ.

ຢູ​ເຄ​ຣນ ຍັງ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຂອງ ຣັດ​ເຊຍ ໃສ່​ໂຮງ​ກັ່ນ​ນ້ຳ​ມັນ​ໃນ​ເມືອງ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ ເຄ​ຣ​ເມັນ​ຊຸກ ໄດ້​ສົ່ງ​ຜົນ​ໃຫ້​ນັກ​ດັບ​ເພີງ​ເກືອບ 100 ຄົນ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ມອດ​ໄຟ​ເປັນ​ເວ​ລາຫຼາຍ​ຊົ່ວ​ໂມງ. ບໍ່​ມີ​ລາຍ​ງານ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ ແລະ ບາດ​ເຈັບ​ໃນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ນັ້ນ.

ກອງ​ກຳ​ລັງ ຢູ​ເຄ​ຣນ ແມ່ນບໍ່​ສາ​ມາດ​ທີ່​ຈະ​ທຳ​ຄວາມ​ກ້າວ​ໜ້າ​ຢ່າງ​ຫຼວງຫຼາຍ​ຢູ່​ແນວ​ໜ້າ​ໃນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຕອບ​ໂຕ້​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຢູ​ເຄ​ຣນ ທ່ານ ໂວ​ໂລ​ດີ​ເມຍ ເຊ​ເລັນ​ສ​ກີ ໄດ້​ກ່າວ​ປ້ອງ​ກັນ​ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ສົງ​ຄາມ​ໃນ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 31 ຕຸ​ລາ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ວ່າ ຄວາມ​ຄາດ​ຫວັງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ສຳ​ເລັດ​ທີ່​ວ່ອງ​ໄວ​ບໍ່​ແມ່ນ​ສິ່ງ​ທີ່​ເປັນ​ຄວາມ​ຈິງ, ແລະ ຄວາມ​ສຳ​ເລັດ​ບາງອັນ​ແມ່ນ​ບໍ່​ໄດ້​ຖືກສຳ​ນຶກ​ເຫັນ​ຄຸນ​ຄ່າຂອງ​ມັນ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

ລາຍການກະຈາຍສຽງຂອງວີໂອເອ ລາວ ຜ່ານໂທລະພາບ

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