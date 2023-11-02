ຢູເຄຣນ ລາຍງານການໂຈມຕີຢ່າງກວ້າງຂວາງຂອງ ຣັດເຊຍ ໃສ່ເມືອງ ແລະໝູ່ບ້ານຕ່າງໆຂອງຕົນ

ຣັດເຊຍ ໄດ້ລະດົມຍິງໃສ່ຊຸມຊົນຕ່າໆຢ່າງໜ້ອຍ 118 ແຫ່ງໃນວັນພຸດວານນີ້, ຫຼາຍກວ່າໄລຍະເວລາໃດໆພາຍໃນ 24 ຊົ່ວຂອງປີທີ່ຜ່ານມາ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງ ຢູເຄຣນ.
ການລະດົມຍິງໄດ້ຂະຫຍາຍອອກໄປ 10 ພາກພື້ນ, ອີງຕາມກະຊວງພາຍໃນຂອງ ຢູເຄຣນ.
ການໂຈມຕີຂ້າມຄືນມີລາຍງານວ່າໄດ້ເຮັດໃຫ້ 2 ຄົນເສຍຊີວິດ, ນຶ່ງຄົນໃນພາກພື້ນ ຄາກີບ, ແລະ ອີກຄົນນຶ່ງໃນພາກພື້ນ ເຄີສັນ ອີງຕາມບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ.
ການໂຈມຕີໃນຕອນກາງເວັນໄດ້ສັງຫານແມ່ຍິງອາຍຸ 59 ປີຄົນນຶ່ງ ແລະ 4 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບໃນເມືອງ ນິໂກໂປລ໌ ຢູ່ທາງພາກໃຕ້, ດ້ວຍການໂຈມຕີໃນເມືອງ ຊາໂປຣິສເຊຍ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊາຍອາຍຸ 52 ປີເສຍຊີວິດ.
ຢູເຄຣນ ຍັງໄດ້ກ່າວວ່າການໂຈມຕີຂອງ ຣັດເຊຍ ໃສ່ໂຮງກັ່ນນ້ຳມັນໃນເມືອງອຸດສາຫະກຳ ເຄຣເມັນຊຸກ ໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ນັກດັບເພີງເກືອບ 100 ຄົນພະຍາຍາມທີ່ຈະມອດໄຟເປັນເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງ. ບໍ່ມີລາຍງານຜູ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ບາດເຈັບໃນການໂຈມຕີນັ້ນ.
ກອງກຳລັງ ຢູເຄຣນ ແມ່ນບໍ່ສາມາດທີ່ຈະທຳຄວາມກ້າວໜ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຢູ່ແນວໜ້າໃນການໂຈມຕີຕອບໂຕ້ຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວປ້ອງກັນແຜນຍຸດທະສາດສົງຄາມໃນຖະແຫຼງການເມື່ອວັນທີ 31 ຕຸລາທີ່ຜ່ານມາວ່າ ຄວາມຄາດຫວັງກ່ຽວກັບຄວາມສຳເລັດທີ່ວ່ອງໄວບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ເປັນຄວາມຈິງ, ແລະ ຄວາມສຳເລັດບາງອັນແມ່ນບໍ່ໄດ້ຖືກສຳນຶກເຫັນຄຸນຄ່າຂອງມັນ.